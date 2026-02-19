फोक्सवैगन टैरॉन भारत में रु.46.99 लाख में हुई लॉन्च

फोक्सवैगन ने भारत में बिल्कुल नई तीन-रो वाली एसयूवी टैरॉन को रु.46.99 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है. टिगुआन के समान एमक्यूबी इवो प्लेटफॉर्म पर आधारित, टैरॉन का व्हीलबेस 109 मिमी लंबा है और यह मूल रूप से बंद हो चुकी टिगुआन ऑलस्पेस का स्थान लेती है. टिगुआन के विपरीत, नई टैरॉन को देश में ही असेंबल किया जा रहा है, हालांकि इसे भी केवल एक आर-लाइन स्पेसिफिकेशन में पेश किया जा रहा है.

स्टाइलिंग की बात करें तो, टैरॉन का डिज़ाइन टिगुआन से बहुत अलग नहीं है. इसमें परिचित फ्रंट पैनल है जिसमें स्लीक प्रोजेक्टर हेडलैंप्स के साथ एक बंद ग्रिल और एक आक्रामक फ्रंट बम्पर है जिसमें एक चौड़ा सेंट्रल एयर डैम है. साइड से देखने पर, टैरॉन का बड़ा आकार स्पष्ट हो जाता है, हालांकि इसमें टिगुआन के समान अलॉय व्हील डिज़ाइन का इस्तेमाल किया गया है. पीछे का डिज़ाइन भी टिगुआन से काफी मिलता-जुलता है, मुख्य अंतर केवल संशोधित टेल लैंप्स का है.

कैबिन का डिज़ाइन नई फोक्सवैगन डिज़ाइन टेम्पलेट के अनुरूप है, जिसमें लेयर्ड डैशबोर्ड, स्वतंत्र रूप से स्थित सेंट्रल टचस्क्रीन, सेंटर कंसोल पर न्यूनतम फिजिकल बटन और डैशबोर्ड में खूबसूरती से जुड़ी हुई डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल हैं. टिगुआन की तुलना में इसमें सबसे बड़ा बदलाव तीसरी रो की सीटों की मौजूदगी है.

फीचर्स की बात करें तो, इसमें पैनोरमिक सनरूफ, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, दो डिवाइस के लिए वायरलेस फोन चार्जिंग, वेंटिलेटेड और मसाज वाली फ्रंट सीटें, एक बड़ी 15-इंच टचस्क्रीन और ADAS फीचर्स का पूरा सेट जैसी सुविधाएं मिलती हैं

टैरॉन में वही 2.0-लीटर टीएसआई टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है जो टिगुआन में है, जो 200 बीएचपी की अधिकतम शक्ति और 320 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. यह शक्ति 7-स्पीड डीएसजी गियरबॉक्स और 4मोशन ऑल-व्हील ड्राइव के माध्यम से पहियों तक पहुंचाई जाती है.