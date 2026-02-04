पत्रिकायूज़्ड कार्स
सुजुकी एक्सेस ABS के साथ हुई लॉन्च, कीमत रु.92,328

सुजुकी एक्सेस एबीएस अब भारत में बिकने वाला सिंगल-चैनल एबीएस वाला सबसे किफायती दोपहिया वाहन है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित फ़रवरी 4, 2026

Story

हाइलाइट्स

  • Suzuki Access ABS दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया Ride Connect ABS और Ride Connect TFT ABS भी लॉन्च किए गए Access ABS वर्जन की शुरुआती कीमत 92,328 रुपये है
  • राइड कनेक्ट ABS और राइड कनेक्ट TFT ABS भी लॉन्च किए गए
  • एक्सेस ABS वर्जन की शुरुआती कीमत रु.92,328 है

सुजुकी एक्सेस को ABS वेरिएंट के साथ लॉन्च किया गया है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.92,328 (एक्स-शोरूम) है. भारत के सबसे ज्यादा बिकने वाले 125 सीसी स्कूटरों में से एक, सुजुकी एक्सेस के दो सबसे महंगे वैरिएंट - राइड कनेक्ट और राइड कनेक्ट टीएफटी - में अब सिंगल-चैनल ABS दिया गया है. इसके साथ ही सुजुकी एक्सेस सिंगल-चैनल ABS को वैकल्पिक रूप में पेश करने वाले पहले मास-मार्केट 125 सीसी स्कूटरों में से एक बन गया है. वैकल्पिक ABS की सुविधा देने वाला एकमात्र अन्य 125 सीसी टू-व्हीलर हीरो एक्सट्रीम 125आर है.

 

यह भी पढ़ें: सुजुकी ई-एक्सेस रु.1.88 लाख में हुई लॉन्च, LFP बैटरी के साथ 95 किमी की रेंज का दावा

 

पिछले साल ही सुजुकी एक्सेस में दिखने में कुछ मामूली बदलावों के साथ अपडेट किया गया था, जिससे इसकी सुविधा और बूट स्पेस में वृद्धि हुई, जबकि इसका जाना-पहचाना डिज़ाइन बरकरार रहा. मैकेनिकल रूप से, सुजुकी एक्सेस एबीएस पहले जैसा ही है, जिसमें 124 सीसी का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन लगा है, जिसे पिछले साल OBD-2B मानकों को पूरा करने के लिए अपडेट किया गया था. यह इंजन 6,500 आरपीएम पर 8.3 बीएचपी और 5,000 आरपीएम पर 10.2 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है.

 

एक्सेस राइड कनेक्ट एबीएस एडिशन की कीमत रु.92,328 (एक्स-शोरूम) है और यह पांच रंगों में उपलब्ध है - मेटैलिक मैट ब्लैक नंबर 2, मेटैलिक मैट स्टेलर ब्लू, पर्ल ग्रेस व्हाइट, सॉलिड आइस ग्रीन और पर्ल शाइनी बेज मिलता है. एक्सेस राइड कनेक्ट टीएफटी एबीएस एडिशन भी पांच रंगों में उपलब्ध है - मेटैलिक मैट ब्लैक नंबर 2, मेटैलिक मैट स्टेलर ब्लू, पर्ल ग्रेस व्हाइट, सॉलिड आइस ग्रीन और पर्ल मैट एक्वा सिल्वर, और इसकी कीमत रु.98,378 (एक्स-शोरूम) है.

 

इन दो नए वैरिएंट के साथ, एक्सेस भारत में ABS विकल्प के साथ उपलब्ध सबसे किफायती दोपहिया वाहन बन गया है. एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) एक सुरक्षा फीचर है जो तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, और यह देखकर खुशी होती है कि सुजुकी ने भारत में अपने सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल में इस फीचर को शामिल किया है. अब तक, 125 सीसी के दोपहिया वाहनों में ABS अनिवार्य नहीं है, और मौजूदा नियमों के तहत केवल कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम (CBS) ही अनिवार्य है.

# Suzuki Access ABS# Suzuki Access ABS price
  • अधिकांश ब्रांडों ने वित्त वर्ष 2026 के पहले महीने में साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की है.
    जनवरी 2026 में टू-व्हीलर बिक्री: हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस, रॉयल एनफील्ड और सुजुकी की बिक्री में वृद्धि जारी
  केटीएम ने चुपचाप भारत में अपनी एडवेंचर बाइक लाइनअप का विस्तार करते हुए ऑफ-रोड पर अधिक केंद्रित 390 एडवेंचर आर को लॉन्च किया है.
केटीएम 390 एडवेंचर R भारत में रु.3.78 लाख की कीमत पर हुई लॉन्च
    केटीएम 390 एडवेंचर R भारत में रु.3.78 लाख की कीमत पर हुई लॉन्च
  • डेटोना 660 में दिए गए सेटअप के आधार पर, ट्राइडेंट और टाइगर स्पोर्ट को उनके लॉन्च के बाद से यह सबसे व्यापक अपडेट मिला है.
    2026 ट्रायम्फ ट्राइडेंट 660 और टाइगर स्पोर्ट 660 हुई पेश, भारत में इसी साल होगी लॉन्च
  • यह बदलाव केवल पल्सर 125 कार्बन फाइबर सीरीज तक ही सीमित हैं.
    बजाज पल्सर 125 एलईडी हेडलाइट और इंडिकेटर्स के साथ हुई अपडेट, कीमतें रु.89,910 से शुरू
  • अपडेटेड गोअन क्लासिक में एक फास्ट टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है.
    बदली हुई रॉयल एनफील्ड गोआन क्लासिक 350 हुई लॉन्च, मिला स्लिप और असिस्ट क्लच
