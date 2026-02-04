फोक्सवैगन टैरॉन आर-लाइन की प्री-बुकिंग रु.51,000 में हुई शुरू

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
एमजी महामहिमह्युंडई नई आई20बीएमडब्ल्यू नई एक्स3टाटा सिएरा ईवी
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
होंडा एक्टिवा 7जीसुज़ुकीहीरो करिज्मा XMR 250यामाहा YZF R9हीरो
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

फोक्सवैगन टैरॉन आर-लाइन की प्री-बुकिंग रु.51,000 में हुई शुरू

ग्राहक रु.51,000 के टोकन शुल्क पर एसयूवी की प्री-बुकिंग कर सकते हैं; हालांकि, कीमत की घोषणा फरवरी 2026 में कुछ समय बाद की जाएगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित फ़रवरी 4, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • फोक्सवैगन टैरॉन को ₹51,000 में प्री-बुक किया जा सकता है
  • यह एसयूवी टिगुआन का 3-रो वाला वैरिएंट है, जिसे पहले टिगुआन ऑलस्पेस के नाम से जाना जाता था
  • टैरॉन में 2.0 लीटर टीएसआई इंजन लगा है जो 200 बीएचपी और 320 एनएम का टॉर्क पैदा करता है

फॉक्सवैगन इंडिया ने अपनी आगामी फ्लैगशिप एसयूवी - फोक्सवैगन टैरॉन के लिए प्री-बुकिंग शुरू करने की घोषणा की है. इसने नई 3-रो एसयूवी, टिगुआन ऑलस्पेस की जगह ली है, जो टिगुआन का 7-सीटर वैरिएंट है और भारत में पहले से ही आर-लाइन वैरिएंट में उपलब्ध है. टिगुआन ऑलस्पेस की तरह ही, आगामी फोक्सवैगन टैरॉन आर-लाइन भी एक फुली लोडेड वैरिएंट में उपलब्ध होगी. ग्राहक रु.51,000 के टोकन शुल्क पर एसयूवी की प्री-बुकिंग कर सकते हैं; हालांकि, कीमत की घोषणा फरवरी 2026 में की जाएगी.
 

यह भी पढ़ें: फोक्सवैगन Tayron आर-लाइन का रिव्यू: भारत के लिए एक शानदार फ्लैगशिप एसयूवी


इस घोषणा पर टिप्पणी करते हुए, फोक्सवैगन इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर नितिन कोहली ने कहा, "भारत के सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित जर्मन कार ब्रांड के रूप में, हम अपने ग्राहकों के लिए एक बेहद बहुमुखी, एडवांस और आनंददायक लक्जरी एसयूवी पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जो उनकी जीवनशैली की सभी जरूरतों को पूरा करेगी. प्रीमियम 7-सीटर एसयूवी बाजार में समझदार खरीदार शामिल हैं, ऐसे में एक ऐसा मॉडल होना बेहद जरूरी है जो स्टाइल और गुणवत्ता के साथ-साथ कार्यक्षमता भी दे."

Volkswagen Tayron R line web 1

दिलचस्प बात यह है कि टिगुआन आर-लाइन के विपरीत, आगामी टैरॉन आर-लाइन को कंपनी के महाराष्ट्र स्थित छत्रपति संभाजीनगर प्लांट में ही असेंबल किया जाएगा. इसका मतलब यह है कि टैरॉन आर-लाइन वास्तव में टिगुआन आर-लाइन के काफी करीब हो सकती है, जिससे भारत में खरीदारों के लिए यह अधिक सुलभ हो जाएगी. साथ ही, टिगुआन के विपरीत, यह आवंटित यूनिट्स की सीमा से बंधी नहीं होगी.

