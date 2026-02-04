सुजुकी एक्सेस ABS के साथ हुई लॉन्च, कीमत रु.92,328

सुजुकी एक्सेस को ABS वेरिएंट के साथ लॉन्च किया गया है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.92,328 (एक्स-शोरूम) है. भारत के सबसे ज्यादा बिकने वाले 125 सीसी स्कूटरों में से एक, सुजुकी एक्सेस के दो सबसे महंगे वैरिएंट - राइड कनेक्ट और राइड कनेक्ट टीएफटी - में अब सिंगल-चैनल ABS दिया गया है. इसके साथ ही सुजुकी एक्सेस सिंगल-चैनल ABS को वैकल्पिक रूप में पेश करने वाले पहले मास-मार्केट 125 सीसी स्कूटरों में से एक बन गया है. वैकल्पिक ABS की सुविधा देने वाला एकमात्र अन्य 125 सीसी टू-व्हीलर हीरो एक्सट्रीम 125आर है.

यह भी पढ़ें: सुजुकी ई-एक्सेस रु.1.88 लाख में हुई लॉन्च, LFP बैटरी के साथ 95 किमी की रेंज का दावा

पिछले साल ही सुजुकी एक्सेस में दिखने में कुछ मामूली बदलावों के साथ अपडेट किया गया था, जिससे इसकी सुविधा और बूट स्पेस में वृद्धि हुई, जबकि इसका जाना-पहचाना डिज़ाइन बरकरार रहा. मैकेनिकल रूप से, सुजुकी एक्सेस एबीएस पहले जैसा ही है, जिसमें 124 सीसी का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन लगा है, जिसे पिछले साल OBD-2B मानकों को पूरा करने के लिए अपडेट किया गया था. यह इंजन 6,500 आरपीएम पर 8.3 बीएचपी और 5,000 आरपीएम पर 10.2 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है.

एक्सेस राइड कनेक्ट एबीएस एडिशन की कीमत रु.92,328 (एक्स-शोरूम) है और यह पांच रंगों में उपलब्ध है - मेटैलिक मैट ब्लैक नंबर 2, मेटैलिक मैट स्टेलर ब्लू, पर्ल ग्रेस व्हाइट, सॉलिड आइस ग्रीन और पर्ल शाइनी बेज मिलता है. एक्सेस राइड कनेक्ट टीएफटी एबीएस एडिशन भी पांच रंगों में उपलब्ध है - मेटैलिक मैट ब्लैक नंबर 2, मेटैलिक मैट स्टेलर ब्लू, पर्ल ग्रेस व्हाइट, सॉलिड आइस ग्रीन और पर्ल मैट एक्वा सिल्वर, और इसकी कीमत रु.98,378 (एक्स-शोरूम) है.

इन दो नए वैरिएंट के साथ, एक्सेस भारत में ABS विकल्प के साथ उपलब्ध सबसे किफायती दोपहिया वाहन बन गया है. एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) एक सुरक्षा फीचर है जो तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, और यह देखकर खुशी होती है कि सुजुकी ने भारत में अपने सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल में इस फीचर को शामिल किया है. अब तक, 125 सीसी के दोपहिया वाहनों में ABS अनिवार्य नहीं है, और मौजूदा नियमों के तहत केवल कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम (CBS) ही अनिवार्य है.