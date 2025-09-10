कावासाकी निंजा ZX-10R और निंजा 1100SX और वर्सेस मॉडल पर मिल रही रु.1.50 लाख तक की छूट
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित सितंबर 10, 2025
हाइलाइट्स
- वर्सेस 1100 पर रु.1.10 लाख का कैशबैक मिल रहा है
- निंजा 1000SX पर रु.1 लाख का कैशबैक ऑफर मिल रहा है
- निंजा ZX-10R पर रु.1.50 लाख तक का कैशबैक मिल रहा है
कावासाकी इंडिया ने अपने चुनिंदा मॉडलों पर सीमित समय के लिए कई छूटों की घोषणा की है. ब्रांड निंजा ZX-10R, निंजा 1000SX और पूरी वर्सेस रेंज, जिसमें वर्सेस X-300, वर्सेस 650 और वर्सेस 1000 शामिल हैं, पर आकर्षक कैशबैक ऑफर दे रहा है. ये ऑफर महीने के अंत तक उपलब्ध हैं, लेकिन अंतिम उपलब्धता अलग-अलग डीलरशिप पर स्टॉक पर निर्भर करेगी.
यह भी पढ़ें: कावासाकी KLX 230R S भारत में रु.1.94 लाख में हुई लॉन्च
कावासाकी निंजा ZX-10R
कावासाकी भारत में निंजा ZX-10R पर रु.1.50 लाख तक का शानदार कैशबैक दे रही है, जो बाइक की रु.18.50 लाख की (एक्स-शोरूम) कीमत पर रिडीम करने के लिए वाउचर के रूप में उपलब्ध है. लाइम ग्रीन वैरिएंट चुनने वाले खरीदार रु.1.30 लाख की छूट पा सकते हैं, जबकि मेटैलिक ग्रेफाइट ग्रे वर्जन पर पूरे रु.1.50 लाख का कैशबैक ऑफर मिल रहा है.
निंजा ZX-10R में 999 सीसी का इनलाइन-फोर, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है जो 13,200 आरपीएम पर 200 बीएचपी और 11,400 आरपीएम पर 114.9 एनएम का टॉर्क बनाता है. यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है और इसमें असिस्ट और स्लिपर क्लच भी है.
कावासाकी निंजा 1100SX
दिसंबर 2024 में भारत में लॉन्च होने वाली कावासाकी निंजा 1000SX पर अब रु.1 लाख का कैशबैक डिस्काउंट मिल रहा है. ZX-10R ऑफर की तरह, यह डिस्काउंट एक वाउचर के रूप में मिल रहा है जिसे बाइक की मौजूदा (एक्स-शोरूम) कीमत रु.13.49 लाख पर भुनाया जा सकता है.
निंजा 1000SX में 1,099 सीसी का लिक्विड-कूल्ड इनलाइन-फोर इंजन लगा है जो 9,000 आरपीएम पर 135 बीएचपी और 7,600 आरपीएम पर 113 एनएम टॉर्क पैदा करता है. यह 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है.
कावासाकी वर्सेस 1100
कावासाकी वर्सेस 1100 अब 1.10 लाख के कैशबैक ऑफर के साथ उपलब्ध है. यह छूट MY25 मॉडल पर लागू है, जिसे फरवरी 2025 में मौजूदा वर्सेस 1000 के रिप्लेसमेंट के तौर पर लॉन्च किया गया था. छूट से पहले इस मोटरसाइकिल की कीमत रु.12.90 लाख (एक्स-शोरूम) थी.
वर्सेस 1100 में 1099 सीसी का इन-लाइन फोर-सिलेंडर इंजन है जो 9000 आरपीएम पर 133 बीएचपी और 7600 आरपीएम पर 112 एनएम टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है.
कावासाकी वर्सेस 650
रेंज में नीचे की ओर, कावासाकी वर्सेस 650 भी इस योजना का हिस्सा है. मौजूदा ऑफर के तहत, खरीदार MY25 मॉडल पर रु.20,000 का कैशबैक पा सकते हैं, जिसे भारत में अप्रैल 2025 में लॉन्च किया गया था. यह कैशबैक रु.7.93 लाख की (एक्स-शोरूम) कीमत पर लागू है.
वर्सेस 650 में 649 सीसी का लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन है जो 65.7 बीएचपी और 61 एनएम का टॉर्क बनाता है. यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है और स्लिपर क्लच से लैस है.
कावासाकी वर्सेस-X300
कावासाकी के एडवेंचर लाइनअप में वर्सेस-एक्स 300 सबसे आगे है, जिस पर चल रहे ऑफर के तहत रु.25,000 का कैशबैक मिल रहा है. BS6 उत्सर्जन नियमों के चलते 2020 में बंद होने के बाद, कावासाकी ने इस मॉडल को इस मई में भारत में फिर से लॉन्च किया है.
वर्सेस-एक्स 300 में निंजा 300 से लिया गया 296 सीसी पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है. यह 11,500 आरपीएम पर 39.45 बीएचपी और 10,000 आरपीएम पर 25.7 एनएम टॉर्क बनाता है. यह इंजन असिस्ट और स्लिपर क्लच वाले छह-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है.
