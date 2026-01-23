लॉन्च से पहले भारत में शुरू हुई फोक्सवैगन Tayron R-Line की लोकल असेंबली
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित जनवरी 23, 2026
हाइलाइट्स
- वैश्विक स्तर पर लॉन्च होने के एक साल से भी कम समय में भारत में स्थानीय स्तर पर असेंबल की जा रही है
- छत्रपति संभाजीनगर प्लांट में निर्माण जारी है
- फोक्सवैगन इंडिया की भारत में सबसे प्रीमियम 7-सीटर एसयूवी के रूप में तैयार होगी
फोक्सवैगन इंडिया ने टैरॉन आर-लाइन की स्थानीय असेंबली शुरू कर दी है, जो भारतीय बाजार के लिए ब्रांड की प्रीमियम एसयूवी रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम है. टैरॉन आर-लाइन की असेंबली महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर स्थित फोक्सवैगन के प्लांट में की जा रही है. हालांकि आधिकारिक लॉन्च तिथि अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन टैरॉन आर को 2026 की पहली तिमाही में भारत में लॉन्च करने की पूरी उम्मीद है.
यह भी पढ़ें: फोक्सवैगन ने दिखाई इलेक्ट्रिक पोलो के कैबिन की झलक
इस कदम के साथ, फोक्सवैगन का लक्ष्य अपने प्रीमियम, जर्मन-इंजीनियर्ड एसयूवी को भारतीय खरीदारों के लिए अधिक सुलभ बनाना है, साथ ही साथ स्थानीय विनिर्माण में अपनी उपस्थिति को मजबूत करना भी है. प्रोडक्शन की शुरुआत टैरॉन के वैश्विक लॉन्च के एक साल से भी कम समय में हुई है, जो भारत में निर्माण को जल्दी बाजार में उतारने के ब्रांड के इरादे को दर्शाता है.
फोक्सवैगन इंडिया की सबसे प्रीमियम एसयूवी के रूप में पेश की गई, टैरॉन आर-लाइन में तीन-रो वाली सीटें हैं, यह टिगुआन से ऊपर की श्रेणी में आती है और इसमें स्पोर्टी आर-लाइन डिजाइन का टच दिया गया है. इसमें फोक्सवैगन की जानी-पहचानी डिजाइन शैली झलकती है और इसकी कुल लंबाई लगभग पांच मीटर है. केैबिन पूरी तरह से जर्मन शैली का है और गोल्फ जीटीआई के कैबिन से मेल खाता है.
निर्माण शुरू होने के साथ ही, फोक्सवैगन प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करने की तैयारी कर रही है, जहां वह पहले से ही टिइगुआन आर-लाइन के साथ-साथ टाइगुन और वर्टुस जैसे मॉडल बेच रही है. भारत के लिए कीमत और खासियतों सहित अधिक जानकारी, 2026 की पहली तिमाही में टैरॉन आर-लाइन के आधिकारिक लॉन्च के करीब आने पर मिलने की उम्मीद है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
अपकमिंग कार्स
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 28, 2026
- वॉल्वो EX 60एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- महिंद्रा कशूव900एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- स्कोडा कुशाकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11 - 19 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 12, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 13, 2026
- इसुज़ू डी-मैक्स ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 22 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 17, 2026
- टाटा सिएरा ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 17, 2026
- ऑडी ई कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 19, 2026
- स्कोडा एलरोकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 24, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- ट्रायंफ Tracker 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.1 - 2.35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- होंडा एक्टिवा 7जीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 80,000 - 95,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 10, 2026
- हीरो करिज्मा XMR 250एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- सुज़ुकी Hayabusa 2026एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 15, 2026
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स