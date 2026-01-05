पत्रिकायूज़्ड कार्स
फोक्सवैगन ने दिखाई इलेक्ट्रिक पोलो के कैबिन की झलक

फोक्सवैगन ने अपने प्रोडक्शन रेडी आईडी पोलो कॉन्सेप्ट में अगली पीढ़ी के, ग्राहक-केंद्रित आईडी कॉकपिट को दिखाया है, जिसमें सहज फिजिकल कंट्रोल, रिसाइकिल्ड मटेरियल, एक-पेडल ड्राइविंग और रेट्रो गोल्फ से प्रेरित डिजिटल डायल का मिश्रण है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 5, 2026

Story

हाइलाइट्स

  • कस्ट्यूमर-सेंट्रिक डिज़ाइन में फिजिकल बटनों की वापसी
  • 10.25 इंच का डिजिटल कॉकपिट और 13 इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन
  • नए सॉफ़्टवेयर सूट में एक-पेडल ड्राइविंग और अगली पीढ़ी के ट्रैवल असिस्ट फीचर्स शामिल है

फोक्सवैगन ने अपने नए ग्राहक-सेंट्रिक कॉकपिट आर्किटेक्चर से पर्दा उठाया है, जो लगभग तैयार हो चुके ID Polo कॉन्सेप्ट में पहली बार देखने को मिला. यह नई कॉम्पैक्ट EV कॉन्सेप्ट भविष्य के ID मॉडलों के कैबिन की दिशा को भी दिखाता है. रीडिजाइन में उपयोगकर्ता की प्रतिक्रिया को बहुत महत्व दिया गया है, और इसमें फिजिकल बटनों को वापस लाया गया है, जो एक समय में हमारी खोई हुई चीज़ थी.

 

यह भी पढ़ें: स्कोडा ऑटो फोक्सवैगन इंडिया ने 20 लाख कारें बनाने का आंकड़ा पार किया

DB 2025 AU 02030 large

इसके बावजूद, नए कॉकपिट में 10.25 इंच (26 सेमी) का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 13 इंच (33 सेमी) का सेंट्रल टचस्क्रीन है, जो एक स्पष्ट वर्टिकल सतह पर व्यवस्थित हैं. इंफोटेनमेंट स्क्रीन के नीचे क्लाइमेट कंट्रोल और इमरजेंसी सिग्नल के बटन दिए गए हैं, साथ ही वॉल्यूम और ट्रैक/स्टेशन चयन के लिए रोटरी ऑडियो कंट्रोलर भी है. फोक्सवैगन की सिग्नेचर आईडी लाइट बार अब डैशबोर्ड पर फैली हुई है और आगे के दरवाजों तक जाती है. नए 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील के सिरे भी चौकोर हैं और इसमें कई बटन हैं.

DB 2025 AU 02029 large

सॉफ्टवेयर में भी महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं, जिसमें वन-पेडल ड्राइविंग, बेहतर पार्किंग असिस्टेंट और तीसरी पीढ़ी का ट्रैवल असिस्ट शामिल है, जो जल्द ही लाल ट्रैफिक लाइट और स्टॉप साइन को पहचानकर कार को रोक देगा. इसमें रेट्रो इंस्ट्रूमेंट थीम भी है, जो एक बटन दबाने पर 1980 के दशक की गोल्फ MK1 की पिक्सेलेटेड लुक को दर्शाती है.

Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • कार निर्माता कंपनी ने वर्ष 2025 को 19% की पूरी वृद्धि के साथ समाप्त किया, जबकि वर्ष 2024 की तुलना में इसकी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) की बिक्री में 111% की वृद्धि हुई.
    जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने वित्त वर्ष 2025 में 46,735 विंडसर ईवी बेची, इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में हुई 111% की वृद्धि
  • नई अमेज कार पर रु.60,000 तक के डिस्काउंट दिए जा रहे हैं.
    जनवरी 2026 में होंडा एलिवेट और सिटी पर मिल रही रु.1.76 लाख तक की छूट
  नई सेल्टॉस 10 वैरिएंट और तीन इंजन विकल्पों में उपलब्ध है. यहां प्रत्येक वैरिएंट की खासियतों, कीमत, इंजन और ट्रांसमिशन विकल्पों की जानकारी दी गई है.
2026 किआ सेल्टॉस: वैरिएंट, फीचर्स और कीमतों की जानकारी
    2026 किआ सेल्टॉस: वैरिएंट, फीचर्स और कीमतों की जानकारी
  • मारुति सुजुकी ने घरेलू बाजार में 1.7 लाख यूनिट से अधिक की बिक्री के साथ अपनी बढ़त बरकरार रखी - जो पिछले वर्ष की तुलना में 37% की बिक्री वृद्धि है.
    दिसंबर 2025 में ऑटो बिक्री: घरेलू बिक्री में महिंद्रा ने टाटा को पछाड़कर हासिल किया दूसरा स्थान, ह्यून्दे को मिली चौथी रैंक
  BYD ने 2025 में 46 लाख बिक्री का आंकड़ा पार किया, लेकिन पिछले 5 वर्षों में इसकी वृद्धि दर सबसे धीमी रही. विदेशों में डिलेवरी 10 लाख से अधिक हो गई, जबकि 22.60 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री इसे पहली बार टेस्ला से आगे ले जा सकती है.
BYD ने 2025 में 46 लाख वाहनों की बिक्री दर्ज की, 22.60 लाख ईवी डिलेवरी के साथ टेस्ला को कर सकती है पीछे
    BYD ने 2025 में 46 लाख वाहनों की बिक्री दर्ज की, 22.60 लाख ईवी डिलेवरी के साथ टेस्ला को कर सकती है पीछे
  • कार निर्माता कंपनी ने वर्ष 2025 को 19% की पूरी वृद्धि के साथ समाप्त किया, जबकि वर्ष 2024 की तुलना में इसकी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) की बिक्री में 111% की वृद्धि हुई.
    जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने वित्त वर्ष 2025 में 46,735 विंडसर ईवी बेची, इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में हुई 111% की वृद्धि
  • नई अमेज कार पर रु.60,000 तक के डिस्काउंट दिए जा रहे हैं.
    जनवरी 2026 में होंडा एलिवेट और सिटी पर मिल रही रु.1.76 लाख तक की छूट
  • नई सेल्टॉस 10 वैरिएंट और तीन इंजन विकल्पों में उपलब्ध है. यहां प्रत्येक वैरिएंट की खासियतों, कीमत, इंजन और ट्रांसमिशन विकल्पों की जानकारी दी गई है.
    2026 किआ सेल्टॉस: वैरिएंट, फीचर्स और कीमतों की जानकारी
  • मारुति सुजुकी ने घरेलू बाजार में 1.7 लाख यूनिट से अधिक की बिक्री के साथ अपनी बढ़त बरकरार रखी - जो पिछले वर्ष की तुलना में 37% की बिक्री वृद्धि है.
    दिसंबर 2025 में ऑटो बिक्री: घरेलू बिक्री में महिंद्रा ने टाटा को पछाड़कर हासिल किया दूसरा स्थान, ह्यून्दे को मिली चौथी रैंक
  • BYD ने 2025 में 46 लाख बिक्री का आंकड़ा पार किया, लेकिन पिछले 5 वर्षों में इसकी वृद्धि दर सबसे धीमी रही. विदेशों में डिलेवरी 10 लाख से अधिक हो गई, जबकि 22.60 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री इसे पहली बार टेस्ला से आगे ले जा सकती है.
    BYD ने 2025 में 46 लाख वाहनों की बिक्री दर्ज की, 22.60 लाख ईवी डिलेवरी के साथ टेस्ला को कर सकती है पीछे
