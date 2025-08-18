पत्रिकायूज़्ड कार्स
जीएसटी दर में कटौती के साथ इस दिवाली छोटी कारें और बाइक हो जाएंगी सस्ती

प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर की गई बड़ी घोषणा का अर्थ यह हो सकता है कि त्यौहारी सीजन से पहले किफायती वाहन खंड को बड़ा बढ़ावा मिलने की संभावना है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

2 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 18, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • 1,200 सीसी से कम क्षमता वाली कारें सस्ती होने की संभावना है
  • 350 सीसी से कम क्षमता वाले दोपहिया वाहनों पर भी कर दरों में कटौती की संभावना है
  • इस महीने के अंत में नए कर स्लैब की घोषणा की जा सकती है

पिछली कुछ तिमाहियों से औसत बिक्री से जूझ रहे भारत के ऑटोमोबाइल क्षेत्र को आगामी त्योहारी सीज़न से पहले बड़ी बढ़त मिलने की संभावना है. केंद्र सरकार एक बड़े नीतिगत फैसले के तहत, ऑटोमोबाइल पर लगने वाली जीएसटी दरों में संशोधन कर सकती है ताकि उन्हें खरीदारों के लिए और अधिक किफायती बनाया जा सके. 1,200 सीसी से कम क्षमता वाली कारों और 350 सीसी से कम क्षमता वाले दोपहिया वाहनों के लिए एक बड़ा सुधार प्रस्तावित किया गया है. विभिन्न सेगमेंट की कारों के लिए मौजूदा अलग-अलग दरों को भी सरल बनाए जाने की संभावना है.

 

यह भी पढ़ें: मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा Phantom Blaq एडिशन हुआ पेश

 

Honda City Hybrid e HEV and Toyota Hyryder 1

1500 तक की हाइब्रिड कारों पर भी ब्याज दरों में कटौती की संभावना है

 

नए प्रस्ताव के तहत, 1200 सीसी या उससे छोटे इंजन वाली कारों पर कर मौजूदा 28 प्रतिशत (उपकर सहित) से घटकर 18 प्रतिशत होने की संभावना है. हाइब्रिड कारों (1500 सीसी तक) में भी इसी तरह की कमी देखी जा सकती है. अधिकांश अन्य यात्री कार सेग्मेंट को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है और उन पर 40 प्रतिशत का एकसमान कर लग सकता है और मौजूदा उपकर दरें (22 प्रतिशत तक) यह तय करेंगी कि कीमतें घटेंगी या बढ़ेंगी. इसी तरह, 350 सीसी या उससे कम इंजन वाले दोपहिया वाहनों पर भी जीएसटी की दर मौजूदा 28 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हो जाएगी. इससे साल के ऐसे समय में लागत कम करने में मदद मिलेगी जब भारतीय बड़ी संख्या में शोरूम में आते हैं.

Hero HF Deluxe Pro Launched In India At Rs 73 550

नई जीएसटी दरों से 350 सीसी से कम की मोटरसाइकिलें और सस्ती हो जाएंगी

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ़्ते स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में कहा था, "इस दिवाली, मैं आपके लिए इसे दोहरी दिवाली बनाने जा रहा हूँ। इस दिवाली, आप देशवासियों को एक बहुत बड़ा तोहफ़ा मिलने वाला है। हमने एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन करके समीक्षा शुरू की और राज्यों के साथ भी चर्चा की।" जीएसटी परिषद द्वारा गठित मंत्रियों के एक समूह की इस हफ़्ते के अंत में बैठक होने की संभावना है, जिसके बाद उनकी सिफारिशें परिषद को भेजी जाएँगी।

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • ओला ने पुष्टि की है कि डायमंडहेड 2027 के मध्य में लॉन्च होगी और इसकी कीमत लगभग रु.5 लाख (एक्स-शोरूम) होगी.
    ओला डायमंडहेड प्रोटोटाइप हुआ पेश, रु.5 लाख के अंदर होगी कीमत
  • इस स्वतंत्रता दिवस पर चार कारों में से एक, महिंद्रा ने अपने आगामी NU_IQ मॉड्यूलर प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित विज़न टी कॉन्सेप्ट को पेश या है. "बॉर्न आइकॉनिक" विजन के साथ डिज़ाइन किया गया, यह कॉन्सेप्ट भारतीय और वैश्विक बाज़ारों के लिए 2027 में निर्माण के लिए तैयार है.
    महिंद्रा ने ग्लोबल विजन 2027 के तहत विजन टी कॉन्सेप्ट एसयूवी को पेश किया
  • विजन एस उन चार कॉन्सेप्ट में से एक है जिसको महिन्द्रा ने आज पेश किया है.
    महिंद्रा विजन एस कॉन्सेप्ट एसयूवी हुई पेश
  • महिंद्रा ने इस स्वतंत्रता दिवस पर क्वाड के पेश करने के तहत विज़न X को पेश किया है. यह एक कॉन्सेप्ट एसयूवी है जिसे कंपनी के नए NU_IQ मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है और इसका उत्पादन 2027 में शुरू होगा.
    महिंद्रा विजन X कॉन्सेप्ट का हुआ खुलासा, नए NU IQ प्लेटफॉर्म पर आधारित
  • कंपनी के NU_IQ प्लेटफॉर्म पर आधारित, यह मूलतः विज़न टी कॉन्सेप्ट का एक ओपन टेलगेट वैरिएंट है.
    महिंद्रा विजन SXT कॉन्सेप्ट से पर्दा उठा
  • पत्रिका
  • News
  • जीएसटी दर में कटौती के साथ इस दिवाली छोटी कारें और बाइक हो जाएंगी सस्ती