फोक्सवैगन टाइगुन फेसलिफ्ट की तस्वीरें आईं सामने, टिगुआन से प्रेरित हेडलाइट्स और कनेक्टेड टेल लाइट्स की दिखी झलक

2021 में लॉन्च हुई फोक्सवैगन टाइगुन को एक बड़े अपडेट की ज़रूरत है. हाल ही में, एक टेस्टिंग मॉडल को बिना किसी खास कवर के देखा गया, जिससे फोक्सवैगन की सी-सेगमेंट कार में होने वाले नए बदलावों का संकेत मिलता है. यह अपडेट केवल बाहरी दिखावट तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इसमें कुछ फ़ीचर्स में बदलाव किए जाएंगे और संभवतः एक नया गियरबॉक्स भी पेश किया जाएगा.

सबसे पहले बात करते हैं इसके नए फ्रंट डिज़ाइन की, जो इसके पुराने मॉडल्स - टैरॉन और टिगुआन से प्रेरित है. चौकोर हेडलाइट्स, जो समय के साथ पुरानी लगती थीं, उन्हें अब ज़्यादा स्लिम हेडलाइट्स से बदल दिया गया है. इन हेडलाइट्स के बीच में एक इल्यूमिनेटेड फोक्सवैगन लोगो होगा, जो दोनों हेडलाइट्स को जोड़ेगा. बंपर के निचले हिस्से में एयर इंटेक्स को भी नया रूप दिया गया है, जिससे टिगुआन को एक आक्रामक लुक मिलता है.

पीछे की तरफ, कनेक्टेड टेल लैंप सेटअप में अब इल्यूिमिनेटेड दिया गया है, लेकिन कुल मिलाकर इसका आकार मौजूदा मॉडल से बहुत अलग नहीं दिखता. हालांकि, लाइटिंग सिग्नेचर नया है, लेकिन पीछे का बाकी हिस्सा लगभग अपरिवर्तित है. टेस्टिंग मॉडल के चलते रहने के कारण हमें अलॉय व्हील के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अपडेट के साथ उसका डिज़ाइन भी नया हो जाए.

फीचर्स की बात करें तो इसमें कुछ सुधार देखने को मिल सकते हैं. नए टचस्क्रीन, डैशबोर्ड लेआउट में कुछ बदलाव और पैनोरमिक सनरूफ के साथ-साथ दूसरी रो के लिए मसाजर भी शामिल हो सकता है, जैसा कि अपडेटेड स्कोडा कुशक में देखा गया है. मैकेनिकल पार्ट्स में कोई बदलाव नहीं होगा और इंजन के दो विकल्प मौजूद रहेंगे; हालांकि, 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन की जगह ASIN से लिया गया 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर लगाया जा सकता है.

हाल ही में बेहद प्रतिस्पर्धी सी-एसयूवी सेगमेंट में कई नए प्रतिद्वंद्वियों के आने से, हमें उम्मीद है कि नई टाइगुन जल्द ही बाजार में उतरेगी. यह मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा, ह्यून्दे क्रेटा, अपडेटेड किआ सेल्टॉस, टाटा कर्वी, होंडा एलिवेट, टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाइराइडर, अपडेटेड स्कोडा कुशक और टाटा सिएरा और रेनॉ डस्टर जैसे नए मॉडलों को टक्कर देती रहेगी.

