लॉन्च से पहले भारत में शुरू हुई फोक्सवैगन Tayron R-Line की लोकल असेंबली

फोक्सवैगन ने अपनी पहली तिमाही से पहले ही छत्रपति संभाजीनगर स्थित अपने प्लांट में भारत में टायरोन आर-लाइन की स्थानीय असेंबली शुरू कर दी है, जिससे उसके प्रीमियम एसयूवी पोर्टफोलियो को मजबूती मिली है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 23, 2026

Story

हाइलाइट्स

  • वैश्विक स्तर पर लॉन्च होने के एक साल से भी कम समय में भारत में स्थानीय स्तर पर असेंबल की जा रही है
  • छत्रपति संभाजीनगर प्लांट में निर्माण जारी है
  • फोक्सवैगन इंडिया की भारत में सबसे प्रीमियम 7-सीटर एसयूवी के रूप में तैयार होगी

फोक्सवैगन इंडिया ने टैरॉन आर-लाइन की स्थानीय असेंबली शुरू कर दी है, जो भारतीय बाजार के लिए ब्रांड की प्रीमियम एसयूवी रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम है. टैरॉन आर-लाइन की असेंबली महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर स्थित फोक्सवैगन के प्लांट में की जा रही है. हालांकि आधिकारिक लॉन्च तिथि अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन टैरॉन आर को 2026 की पहली तिमाही में भारत में लॉन्च करने की पूरी उम्मीद है.

 

यह भी पढ़ें: फोक्सवैगन ने दिखाई इलेक्ट्रिक पोलो के कैबिन की झलक

Volkswagen Tayron 2025 1280 0ba6d7123e55f23af137eafb333aa47b15

इस कदम के साथ, फोक्सवैगन का लक्ष्य अपने प्रीमियम, जर्मन-इंजीनियर्ड एसयूवी को भारतीय खरीदारों के लिए अधिक सुलभ बनाना है, साथ ही साथ स्थानीय विनिर्माण में अपनी उपस्थिति को मजबूत करना भी है. प्रोडक्शन की शुरुआत टैरॉन के वैश्विक लॉन्च के एक साल से भी कम समय में हुई है, जो भारत में निर्माण को जल्दी बाजार में उतारने के ब्रांड के इरादे को दर्शाता है.

Volkswagen Tayron 2025 1280 e8f501e15f9e38141864f8bc7784f5484a

फोक्सवैगन इंडिया की सबसे प्रीमियम एसयूवी के रूप में पेश की गई, टैरॉन आर-लाइन में तीन-रो वाली सीटें हैं, यह टिगुआन से ऊपर की श्रेणी में आती है और इसमें स्पोर्टी आर-लाइन डिजाइन का टच दिया गया है. इसमें फोक्सवैगन की जानी-पहचानी डिजाइन शैली झलकती है और इसकी कुल लंबाई लगभग पांच मीटर है. केैबिन पूरी तरह से जर्मन शैली का है और गोल्फ जीटीआई के कैबिन से मेल खाता है.

Volkswagen Tayron 2025 1280 ffb3f0527b68521ce8004577c751a86c17

निर्माण शुरू होने के साथ ही, फोक्सवैगन प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करने की तैयारी कर रही है, जहां वह पहले से ही टिइगुआन आर-लाइन के साथ-साथ टाइगुन और वर्टुस जैसे मॉडल बेच रही है. भारत के लिए कीमत और खासियतों सहित अधिक जानकारी, 2026 की पहली तिमाही में टैरॉन आर-लाइन के आधिकारिक लॉन्च के करीब आने पर मिलने की उम्मीद है.

Volkswagen Tayron 2025 1280 b931267997101f1882cfe88a33a1a5394c
