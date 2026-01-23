लॉन्च से पहले भारत में शुरू हुई फोक्सवैगन Tayron R-Line की लोकल असेंबली

फोक्सवैगन इंडिया ने टैरॉन आर-लाइन की स्थानीय असेंबली शुरू कर दी है, जो भारतीय बाजार के लिए ब्रांड की प्रीमियम एसयूवी रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम है. टैरॉन आर-लाइन की असेंबली महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर स्थित फोक्सवैगन के प्लांट में की जा रही है. हालांकि आधिकारिक लॉन्च तिथि अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन टैरॉन आर को 2026 की पहली तिमाही में भारत में लॉन्च करने की पूरी उम्मीद है.

इस कदम के साथ, फोक्सवैगन का लक्ष्य अपने प्रीमियम, जर्मन-इंजीनियर्ड एसयूवी को भारतीय खरीदारों के लिए अधिक सुलभ बनाना है, साथ ही साथ स्थानीय विनिर्माण में अपनी उपस्थिति को मजबूत करना भी है. प्रोडक्शन की शुरुआत टैरॉन के वैश्विक लॉन्च के एक साल से भी कम समय में हुई है, जो भारत में निर्माण को जल्दी बाजार में उतारने के ब्रांड के इरादे को दर्शाता है.

फोक्सवैगन इंडिया की सबसे प्रीमियम एसयूवी के रूप में पेश की गई, टैरॉन आर-लाइन में तीन-रो वाली सीटें हैं, यह टिगुआन से ऊपर की श्रेणी में आती है और इसमें स्पोर्टी आर-लाइन डिजाइन का टच दिया गया है. इसमें फोक्सवैगन की जानी-पहचानी डिजाइन शैली झलकती है और इसकी कुल लंबाई लगभग पांच मीटर है. केैबिन पूरी तरह से जर्मन शैली का है और गोल्फ जीटीआई के कैबिन से मेल खाता है.

निर्माण शुरू होने के साथ ही, फोक्सवैगन प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करने की तैयारी कर रही है, जहां वह पहले से ही टिइगुआन आर-लाइन के साथ-साथ टाइगुन और वर्टुस जैसे मॉडल बेच रही है. भारत के लिए कीमत और खासियतों सहित अधिक जानकारी, 2026 की पहली तिमाही में टैरॉन आर-लाइन के आधिकारिक लॉन्च के करीब आने पर मिलने की उम्मीद है.