Volkswagen Tayron R line web 60

चूंकि यह टिगुआन के समान MQB Evo आर्किटेक्चर पर बनी है, इसलिए इसमें कुछ समानताएं होंगी. खासतौर से, इसमें फोक्सवैगन की EA888 फैमिली का 2.0-लीटर TSI EVO पेट्रोल इंजन लगा है. वैश्विक स्तर पर, यह कई ट्यूनिंग विकल्पों में उपलब्ध है, लेकिन भारत के लिए यह 200 bhp की शक्ति और 320 Nm का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है. पावर को 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक और फोक्सवैगन के 4Motion AWD के माध्यम से चारों पहियों तक पहुंचाया जाता है.

Volkswagen Tayron R line web 75

देखने में यह उसी परिवार की गाड़ी लगती है, जो इसकी यूरोपीय एसयूवी स्टाइल को दर्शाती है. एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल, कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स और स्पोर्टी डुअल-टोन अलॉय व्हील्स - ये सभी फीचर्स इसमें मौजूद हैं. एसयूवी का प्रोफाइल सिल्हूट आपको चेक गणराज्य की इसकी प्रतिद्वंद्वी गाड़ी स्कोडा कोडियाक की याद दिलाएगा, जो एक शानदार और लंबी फुटप्रिंट पेश करती है. दरअसल, 4,792 मिमी लंबाई, 1,866 मिमी चौड़ाई और 2,789 मिमी व्हीलबेस के साथ, यह स्कोडा कोडियाक से थोड़ी बड़ी है.

Volkswagen Tayron R line web 65

कैबिन, खासकर डैशबोर्ड, टिगुआन आर-लाइन के समान है, जिसमें वही 15-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल कॉकपिट और पैनोरमिक सनरूफ दी गई है. फोक्सवैगन ऑगमेंटेड रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले (एआर एचयूडी), 30 शेड्स की एम्बिएंट लाइटिंग और 12 तरह से पावर-एडजस्टेबल फ्रंट सीटें भी दे रही है. अच्छी बात यह है कि टिगुआन आर-लाइन के विपरीत, इसमें वेंटिलेशन फंक्शन भी मिलता है.

Volkswagen Tayron R line web 40

अन्य खासियतों में 3-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, जेस्चर कंट्रोल से चलने वाला टेलगेट गेट और हारमोन कार्डन सराउंड साउंड सिस्टम शामिल हैं. सुरक्षा के लिहाज से, इसमें नौ एयरबैग, EBD के साथ ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और चढ़ाई-उतराई के लिए हिल असिस्ट कंट्रोल दिया गया है.

# Volkswagen Tayron# Volkswagen Tayron Specs# Volkswagen Tayron Features# Volkswagen Tayron R-Line# Volkswagen Tayron R-Line Launch# VW Tayron Price# SUV# Family# Cars# Upcoming SUVs# Upcoming Cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2014 टोयोटा कोरोला ऑल्टिस,
    2014 टोयोटा कोरोला ऑल्टिस
    1.8 VL | 1,17,383 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 5.34 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 ह्युंडई ओरा,
    2020 ह्युंडई ओरा
    1.0 SX Plus | 55,960 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.72 लाख
    ₹ 12,803/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी फ्रोंक्स,
    2023 मारुति सुजुकी फ्रोंक्स
    1.2 Delta Plus AGS | 21,634 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 7.36 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 ह्युंडई वरना,
    2017 ह्युंडई वरना
    1.6 VTVT SX (O) | 66,463 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7 लाख
    ₹ 15,678/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 एमजी हेक्टर,
    2020 एमजी हेक्टर
    Sharp BS IV | 51,691 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 11.42 लाख
    ₹ 25,569/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2021 मारुति सुजुकी बलेनो
    Delta | 44,729 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 4.98 लाख
    ₹ 11,149/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 होंडा सिविक,
    2019 होंडा सिविक
    VX | 48,183 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 11.62 लाख
    ₹ 26,030/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 टोयोटा अर्बन क्रूजर हैयडर,
    2023 टोयोटा अर्बन क्रूजर हैयडर
    V e-Drive 2WD HYBRID Dual Tone | 46,181 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 16.49 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 स्कोडा ऑक्टाविया,
    2021 स्कोडा ऑक्टाविया
    1.9 L&K | 76,829 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 19.69 लाख
    ₹ 41,645/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 किया सॉनेट,
    2021 किया सॉनेट
    GTX Plus i | 51,094 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8.69 लाख
    ₹ 19,460/माह emi
    Spinny

