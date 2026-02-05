होंडा डिओ 125 एक्स-एडिशन और शाइन 125 लिमिटेड एडिशन हुए लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित फ़रवरी 5, 2026
हाइलाइट्स
- डिओ 125 X-एडिशन की कीमत डिओ 125 STD से रु.1,000 अधिक है
- शाइन 125 लिमिटेड एडिशन की कीमत शाइन 125 डिस्क से रु.1,000 अधिक है
- दोनों मॉडलों में कोई मैकेनिकल परिवर्तन नहीं किया गया है
होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने डियो 125 स्कूटर और शाइन 125 मोटरसाइकिल के नए स्पेशल एडिशन लॉन्च किए हैं. डिओ 125 एक्स-एडिशन और शाइन 125 स्पेशल एडिशन नाम से जाने जाने वाले इन दोनों मॉडलों की कीमत क्रमशः रु.87,733 और रु.86,211 (एक्स-शोरूम) है. इनमें स्टैंडर्ड मॉडलों की तुलना में खास रंगों और ग्राफिक्स का अनूठा कॉम्बिनेशन दिया गया है.
यह भी पढ़ें: सुजुकी एक्सेस ABS के साथ हुई लॉन्च, कीमत रु.92,328
डिओ 125 X-एडिशन से शुरू करें तो, स्कूटर को नए डुअल-टोन पर्ल सायरन ब्लू और पर्ल डीप ग्राउंड ग्रे कलर स्कीम के साथ-साथ X-Edition के लिए खास बॉडी ग्राफिक्स और मैट-फ्रैश रंग के अलॉय व्हील्स मिलते हैं. होंडा का कहना है कि यह स्पेशल एडिशन Gen Z और उन युवा राइडर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो आत्मविश्वास और अपनी अलग पहचान दिखाना चाहते हैं. रु.87,733 (एक्स-शोरूम) की कीमत पर, यह स्पेशल एडिशन डिओ 125 स्टैंडर्ड से लगभग रु.1,000 अधिक महंगा है और इसमें LED लाइटिंग, TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंजन आइडल स्टॉप/स्टार्ट सिस्टम और USB टाइप-C चार्जिंग सॉकेट जैसे समान फीचर्स मिलते हैं.
शाइन 125 लिमिटेड एडिशन की बात करें तो, इस स्पेशल एडिशन मोटरसाइकिल में भी खास रंग-रूप दिया गया है, हालांकि इसका बेस कलर पर्ल सायरन ब्लू है जो स्टैंडर्ड शाइन 125 में भी मिलता है. इस स्पेशल एडिशन को इसके पाइराइट-ब्राउन अलॉय व्हील्स से पहचाना जा सकता है, जबकि स्टैंडर्ड मोटरसाइकिल में काले रंग के व्हील्स लगे हुए हैं. रु.86,211 (एक्स-शोरूम) की कीमत पर, यह स्पेशल एडिशन शाइन 125 डिस्क से रु.1,000 ज्यादा महंगा है, जबकि इसमें वही फीचर्स मिलते हैं.
मैकेनिकल तौर पर, दोनों मॉडलों में उनके स्टैंडर्ड वेरिएंट्स की तुलना में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय होंडा मॉडल्स
- होंडा सीबी यूनिकॉर्न 160एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.12 लाख
- होंडा एक्टिवा 6जीएक्स-शोरूम कीमत₹ 75,182 - 88,507
- होंडा सीबी शाइनएक्स-शोरूम कीमत₹ 79,352 - 83,711
- होंडा एसपी 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 86,378 - 93,965
- होंडा डियोएक्स-शोरूम कीमत₹ 68,846 - 79,723
- होंडा एक्टिवा 125 FIएक्स-शोरूम कीमत₹ 89,152 - 92,796
- होंडा लीवोएक्स-शोरूम कीमत₹ 77,242 - 79,809
- होंडा हॉर्नेट 2.0एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.46 लाख
- होंडा गोल्ड विंगएक्स-शोरूम कीमत₹ 42.82 लाख
- होंडा सीबी 350 आरएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.97 - 2 लाख
- होंडा हाइनेस सीबी350एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.92 - 1.99 लाख
- होंडा सीबीआर 650आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.16 लाख
- होंडा सीबी 650आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.3 लाख
- होंडा एनएक्स200एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.56 लाख
- होंडा XL750 ट्रांसलपएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.81 लाख
- होंडा एक्स-एडीवी 750एक्स-शोरूम कीमत₹ 12.79 लाख
- होंडा यूनिकॉर्नएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.1 लाख
- होंडा एसपी 160एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.14 - 1.19 लाख
- होंडा एक्टिवा ईएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.17 - 1.52 लाख
- होंडा शाइन 100 डीएक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 73,359
- होंडा शाइन 100एक्स-शोरूम कीमत₹ 64,004
- होंडा रेबल 500एक्स-शोरूम कीमत₹ 5.49 लाख
- होंडा क्यूसी1एक्स-शोरूम कीमत₹ 81,020
- होंडा एनएक्स500एक्स-शोरूम कीमत₹ 6.33 लाख
- होंडा सीबी300एफ फ्लेक्स ईंधनएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.55 लाख
- होंडा सीबी 125 हॉर्नेटएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.04 लाख
- होंडा डियो 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 85,433 - 90,383
- होंडा सीबी1000 हॉर्नेट एसपीएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.94 लाख
- होंडा सीबी750 हॉर्नेटएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.22 लाख
- होंडा सीबी350एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.97 - 2 लाख
अपकमिंग कार्स
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 12, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 13, 2026
- फॉक्सवैगन Tayron R-Lineएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 16, 2026
- बीएमडब्ल्यू एक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 75 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 16, 2026
- इसुज़ू डी-मैक्स ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 22 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 17, 2026
- टाटा सिएरा ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 17, 2026
- निसान ग्रेवाइटएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 5.5 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 17, 2026
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 17, 2026
- ऑडी ई कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 19, 2026
- स्कोडा एलरोकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 24, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- होंडा एक्टिवा 7जीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 80,000 - 95,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 10, 2026
- सुज़ुकी Hayabusa 2026एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- हीरो करिज्मा XMR 250एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 15, 2026
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.6 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स