फोक्सवैगन टैरॉन आर-लाइन की प्री-बुकिंग रु.51,000 में हुई शुरू

फॉक्सवैगन इंडिया ने अपनी आगामी फ्लैगशिप एसयूवी - फोक्सवैगन टैरॉन के लिए प्री-बुकिंग शुरू करने की घोषणा की है. इसने नई 3-रो एसयूवी, टिगुआन ऑलस्पेस की जगह ली है, जो टिगुआन का 7-सीटर वैरिएंट है और भारत में पहले से ही आर-लाइन वैरिएंट में उपलब्ध है. टिगुआन ऑलस्पेस की तरह ही, आगामी फोक्सवैगन टैरॉन आर-लाइन भी एक फुली लोडेड वैरिएंट में उपलब्ध होगी. ग्राहक रु.51,000 के टोकन शुल्क पर एसयूवी की प्री-बुकिंग कर सकते हैं; हालांकि, कीमत की घोषणा फरवरी 2026 में की जाएगी.



इस घोषणा पर टिप्पणी करते हुए, फोक्सवैगन इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर नितिन कोहली ने कहा, "भारत के सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित जर्मन कार ब्रांड के रूप में, हम अपने ग्राहकों के लिए एक बेहद बहुमुखी, एडवांस और आनंददायक लक्जरी एसयूवी पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जो उनकी जीवनशैली की सभी जरूरतों को पूरा करेगी. प्रीमियम 7-सीटर एसयूवी बाजार में समझदार खरीदार शामिल हैं, ऐसे में एक ऐसा मॉडल होना बेहद जरूरी है जो स्टाइल और गुणवत्ता के साथ-साथ कार्यक्षमता भी दे."

दिलचस्प बात यह है कि टिगुआन आर-लाइन के विपरीत, आगामी टैरॉन आर-लाइन को कंपनी के महाराष्ट्र स्थित छत्रपति संभाजीनगर प्लांट में ही असेंबल किया जाएगा. इसका मतलब यह है कि टैरॉन आर-लाइन वास्तव में टिगुआन आर-लाइन के काफी करीब हो सकती है, जिससे भारत में खरीदारों के लिए यह अधिक सुलभ हो जाएगी. साथ ही, टिगुआन के विपरीत, यह आवंटित यूनिट्स की सीमा से बंधी नहीं होगी.

चूंकि यह टिगुआन के समान MQB Evo आर्किटेक्चर पर बनी है, इसलिए इसमें कुछ समानताएं होंगी. खासतौर से, इसमें फोक्सवैगन की EA888 फैमिली का 2.0-लीटर TSI EVO पेट्रोल इंजन लगा है. वैश्विक स्तर पर, यह कई ट्यूनिंग विकल्पों में उपलब्ध है, लेकिन भारत के लिए यह 200 bhp की शक्ति और 320 Nm का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है. पावर को 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक और फोक्सवैगन के 4Motion AWD के माध्यम से चारों पहियों तक पहुंचाया जाता है.

देखने में यह उसी परिवार की गाड़ी लगती है, जो इसकी यूरोपीय एसयूवी स्टाइल को दर्शाती है. एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल, कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स और स्पोर्टी डुअल-टोन अलॉय व्हील्स - ये सभी फीचर्स इसमें मौजूद हैं. एसयूवी का प्रोफाइल सिल्हूट आपको चेक गणराज्य की इसकी प्रतिद्वंद्वी गाड़ी स्कोडा कोडियाक की याद दिलाएगा, जो एक शानदार और लंबी फुटप्रिंट पेश करती है. दरअसल, 4,792 मिमी लंबाई, 1,866 मिमी चौड़ाई और 2,789 मिमी व्हीलबेस के साथ, यह स्कोडा कोडियाक से थोड़ी बड़ी है.

कैबिन, खासकर डैशबोर्ड, टिगुआन आर-लाइन के समान है, जिसमें वही 15-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल कॉकपिट और पैनोरमिक सनरूफ दी गई है. फोक्सवैगन ऑगमेंटेड रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले (एआर एचयूडी), 30 शेड्स की एम्बिएंट लाइटिंग और 12 तरह से पावर-एडजस्टेबल फ्रंट सीटें भी दे रही है. अच्छी बात यह है कि टिगुआन आर-लाइन के विपरीत, इसमें वेंटिलेशन फंक्शन भी मिलता है.

अन्य खासियतों में 3-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, जेस्चर कंट्रोल से चलने वाला टेलगेट गेट और हारमोन कार्डन सराउंड साउंड सिस्टम शामिल हैं. सुरक्षा के लिहाज से, इसमें नौ एयरबैग, EBD के साथ ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और चढ़ाई-उतराई के लिए हिल असिस्ट कंट्रोल दिया गया है.