भारत के लिए बनी फोक्सवैगन टैरॉन से पर्दा उठा

फोक्सवैगन इंडिया ने आने वाले हफ्तों में लॉन्च से पहले इंडिया-स्पेसिफिक टैरोन एसयूवी की पहली झलक दिखाई है. टैरॉन, भारतीय बाज़ार में अभी बिक रही टिगुआन SUV का बड़ा मॉडल है - इसका बाहरी डिज़ाइन टिगुआन जैसा ही है, लेकिन इसमें तीन-रो वाली सीटिंग मिलती है. टिगुआन की तरह, टैरॉन भी R-लाइन स्पेसिफिकेशन में भारत आएगी, लेकिन अपने छोटे मॉडल से अलग, इस तीन-रो वाली SUV को कीमतें कंट्रोल में रखने के लिए भारत में ही असेंबल किया जाएगा.

देखने में, टैरोन काफी हद तक टिगुआन जैसी दिखती है, जिसमें R-लाइन स्पेक में एग्रेसिव बंपर और 19-इंच के कोवेंट्री अलॉय व्हील्स भी हैं. अंतर C-पिलर की तरफ ज़्यादा दिखते हैं, टैरॉन का व्हीलबेस 2,789 mm है, जबकि टिगुआन का व्हीलबेस 2680 mm है. यह ज़्यादा लंबाई SUV के सिल्हूट में उसके बड़े पिछले दरवाज़ों और ग्लासहाउस में किए गए बदलावों में दिखती है, जिसमें अब पिछले दरवाज़ों पर क्वार्टर विंडो हैं.

पीछे की तरफ, टैरॉन का बेसिक डिज़ाइन टिगुआन जैसा ही है, हालांकि टेल लैंप्स को अपनी अलग लाइटिंग सिग्नेचर मिलती है.

कैबिन की बात करें, तो दोनों SUV के बीच सबसे बड़ा अंतर टैरॉन में तीसरी रो की सीटों का होना है. टिगुआन की तरह, टैरॉन में भी एक बड़ी 15-इंच की सेंट्रल टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ और 30-कलर एम्बिएंट लाइटिंग होगी, और डैशबोर्ड का डिज़ाइन भी लगभग वैसा ही रहेगा. हालांकि, टैरॉन में एक्टिव वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन वाली फ्रंट सीटें मिलेंगी - टिगुआन में मसाज फंक्शन वाली हीटेड सीटें थीं. टिगुआन की तरह, टैरॉन में भी लेवल 2 ADAS टेक होने की उम्मीद है.

पावरट्रेन की बात करें तो, VW ने अभी तक टैरॉन के इंजन डिटेल्स कन्फर्म नहीं किए हैं, हालांकि हमें उम्मीद है कि इसमें टिगुआन वाला ही 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन होगा, जो 7-स्पीड DSG गियरबॉक्स और 4Motion ऑल-व्हील ड्राइव के साथ आएगा. यह इंजन 201 bhp की पीक पावर और 320 Nm का टॉर्क पैदा करता है.

नई टैरॉन स्कोडा कोडियाक की सीधी कॉम्पिटिटर होगी - असल में यह उसका सिस्टर मॉडल है - साथ ही यह उन ट्रेडिशनल एंट्री लग्जरी कार खरीदारों को भी एक ऑप्शन देगी जो मर्सिडीज GLA, BMW X1 या ऑडी Q3 खरीदने का मन बना रहे हैं.