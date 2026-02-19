पत्रिकायूज़्ड कार्स
फोक्सवैगन टैरॉन भारत में रु.46.99 लाख में हुई लॉन्च

टैरॉन मूल रूप से अब बंद हो चुकी टिगुआन ऑलस्पेस की जगह ली है और इसमें बैठने की तीन-रो हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित फ़रवरी 19, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • आर-लाइन स्पेसिफिकेशन में लॉन्च किया गया
  • 2.0 TSi इंजन 200 bhp और 320 Nm की ताकत पैदा करता है
  • स्कोडा कोडियाक को टक्कर देता है

फोक्सवैगन ने भारत में बिल्कुल नई तीन-रो वाली एसयूवी टैरॉन को रु.46.99 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है. टिगुआन के समान एमक्यूबी इवो प्लेटफॉर्म पर आधारित, टैरॉन का व्हीलबेस 109 मिमी लंबा है और यह मूल रूप से बंद हो चुकी टिगुआन ऑलस्पेस का स्थान लेती है. टिगुआन के विपरीत, नई टैरॉन को देश में ही असेंबल किया जा रहा है, हालांकि इसे भी केवल एक आर-लाइन स्पेसिफिकेशन में पेश किया जा रहा है.

 

यह भी पढ़ें:  फोक्सवैगन Tayron आर-लाइन का रिव्यू: भारत के लिए एक शानदार फ्लैगशिप एसयूवी

 

Volkswagen Tayron R line web 65
स्टाइलिंग की बात करें तो, टैरॉन का डिज़ाइन टिगुआन से बहुत अलग नहीं है. इसमें परिचित फ्रंट पैनल है जिसमें स्लीक प्रोजेक्टर हेडलैंप्स के साथ एक बंद ग्रिल और एक आक्रामक फ्रंट बम्पर है जिसमें एक चौड़ा सेंट्रल एयर डैम है. साइड से देखने पर, टैरॉन का बड़ा आकार स्पष्ट हो जाता है, हालांकि इसमें टिगुआन के समान अलॉय व्हील डिज़ाइन का इस्तेमाल किया गया है. पीछे का डिज़ाइन भी टिगुआन से काफी मिलता-जुलता है, मुख्य अंतर केवल संशोधित टेल लैंप्स का है.

Volkswagen Tayron R line web 75

कैबिन का डिज़ाइन नई फोक्सवैगन डिज़ाइन टेम्पलेट के अनुरूप है, जिसमें लेयर्ड डैशबोर्ड, स्वतंत्र रूप से स्थित सेंट्रल टचस्क्रीन, सेंटर कंसोल पर न्यूनतम फिजिकल बटन और डैशबोर्ड में खूबसूरती से जुड़ी हुई डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल हैं. टिगुआन की तुलना में इसमें सबसे बड़ा बदलाव तीसरी रो की सीटों की मौजूदगी है.

 

फीचर्स की बात करें तो, इसमें पैनोरमिक सनरूफ, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, दो डिवाइस के लिए वायरलेस फोन चार्जिंग, वेंटिलेटेड और मसाज वाली फ्रंट सीटें, एक बड़ी 15-इंच टचस्क्रीन और ADAS फीचर्स का पूरा सेट जैसी सुविधाएं मिलती हैं

Volkswagen Tayron R line web 40

टैरॉन में वही 2.0-लीटर टीएसआई टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है जो टिगुआन में है, जो 200 बीएचपी की अधिकतम शक्ति और 320 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. यह शक्ति 7-स्पीड डीएसजी गियरबॉक्स और 4मोशन ऑल-व्हील ड्राइव के माध्यम से पहियों तक पहुंचाई जाती है.

# Volkswagen# Volkswagen India# Volkswagen Tayron# Volkswagen Tayron SUV# Volkswagen Tayron Three-row SUV# Tayron R-Line# VW Tayron# VW Tayron seven-seater# VW Tayron Price# Volkswagen Tayron R-Line Launch# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  लेटेस्ट News

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • ग्राहक रु.51,000 के टोकन शुल्क पर एसयूवी की प्री-बुकिंग कर सकते हैं; हालांकि, कीमत की घोषणा फरवरी 2026 में कुछ समय बाद की जाएगी.
    फोक्सवैगन टैरॉन आर-लाइन की प्री-बुकिंग रु.51,000 में हुई शुरू
  • फोक्सवैगन ने भारत में बनी एक फ्लैगशिप एसयूवी पेश की है जो तीन रो वाली व्यावहारिक गाड़ी में जगह, आराम, दमदार प्रदर्शन और जर्मन ड्राइविंग की बारीकियों का संगम पेश करती है। लेकिन क्या टैरोन आर-लाइन वाकई उम्मीदों पर खरी उतरती है?
    फोक्सवैगन Tayron आर-लाइन का रिव्यू: भारत के लिए एक शानदार फ्लैगशिप एसयूवी
  • फोक्सवैगन ने अपनी पहली तिमाही से पहले ही छत्रपति संभाजीनगर स्थित अपने प्लांट में भारत में टायरोन आर-लाइन की स्थानीय असेंबली शुरू कर दी है, जिससे उसके प्रीमियम एसयूवी पोर्टफोलियो को मजबूती मिली है.
    लॉन्च से पहले भारत में शुरू हुई फोक्सवैगन Tayron R-Line की लोकल असेंबली
  • यह थ्री-रो SUV R-Line ट्रिम में मिलेगी, जिसमें 19-इंच के व्हील्स, 15-इंच का टचस्क्रीन, वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन वाली फ्रंट सीट्स और भी बहुत कुछ जैसे फीचर्स होंगे.
    भारत के लिए बनी फोक्सवैगन टैरॉन से पर्दा उठा
  • फोक्सवैगन ने अपने प्रोडक्शन रेडी आईडी पोलो कॉन्सेप्ट में अगली पीढ़ी के, ग्राहक-केंद्रित आईडी कॉकपिट को दिखाया है, जिसमें सहज फिजिकल कंट्रोल, रिसाइकिल्ड मटेरियल, एक-पेडल ड्राइविंग और रेट्रो गोल्फ से प्रेरित डिजिटल डायल का मिश्रण है.
    फोक्सवैगन ने दिखाई इलेक्ट्रिक पोलो के कैबिन की झलक
  पत्रिका
  News
  फोक्सवैगन टैरॉन भारत में रु.46.99 लाख में हुई लॉन्च