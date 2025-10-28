सिंपल एनर्जी ने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए पेटेंट दर्ज कराया

सिंपल एनर्जी, बेंगलुरु स्थित एक इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्ट-अप है जो एक नए पारिवारिक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर काम कर रहा है. इस आगामी इलेक्ट्रिक स्कूटर की पेटेंट तस्वीरें इंटरनेट पर सामने आई हैं. यह नया स्कूटर ब्रांड के पोर्टफोलियो में मौजूद स्पोर्टी दिखने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर, वन और वनएस से बिल्कुल अलग होगा.

पेटेंट तस्वीरों को देखकर लगता है कि इस आने वाले स्कूटर का डिज़ाइन पेट्रोल इंजन वाले स्कूटरों जैसा ही है, जिसमें चिकनी, घुमावदार रेखाएँ और घुमावदार किनारे हैं. स्कूटर के हैंडलबार फेयरिंग पर एक छोटी विंडस्क्रीन, स्प्लिट-एलईडी हेडलैंप, फ्लैट फ्लोरबोर्ड और फ्लैट बेंच-टाइप सैडल है. पीछे के ग्रैबरेल में एक बैकरेस्ट भी है. अंत में, इस स्कूटर में दोनों तरफ़ समान 10-इंच के स्टार-आकार के अलॉय व्हील लगे होने की संभावना है.

साइकिल पार्ट्स के लिए, स्कूटर ज़रूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए वन और वनएस के बदले हुए वैरिएंट पर आधारित हो सकता है. सस्पेंशन का काम आगे की तरफ़ टेलिस्कोपिक फोर्क सेटअप द्वारा किया जाएगा और पीछे की तरफ़ प्रीलोड-एडजस्टेबल मोनोशॉक होने की उम्मीद है. हालाँकि पेटेंट तस्वीरों में कोई ब्रेकिंग सिस्टम नहीं दिख रहा है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें दोनों तरफ़ डिस्क-टाइप सेटअप होगा, और पीछे ड्रम ब्रेक वर्जन भी हो सकता है.

सिंपल के नए पारिवारिक स्कूटर के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन इसके डिज़ाइन को देखते हुए, इसकी टक्कर हीरो विडा VX2, एथर रिज़्टा और टीवीएस आईक्यूब जैसी स्कूटरों से होने की पूरी संभावना है. जैसे-जैसे यह स्कूटर अपने फाइनल प्रोडक्शन मॉडल के करीब पहुँचेगा, नए सिंपल स्कूटर के बारे में और जानकारी मिलने की उम्मीद है.