होंडा डिओ 125 एक्स-एडिशन और शाइन 125 लिमिटेड एडिशन हुए लॉन्च

दोनों स्पेशल एडिशन में वेरिएंट के अनुसार खास रंग योजना और ग्राफिक्स दिए गए हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित फ़रवरी 5, 2026

Story

हाइलाइट्स

  • डिओ 125 X-एडिशन की कीमत डिओ 125 STD से रु.1,000 अधिक है
  • शाइन 125 लिमिटेड एडिशन की कीमत शाइन 125 डिस्क से रु.1,000 अधिक है
  • दोनों मॉडलों में कोई मैकेनिकल परिवर्तन नहीं किया गया है

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने डियो 125 स्कूटर और शाइन 125 मोटरसाइकिल के नए स्पेशल एडिशन लॉन्च किए हैं. डिओ 125 एक्स-एडिशन और शाइन 125 स्पेशल एडिशन नाम से जाने जाने वाले इन दोनों मॉडलों की कीमत क्रमशः रु.87,733 और रु.86,211 (एक्स-शोरूम) है. इनमें स्टैंडर्ड मॉडलों की तुलना में खास रंगों और ग्राफिक्स का अनूठा कॉम्बिनेशन दिया गया है.

 

यह भी पढ़ें: सुजुकी एक्सेस ABS के साथ हुई लॉन्च, कीमत रु.92,328

Honda Dio 125 X Edition

डिओ 125 X-एडिशन से शुरू करें तो, स्कूटर को नए डुअल-टोन पर्ल सायरन ब्लू और पर्ल डीप ग्राउंड ग्रे कलर स्कीम के साथ-साथ X-Edition के लिए खास बॉडी ग्राफिक्स और मैट-फ्रैश रंग के अलॉय व्हील्स मिलते हैं. होंडा का कहना है कि यह स्पेशल एडिशन Gen Z और उन युवा राइडर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो आत्मविश्वास और अपनी अलग पहचान दिखाना चाहते हैं. रु.87,733 (एक्स-शोरूम) की कीमत पर, यह स्पेशल एडिशन डिओ 125 स्टैंडर्ड से लगभग रु.1,000 अधिक महंगा है और इसमें LED लाइटिंग, TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंजन आइडल स्टॉप/स्टार्ट सिस्टम और USB टाइप-C चार्जिंग सॉकेट जैसे समान फीचर्स मिलते हैं.

Honda Shine 125 Limited Edition

शाइन 125 लिमिटेड एडिशन की बात करें तो, इस स्पेशल एडिशन मोटरसाइकिल में भी खास रंग-रूप दिया गया है, हालांकि इसका बेस कलर पर्ल सायरन ब्लू है जो स्टैंडर्ड शाइन 125 में भी मिलता है. इस स्पेशल एडिशन को इसके पाइराइट-ब्राउन अलॉय व्हील्स से पहचाना जा सकता है, जबकि स्टैंडर्ड मोटरसाइकिल में काले रंग के व्हील्स लगे हुए हैं. रु.86,211 (एक्स-शोरूम) की कीमत पर, यह स्पेशल एडिशन शाइन 125 डिस्क से रु.1,000 ज्यादा महंगा है, जबकि इसमें वही फीचर्स मिलते हैं.

 

मैकेनिकल तौर पर, दोनों मॉडलों में उनके स्टैंडर्ड वेरिएंट्स की तुलना में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • सुजुकी एक्सेस एबीएस अब भारत में बिकने वाला सिंगल-चैनल एबीएस वाला सबसे किफायती दोपहिया वाहन है.
    सुजुकी एक्सेस ABS के साथ हुई लॉन्च, कीमत रु.92,328
  • अधिकांश ब्रांडों ने वित्त वर्ष 2026 के पहले महीने में साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की है.
    जनवरी 2026 में टू-व्हीलर बिक्री: हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस, रॉयल एनफील्ड और सुजुकी की बिक्री में वृद्धि जारी
  • केटीएम ने चुपचाप भारत में अपनी एडवेंचर बाइक लाइनअप का विस्तार करते हुए ऑफ-रोड पर अधिक केंद्रित 390 एडवेंचर आर को लॉन्च किया है.
    केटीएम 390 एडवेंचर R भारत में रु.3.78 लाख की कीमत पर हुई लॉन्च
  • डेटोना 660 में दिए गए सेटअप के आधार पर, ट्राइडेंट और टाइगर स्पोर्ट को उनके लॉन्च के बाद से यह सबसे व्यापक अपडेट मिला है.
    2026 ट्रायम्फ ट्राइडेंट 660 और टाइगर स्पोर्ट 660 हुई पेश, भारत में इसी साल होगी लॉन्च
  • यह बदलाव केवल पल्सर 125 कार्बन फाइबर सीरीज तक ही सीमित हैं.
    बजाज पल्सर 125 एलईडी हेडलाइट और इंडिकेटर्स के साथ हुई अपडेट, कीमतें रु.89,910 से शुरू
  • होंडा डिओ 125 एक्स-एडिशन और शाइन 125 लिमिटेड एडिशन हुए लॉन्च