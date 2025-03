सिंपल OneS इलेक्ट्रिक स्कूटर रु.1.40 लाख में हुआ लॉन्च

सिंपल एनर्जी ने भारत में OneS इलेक्ट्रिक स्कूटर को रु.1.39 लाख (एक्स-शोरूम) में लॉन्च किया है. OneS मूल रूप से कंपनी के पोर्टफोलियो में सिंपल डॉट वन की जगह लेता है, जिसमें बाद वाले के अधिकांश स्टाइलिंग संकेत बरकरार हैं और इसमें समान क्षमता वाला बैटरी पैक है. OneS, One (कीमत रु.1.66 लाख, सभी कीमतें, एक्स-शोरूम) से रु.27,000 सस्ता है.

