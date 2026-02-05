होंडा डिओ 125 एक्स-एडिशन और शाइन 125 लिमिटेड एडिशन हुए लॉन्च

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने डियो 125 स्कूटर और शाइन 125 मोटरसाइकिल के नए स्पेशल एडिशन लॉन्च किए हैं. डिओ 125 एक्स-एडिशन और शाइन 125 स्पेशल एडिशन नाम से जाने जाने वाले इन दोनों मॉडलों की कीमत क्रमशः रु.87,733 और रु.86,211 (एक्स-शोरूम) है. इनमें स्टैंडर्ड मॉडलों की तुलना में खास रंगों और ग्राफिक्स का अनूठा कॉम्बिनेशन दिया गया है.

डिओ 125 X-एडिशन से शुरू करें तो, स्कूटर को नए डुअल-टोन पर्ल सायरन ब्लू और पर्ल डीप ग्राउंड ग्रे कलर स्कीम के साथ-साथ X-Edition के लिए खास बॉडी ग्राफिक्स और मैट-फ्रैश रंग के अलॉय व्हील्स मिलते हैं. होंडा का कहना है कि यह स्पेशल एडिशन Gen Z और उन युवा राइडर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो आत्मविश्वास और अपनी अलग पहचान दिखाना चाहते हैं. रु.87,733 (एक्स-शोरूम) की कीमत पर, यह स्पेशल एडिशन डिओ 125 स्टैंडर्ड से लगभग रु.1,000 अधिक महंगा है और इसमें LED लाइटिंग, TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंजन आइडल स्टॉप/स्टार्ट सिस्टम और USB टाइप-C चार्जिंग सॉकेट जैसे समान फीचर्स मिलते हैं.

शाइन 125 लिमिटेड एडिशन की बात करें तो, इस स्पेशल एडिशन मोटरसाइकिल में भी खास रंग-रूप दिया गया है, हालांकि इसका बेस कलर पर्ल सायरन ब्लू है जो स्टैंडर्ड शाइन 125 में भी मिलता है. इस स्पेशल एडिशन को इसके पाइराइट-ब्राउन अलॉय व्हील्स से पहचाना जा सकता है, जबकि स्टैंडर्ड मोटरसाइकिल में काले रंग के व्हील्स लगे हुए हैं. रु.86,211 (एक्स-शोरूम) की कीमत पर, यह स्पेशल एडिशन शाइन 125 डिस्क से रु.1,000 ज्यादा महंगा है, जबकि इसमें वही फीचर्स मिलते हैं.

मैकेनिकल तौर पर, दोनों मॉडलों में उनके स्टैंडर्ड वेरिएंट्स की तुलना में कोई बदलाव नहीं किया गया है.