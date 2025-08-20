2025 हीरो ग्लैमर X 125: क्या है नया?

हीरो मोटोकॉर्प ने ग्लैमर एक्स 125 मोटरसाइकिल के लॉन्च के साथ भारत में अपनी 125 सीसी मोटरसाइकिल लाइनअप का विस्तार किया है. ग्लैमर एक्स दो वेरिएंट में उपलब्ध है: ड्रम और डिस्क. पहले वाले की कीमत रु.89,999 है जबकि दूसरे वाले की कीमत रु.99,999 (दोनों एक्स-शोरूम) है. कई सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स से लैस, ग्लैमर एक्स 125 उन राइडर्स के लिए बहुत कुछ लेकर आई है जो एक तकनीक से भरपूर कम्यूटर बाइक की तलाश में हैं. आइये इस नई 125 सीसी बाइक में क्या नया है, इस पर एक नज़र डालते हैं.

फीचर्स की बात करें तो, ग्लैमर एक्स फिलहाल भारत में राइड-बाय-वायर थ्रॉटल के साथ आने वाली इकलौती 125 सीसी मोटरसाइकिल है, जिससे क्रूज़ कंट्रोल जैसे कुछ दिलचस्प फ़ीचर्स का विकल्प मिलता है, जो आमतौर पर हमें इस सेगमेंट में देखने को नहीं मिलता. दाहिने हैंडलबार पर एक खास स्विच है जिससे आप क्रूज़िंग के लिए अपनी स्पीड एडजस्ट और सेट कर सकते हैं.

लेकिन इतना ही नहीं, इसमें तीन राइडिंग मोड भी हैं: इको, रोड और पावर, जो इस सेग्मेंट में पहली बार दिए गए हैं. ये सभी फीचर्स कलर एलसीडी डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होती हैं, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी विकल्प और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन भी उपलब्ध है. हीरो ने अचानक ब्रेक लगाने की स्थिति में सड़क पर अन्य वाहन चालकों को चेतावनी देने के लिए पैनिक ब्रेकिंग अलर्ट सिस्टम भी जोड़ा है. हालाँकि, ध्यान दें कि ये सभी फीचर्स केवल सबसे महंगे डिस्क वैरिएंट में ही उपलब्ध हैं.

डिज़ाइन की बात करें तो, ग्लैमर X 125 अपने शार्प लुक के साथ एक स्पोर्टी अंदाज़ अपनाती नज़र आती है. इसमें स्लीक टैंक कवर और ढेर सारे क्रीज़ वाले नुकीले बॉडी पैनल हैं. आपको आगे और पीछे पूरी तरह से एलईडी सेटअप मिलेगा, साथ ही दोनों तरफ नए H-आकार के एलईडी डीआरएल भी मिलेंगे.

यह दो वैरिएंट - ड्रम और डिस्क - में पाँच रंगों में उपलब्ध है. ड्रम वैरिएंट मैट मैग्नेटिक सिल्वर और कैंडी ब्लेज़िंग रेड में उपलब्ध है, जबकि डिस्क वैरिएंट मेटैलिक नेक्सस ब्लू, ब्लैक टील ब्लू और ब्लैक पर्ल रेड में उपलब्ध है.

ग्लैमर X 125 में 124.7 सीसी का सिंगल-सिलेंडर इंजन है जो 8,250 आरपीएम पर 11.40 बीएचपी और 6,500 आरपीएम पर 10.5 एनएम का टॉर्क बनाता है. यही इंजन हीरो एक्सट्रीम 125R में भी है और इसे 5-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है.