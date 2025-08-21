पत्रिकायूज़्ड कार्स
हीरो ग्लैमर X 125 बनाम ग्लैमर 125: क्या है अंतर यहां जानें

ग्लैमर 125 की तुलना में नई ग्लैमर एक्स 125 कितनी अलग है? आइए जानें.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 21, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • ग्लैमर एक्स में ग्लैमर की तुलना में कई ज़्यादा फ़ीचर्स हैं
  • दोनों मोटरसाइकिलें मैकेनिकल रूप से एक जैसी हैं
  • ग्लैमर एक्स में ज़्यादा शक्तिशाली 125 सीसी इंजन लगा है

हीरो मोटोकॉर्प ने ग्लैमर एक्स 125 के लॉन्च के साथ भारत में 125 सीसी कम्यूटर सेगमेंट में तहलका मचा दिया है. यह मोटरसाइकिल कंपनी की ग्लैमर रेंज में एक बढ़ा कदम है, जो वर्षों से कमोबेश एक ही फ़ॉर्मूले पर चल रही है. कम्यूटर सेगमेंट में एक प्रीमियम पेशकश के रूप में प्रस्तुत, ग्लैमर एक्स में कई पहली खूबियाँ हैं, जिनमें क्रूज़ कंट्रोल और राइड-बाय-वायर वाली पहली 125 सीसी बाइक होना भी शामिल है. हालाँकि, हीरो ने पुष्टि की है कि स्टैंडर्ड ग्लैमर 125 फिलहाल ग्लैमर एक्स के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगी. तो, स्पेसिफिकेशन शीट के अनुसार दोनों में क्या अंतर है? आइए जानें.

यह भी पढ़ें: 2025 हीरो ग्लैमर X भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.89,999 से शुरू

 

डिज़ाइन

Hero Glamour X vs Glamour What s Different 1

ग्लैमर एक्स 125, स्टैंडर्ड ग्लैमर 125 से ज़्यादा प्रीमियम दिखती है

 

मानक ग्लैमर के ज़्यादा प्रीमियम विकल्प के रूप में पेश किए जाने के कारण, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हीरो मोटोकॉर्प ने ग्लैमर एक्स को ज़्यादा स्टाइलिश डिज़ाइन दिया है. ग्लैमर, जो मूल रूप से अन्य कम्यूटर मॉडल्स की तरह ज़्यादा पारंपरिक डिज़ाइन वाला है, ग्लैमर एक्स की तुलना में देखने में सादा है.

 

यह भी पढ़ें: 2025 हीरो ग्लैमर X 125: क्या है नया?

 

हीरो ने इसमें एक ज़्यादा नुकीला हेडलैंप सेटअप, एक वाइज़र, फ्यूल टैंक के चारों ओर 'X' ब्रांडिंग और ज़्यादा कोणीय, तराशे हुए बॉडी पैनल दिए हैं. वहीं, पीछे की तरफ़ एक टेललैंप सेटअप है जो करिज़्मा XMR के टेललैंप सेटअप से काफ़ी मिलता-जुलता है. हालाँकि कुछ एलिमेंट्स, जैसे अलॉय व्हील्स, बिल्कुल वैसे ही हैं, लेकिन पहले बताए गए बदलाव इसे एक ज़्यादा महत्वाकांक्षी मॉडल के रूप में अलग पहचान दिलाने में कामयाब रहे हैं.

 

इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स

Hero Glamour X vs Glamour What s Different

तस्वीर में दिखाया गया है- ग्लैमर 125 डिजिटल क्लस्टर (बाएं), ग्लैमर एक्स 125 डिजिटल क्लस्टर (दाएं)

 

दोनों बाइक्स के बीच सबसे बड़ा अंतर निस्संदेह फ़ीचर्स में है. दोनों ही मोटरसाइकिल्स में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जबकि ग्लैमर एक्स में फुल-कलर टीएफटी यूनिट है जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ब्राइटनेस एडजस्टमेंट और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसे फ़ीचर्स भी मिलते हैं.

Hero Glamour X Launched In India 2

ग्लैमर एक्स भारत में क्रूज़ कंट्रोल वाली सबसे सस्ती मोटरसाइकिलों में से एक है

 

इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो, ग्लैमर एक्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है, एक ऐसा फीचर जो आमतौर पर ज़्यादा प्रीमियम, हाई-डिस्प्लेसमेंट मोटरसाइकिलों में ही देखने को मिलता है. इसके साथ, यह कम्यूटर भारत में क्रूज़ कंट्रोल वाली सबसे किफ़ायती मोटरसाइकिलों में से एक बन गई है. ग्लैमर एक्स के अन्य फीचर्स में राइड-बाय-वायर के साथ तीन राइड मोड: इको, रोड और पावर शामिल हैं.

 

साइकिल पार्ट्स

दोनों मोटरसाइकिलों के यांत्रिक पहलू एक जैसे हैं. मोटरसाइकिलों के आधार में आगे की तरफ एक टेलीस्कोपिक फोर्क और पीछे की तरफ दो शॉक एब्जॉर्बर शामिल हैं. हालाँकि हीरो ने ग्लैमर एक्स के ब्रेकिंग स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं किया है, लेकिन संभवतः इसमें मानक मोटरसाइकिल जैसा ही सेटअप होगा, जिसमें या तो एक फ्रंट डिस्क (240 मिमी व्यास) या एक फ्रंट ड्रम (130 मिमी व्यास) होगा जो पीछे के ड्रम (130 मिमी व्यास) के साथ जोड़ा जाएगा. हमें यह भी पता चला है कि नई ग्लैमर एक्स में ग्लैमर की तरह ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) नहीं होगा. दोनों मोटरसाइकिलों में एक जैसे 18-इंच के अलॉय व्हील भी हैं.

Hero Glamour X vs Glamour What s Different 2

ग्लैमर एक्स 125 में ग्लैमर 125 की तुलना में अधिक शक्तिशाली इंजन है

 

दोनों मोटरसाइकिलों में 125 सीसी इंजन लगे हैं, लेकिन ग्लैमर एक्स का इंजन दूसरे इंजन से ज़्यादा शक्तिशाली है और एक्सट्रीम 125 में भी यही इंजन लगा है. ग्लैमर एक्स का इंजन 8,250 आरपीएम पर 11.40 बीएचपी और 6,500 आरपीएम पर 10.5 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है, जबकि ग्लैमर का इंजन 10.68 बीएचपी और 10.4 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है. दोनों मोटरसाइकिलें 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती हैं.

 

कीमत

स्टैंडर्ड ग्लैमर की तुलना में कई ज़्यादा फ़ीचर्स से लैस होने के बावजूद, ग्लैमर एक्स की कीमत पहले वाले से ज़्यादा अलग नहीं है. ग्लैमर एक्स दो वेरिएंट - ड्रम और डिस्क में उपलब्ध है, जिनकी कीमत क्रमशः रु.89,999 और रु.99,999 है. वहीं, ग्लैमर भी दो वैरिएंट - ड्रम और डिस्क में उपलब्ध है, जिसकी कीमत क्रमशः रु.87,198 और रु.91,198 है.

  • पत्रिका
  • News
  • हीरो ग्लैमर X 125 बनाम ग्लैमर 125: क्या है अंतर यहां जानें