फोक्सवैगन टाइगुन फेसलिफ्ट की तस्वीरें आईं सामने, टिगुआन से प्रेरित हेडलाइट्स और कनेक्टेड टेल लाइट्स की दिखी झलक

आधिकारिक घोषणा से पहले, आगामी टाइगुन फेसलिफ्ट को कम ढके हुए देखा गया, जिससे हमें यह अंदाजा लग गया कि इससे क्या उम्मीद की जा सकती है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित मार्च 12, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • टैरॉन और टिगुआन से प्रेरित फ्रंट डिज़ाइन
  • नई कनेक्टेड टेल लैंप सिग्नेचर
  • शायद इसमें नया 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलेगा

2021 में लॉन्च हुई फोक्सवैगन टाइगुन को एक बड़े अपडेट की ज़रूरत है. हाल ही में, एक टेस्टिंग मॉडल को बिना किसी खास कवर के देखा गया, जिससे फोक्सवैगन की सी-सेगमेंट कार में होने वाले नए बदलावों का संकेत मिलता है. यह अपडेट केवल बाहरी दिखावट तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इसमें कुछ फ़ीचर्स में बदलाव किए जाएंगे और संभवतः एक नया गियरबॉक्स भी पेश किया जाएगा.

 

यह भी पढ़ें: ह्यून्दे वेन्यू HX8 डीजल ऑटोमैटिक वेरिएंट रु.13.70 लाख में हुआ लॉन्च

VW Taigun facelift 4 1024x585

सबसे पहले बात करते हैं इसके नए फ्रंट डिज़ाइन की, जो इसके पुराने मॉडल्स - टैरॉन और टिगुआन से प्रेरित है. चौकोर हेडलाइट्स, जो समय के साथ पुरानी लगती थीं, उन्हें अब ज़्यादा स्लिम हेडलाइट्स से बदल दिया गया है. इन हेडलाइट्स के बीच में एक इल्यूमिनेटेड फोक्सवैगन लोगो होगा, जो दोनों हेडलाइट्स को जोड़ेगा. बंपर के निचले हिस्से में एयर इंटेक्स को भी नया रूप दिया गया है, जिससे टिगुआन को एक आक्रामक लुक मिलता है.

image

पीछे की तरफ, कनेक्टेड टेल लैंप सेटअप में अब इल्यूिमिनेटेड दिया गया है, लेकिन कुल मिलाकर इसका आकार मौजूदा मॉडल से बहुत अलग नहीं दिखता. हालांकि, लाइटिंग सिग्नेचर नया है, लेकिन पीछे का बाकी हिस्सा लगभग अपरिवर्तित है. टेस्टिंग मॉडल के चलते रहने के कारण हमें अलॉय व्हील के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अपडेट के साथ उसका डिज़ाइन भी नया हो जाए.

image

फीचर्स की बात करें तो इसमें कुछ सुधार देखने को मिल सकते हैं. नए टचस्क्रीन, डैशबोर्ड लेआउट में कुछ बदलाव और पैनोरमिक सनरूफ के साथ-साथ दूसरी रो के लिए मसाजर भी शामिल हो सकता है, जैसा कि अपडेटेड स्कोडा कुशक में देखा गया है. मैकेनिकल पार्ट्स में कोई बदलाव नहीं होगा और इंजन के दो विकल्प मौजूद रहेंगे; हालांकि, 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन की जगह ASIN से लिया गया 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर लगाया जा सकता है.

 

हाल ही में बेहद प्रतिस्पर्धी सी-एसयूवी सेगमेंट में कई नए प्रतिद्वंद्वियों के आने से, हमें उम्मीद है कि नई टाइगुन जल्द ही बाजार में उतरेगी. यह मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा, ह्यून्दे क्रेटा, अपडेटेड किआ सेल्टॉस, टाटा कर्वी, होंडा एलिवेट, टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाइराइडर, अपडेटेड स्कोडा कुशक और टाटा सिएरा और रेनॉ डस्टर जैसे नए मॉडलों को टक्कर देती रहेगी.

 

सोर्स

# volkswagen India# volkswagen taigun# volkswagen taigun facelift# taigun# taigun gt# volkswagen taigun facelift india# Cars# Auto Industry# Cover Story
  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • टैरॉन मूल रूप से अब बंद हो चुकी टिगुआन ऑलस्पेस की जगह ली है और इसमें बैठने की तीन-रो हैं.
    फोक्सवैगन टैरॉन भारत में रु.46.99 लाख में हुई लॉन्च
  • फोक्सवैगन ने भारत में बनी एक फ्लैगशिप एसयूवी पेश की है जो तीन रो वाली व्यावहारिक गाड़ी में जगह, आराम, दमदार प्रदर्शन और जर्मन ड्राइविंग की बारीकियों का संगम पेश करती है। लेकिन क्या टैरोन आर-लाइन वाकई उम्मीदों पर खरी उतरती है?
    फोक्सवैगन Tayron आर-लाइन का रिव्यू: भारत के लिए एक शानदार फ्लैगशिप एसयूवी
  • फोक्सवैगन ने अपनी पहली तिमाही से पहले ही छत्रपति संभाजीनगर स्थित अपने प्लांट में भारत में टायरोन आर-लाइन की स्थानीय असेंबली शुरू कर दी है, जिससे उसके प्रीमियम एसयूवी पोर्टफोलियो को मजबूती मिली है.
    लॉन्च से पहले भारत में शुरू हुई फोक्सवैगन Tayron R-Line की लोकल असेंबली
  • फोक्सवैगन ने अपने प्रोडक्शन रेडी आईडी पोलो कॉन्सेप्ट में अगली पीढ़ी के, ग्राहक-केंद्रित आईडी कॉकपिट को दिखाया है, जिसमें सहज फिजिकल कंट्रोल, रिसाइकिल्ड मटेरियल, एक-पेडल ड्राइविंग और रेट्रो गोल्फ से प्रेरित डिजिटल डायल का मिश्रण है.
    फोक्सवैगन ने दिखाई इलेक्ट्रिक पोलो के कैबिन की झलक
  • बदली हुई डिजाइन वैश्विक बाजारों में बिक्री के लिए उपलब्ध फोक्सवैगन की नई एसयूवी से प्रेरित है.
    भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी फोक्सवैगन टाइगुन फेसलिफ्ट, दिखी नई डिज़ाइन की झलक
