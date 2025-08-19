पत्रिकायूज़्ड कार्स
रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 अलॉय व्हील के साथ टैस्टिंग के दौरान आई नज़र

आगामी मोटरसाइकिल संभवतः दो वेरिएंट में पेश की जाएगी - स्पोक्ड व्हील्स और एलॉय व्हील्स के साथ.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

2 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 19, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • रॉयल एनफील्ड हिमालयन को अलॉय व्हील्स के साथ टैस्टिंग करते हुए देखा गया है
  • हिमालयन 450 की तुलना में इसमें अलग स्टाइलिंग दी जाएगी
  • हिमालयन 750 में 750 सीसी का पैरेलल-ट्विन इंजन लगा होगा

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 को भारत में एक बार फिर टैस्टिंग के दौरान देखा गया है. हालाँकि, इस बार, ख़ास बात यह है कि टैस्ट मॉडल में स्पोक व्हील्स की बजाय अलॉय व्हील्स लगे हैं, जो हम आमतौर पर हिमालयन में देखते हैं. इस वजह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि यह आगामी मोटरसाइकिल दो वैरिएंट में उपलब्ध होगी—एक स्पोक व्हील्स के साथ और दूसरी अलॉय व्हील्स के साथ, बिल्कुल KTM 390 एडवेंचर की तरह, जो यहाँ पहले से ही बिक्री के लिए उपलब्ध है.

 

यह भी पढ़ें: रॉयल एनफील्ड हिमालयन के ट्यूबलेस व्हील हुए और महंगे; कीमत रु.40,645

Royal Enfield Himalayan 750 teased upcoming adventure carandbike edit 1

हिमालयन 750 के अलॉय व्हील के साथ 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद है, हिमालयन 750 इस लोकप्रिय एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली वैरिएंट होगा. रॉयल एनफील्ड द्वारा खुद जारी किया गया डिज़ाइन, वर्तमान में बिक्री पर उपलब्ध हिमालयन से काफी अलग होने की उम्मीद है, जिसमें बॉडीवर्क से ढका एक बड़ा हेडलैंप होगा जो ईंधन टैंक की ओर बढ़ता है और साथ ही बड़े टैंक कवर भी होंगे. हालाँकि, टेल सेक्शन काफी हद तक समान है, जिसमें इंडिकेटर यूनिट में एकीकृत ब्रेक लाइट्स हैं.

Royal Enfield Himalayan 750 teased upcoming adventure carandbike edit 2

हिमालयन 750 में आगे की तरफ लॉन्ग-ट्रेवल यूएसडी फोर्क सेटअप और पीछे की तरफ मोनोशॉक मिलेगा. इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन संभावना है कि हिमालयन 750 में एडजस्टेबल सस्पेंशन भी मिलेगा. ब्रेकिंग के लिए, मोटरसाइकिल में आगे की तरफ ट्विन ब्रेक सेटअप और पीछे की तरफ सिंगल डिस्क ब्रेक होगा.

 

हिमालयन 750 में मौजूदा 650 पैरेलल-ट्विन इंजन का अपडेटेड वर्ज़न होगा, जिसमें संभवतः ज़्यादा बोर होगा, साथ ही अंदर उपकरणों में भी कई बदलाव होंगे, जिससे इसकी क्षमता लगभग 750 सीसी हो जाएगी. हालाँकि पावर के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि यह लगभग 50 बीएचपी और 65 एनएम के आसपास होगी. इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स जुड़ेगा.

 

  • प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर की गई बड़ी घोषणा का अर्थ यह हो सकता है कि त्यौहारी सीजन से पहले किफायती वाहन खंड को बड़ा बढ़ावा मिलने की संभावना है.
    जीएसटी दर में कटौती के साथ इस दिवाली छोटी कारें और बाइक हो जाएंगी सस्ती
  • ओला ने पुष्टि की है कि डायमंडहेड 2027 के मध्य में लॉन्च होगी और इसकी कीमत लगभग रु.5 लाख (एक्स-शोरूम) होगी.
    ओला डायमंडहेड प्रोटोटाइप हुआ पेश, रु.5 लाख के अंदर होगी कीमत
  • बैटरी सब्सक्रिप्शन मॉडल के साथ 450 सीरीज की शुरुआती (एक्स-शोरूम) कीमत रु,84,341 हो गई है.
    एथर एनर्जी ने BaaS मॉडल किया पेश, रिज़्टा की कीमत अब रु.76,000 से शुरू
  • अपडेट के साथ, स्कूटरों में कई बदलाव किए गए हैं जिनमें एडवांस माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम भी शामिल है.
    यामाहा फैसिनो 125, रे ZR 125 को एडवांस हाइब्रिड असिस्ट के साथ अपडेट किया गया, फैसिनो एस में मिला TFT डिस्प्ले
  • KLX 230R S एक खास उद्देश्य से निर्मित ऑफ-रोड मोटरसाइकिल है, जो सड़क पर चलने योग्य नहीं है.
    कावासाकी KLX 230R S भारत में रु.1.94 लाख में हुई लॉन्च