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट Reviews

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • रेनॉ-निसान के सीएमएफ-ए प्लेटफॉर्म पर आधारित होने वाली ग्रेविटे, रेनॉ ट्राइबर के साथ अपने आधारभूत ढांचे को साझा करेगी.
    निसान Gravite एमपीवी का भारत में लॉन्च 17 फरवरी को होगी लॉन्च
  • फोक्सवैगन ने भारत में बनी एक फ्लैगशिप एसयूवी पेश की है जो तीन रो वाली व्यावहारिक गाड़ी में जगह, आराम, दमदार प्रदर्शन और जर्मन ड्राइविंग की बारीकियों का संगम पेश करती है। लेकिन क्या टैरोन आर-लाइन वाकई उम्मीदों पर खरी उतरती है?
    फोक्सवैगन Tayron आर-लाइन का रिव्यू: भारत के लिए एक शानदार फ्लैगशिप एसयूवी
  • एसयूवी निर्माता कंपनी ने 2022 के बाद भारत के लिए अपने पहले बिल्कुल नए मॉडल की पुष्टि की है.
    जीप इंडिया की योजना तय, 2027 में लॉन्च होगा फ्यूचर लाइनअप का पहला मॉडल
  • ह्यून्दे पंच से बेहतर प्रतिस्पर्धा करने के लिए साल के अंत में अपडेटेड एक्स्टर को पेश करने की उम्मीद कर रही है.
    भारत में लॉन्च से पहले ह्यून्दे एक्सटर फेसलिफ्ट टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी ने 2025 में स्कोडा की बिक्री में 107% की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
    स्कोडा ने 50,000 काइलाक बनाने का आंकड़ा पार किया
  • रेनॉ-निसान के सीएमएफ-ए प्लेटफॉर्म पर आधारित होने वाली ग्रेविटे, रेनॉ ट्राइबर के साथ अपने आधारभूत ढांचे को साझा करेगी.
    निसान Gravite एमपीवी का भारत में लॉन्च 17 फरवरी को होगी लॉन्च
  • फोक्सवैगन ने भारत में बनी एक फ्लैगशिप एसयूवी पेश की है जो तीन रो वाली व्यावहारिक गाड़ी में जगह, आराम, दमदार प्रदर्शन और जर्मन ड्राइविंग की बारीकियों का संगम पेश करती है। लेकिन क्या टैरोन आर-लाइन वाकई उम्मीदों पर खरी उतरती है?
    फोक्सवैगन Tayron आर-लाइन का रिव्यू: भारत के लिए एक शानदार फ्लैगशिप एसयूवी
  • एसयूवी निर्माता कंपनी ने 2022 के बाद भारत के लिए अपने पहले बिल्कुल नए मॉडल की पुष्टि की है.
    जीप इंडिया की योजना तय, 2027 में लॉन्च होगा फ्यूचर लाइनअप का पहला मॉडल
  • ह्यून्दे पंच से बेहतर प्रतिस्पर्धा करने के लिए साल के अंत में अपडेटेड एक्स्टर को पेश करने की उम्मीद कर रही है.
    भारत में लॉन्च से पहले ह्यून्दे एक्सटर फेसलिफ्ट टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी ने 2025 में स्कोडा की बिक्री में 107% की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
    स्कोडा ने 50,000 काइलाक बनाने का आंकड़ा पार किया
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • Reviews
  • फोक्सवैगन टैरॉन आर-लाइन की प्री-बुकिंग रु.51,000 में हुई शुरू