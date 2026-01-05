फोक्सवैगन ने दिखाई इलेक्ट्रिक पोलो के कैबिन की झलक

फोक्सवैगन ने अपने नए ग्राहक-सेंट्रिक कॉकपिट आर्किटेक्चर से पर्दा उठाया है, जो लगभग तैयार हो चुके ID Polo कॉन्सेप्ट में पहली बार देखने को मिला. यह नई कॉम्पैक्ट EV कॉन्सेप्ट भविष्य के ID मॉडलों के कैबिन की दिशा को भी दिखाता है. रीडिजाइन में उपयोगकर्ता की प्रतिक्रिया को बहुत महत्व दिया गया है, और इसमें फिजिकल बटनों को वापस लाया गया है, जो एक समय में हमारी खोई हुई चीज़ थी.

इसके बावजूद, नए कॉकपिट में 10.25 इंच (26 सेमी) का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 13 इंच (33 सेमी) का सेंट्रल टचस्क्रीन है, जो एक स्पष्ट वर्टिकल सतह पर व्यवस्थित हैं. इंफोटेनमेंट स्क्रीन के नीचे क्लाइमेट कंट्रोल और इमरजेंसी सिग्नल के बटन दिए गए हैं, साथ ही वॉल्यूम और ट्रैक/स्टेशन चयन के लिए रोटरी ऑडियो कंट्रोलर भी है. फोक्सवैगन की सिग्नेचर आईडी लाइट बार अब डैशबोर्ड पर फैली हुई है और आगे के दरवाजों तक जाती है. नए 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील के सिरे भी चौकोर हैं और इसमें कई बटन हैं.

सॉफ्टवेयर में भी महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं, जिसमें वन-पेडल ड्राइविंग, बेहतर पार्किंग असिस्टेंट और तीसरी पीढ़ी का ट्रैवल असिस्ट शामिल है, जो जल्द ही लाल ट्रैफिक लाइट और स्टॉप साइन को पहचानकर कार को रोक देगा. इसमें रेट्रो इंस्ट्रूमेंट थीम भी है, जो एक बटन दबाने पर 1980 के दशक की गोल्फ MK1 की पिक्सेलेटेड लुक को दर्शाती है.