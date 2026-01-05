फोक्सवैगन ने दिखाई इलेक्ट्रिक पोलो के कैबिन की झलक
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित जनवरी 5, 2026
हाइलाइट्स
- कस्ट्यूमर-सेंट्रिक डिज़ाइन में फिजिकल बटनों की वापसी
- 10.25 इंच का डिजिटल कॉकपिट और 13 इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन
- नए सॉफ़्टवेयर सूट में एक-पेडल ड्राइविंग और अगली पीढ़ी के ट्रैवल असिस्ट फीचर्स शामिल है
फोक्सवैगन ने अपने नए ग्राहक-सेंट्रिक कॉकपिट आर्किटेक्चर से पर्दा उठाया है, जो लगभग तैयार हो चुके ID Polo कॉन्सेप्ट में पहली बार देखने को मिला. यह नई कॉम्पैक्ट EV कॉन्सेप्ट भविष्य के ID मॉडलों के कैबिन की दिशा को भी दिखाता है. रीडिजाइन में उपयोगकर्ता की प्रतिक्रिया को बहुत महत्व दिया गया है, और इसमें फिजिकल बटनों को वापस लाया गया है, जो एक समय में हमारी खोई हुई चीज़ थी.
यह भी पढ़ें: स्कोडा ऑटो फोक्सवैगन इंडिया ने 20 लाख कारें बनाने का आंकड़ा पार किया
इसके बावजूद, नए कॉकपिट में 10.25 इंच (26 सेमी) का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 13 इंच (33 सेमी) का सेंट्रल टचस्क्रीन है, जो एक स्पष्ट वर्टिकल सतह पर व्यवस्थित हैं. इंफोटेनमेंट स्क्रीन के नीचे क्लाइमेट कंट्रोल और इमरजेंसी सिग्नल के बटन दिए गए हैं, साथ ही वॉल्यूम और ट्रैक/स्टेशन चयन के लिए रोटरी ऑडियो कंट्रोलर भी है. फोक्सवैगन की सिग्नेचर आईडी लाइट बार अब डैशबोर्ड पर फैली हुई है और आगे के दरवाजों तक जाती है. नए 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील के सिरे भी चौकोर हैं और इसमें कई बटन हैं.
सॉफ्टवेयर में भी महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं, जिसमें वन-पेडल ड्राइविंग, बेहतर पार्किंग असिस्टेंट और तीसरी पीढ़ी का ट्रैवल असिस्ट शामिल है, जो जल्द ही लाल ट्रैफिक लाइट और स्टॉप साइन को पहचानकर कार को रोक देगा. इसमें रेट्रो इंस्ट्रूमेंट थीम भी है, जो एक बटन दबाने पर 1980 के दशक की गोल्फ MK1 की पिक्सेलेटेड लुक को दर्शाती है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
अपकमिंग कार्स
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 13, 2026
- टाटा पंचएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 5.9 - 10.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 13, 2026
- फॉक्सवैगन तेराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 15, 2026
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 15, 2026
- निसान ग्रेवाइटएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 5.5 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 21, 2026
- फॉक्सवैगन टेरॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 23, 2026
- रेनो डस्टरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 26, 2026
- बीयेडी एटो 2 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 45 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 27, 2026
- मारुति सुजुकी वैगन आर इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 27, 2026
- लीपमोटर टी03एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 28, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- ट्रायंफ Tracker 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.1 - 2.35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- होंडा एक्टिवा 7जीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 80,000 - 95,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 10, 2026
- हीरो करिज्मा XMR 250एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- सुज़ुकी Hayabusa 2026एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 15, 2026
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स