रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 अलॉय व्हील के साथ टैस्टिंग के दौरान आई नज़र
द्वारा ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 19, 2025
हाइलाइट्स
- रॉयल एनफील्ड हिमालयन को अलॉय व्हील्स के साथ टैस्टिंग करते हुए देखा गया है
- हिमालयन 450 की तुलना में इसमें अलग स्टाइलिंग दी जाएगी
- हिमालयन 750 में 750 सीसी का पैरेलल-ट्विन इंजन लगा होगा
रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 को भारत में एक बार फिर टैस्टिंग के दौरान देखा गया है. हालाँकि, इस बार, ख़ास बात यह है कि टैस्ट मॉडल में स्पोक व्हील्स की बजाय अलॉय व्हील्स लगे हैं, जो हम आमतौर पर हिमालयन में देखते हैं. इस वजह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि यह आगामी मोटरसाइकिल दो वैरिएंट में उपलब्ध होगी—एक स्पोक व्हील्स के साथ और दूसरी अलॉय व्हील्स के साथ, बिल्कुल KTM 390 एडवेंचर की तरह, जो यहाँ पहले से ही बिक्री के लिए उपलब्ध है.
यह भी पढ़ें: रॉयल एनफील्ड हिमालयन के ट्यूबलेस व्हील हुए और महंगे; कीमत रु.40,645
हिमालयन 750 के अलॉय व्हील के साथ 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद है, हिमालयन 750 इस लोकप्रिय एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली वैरिएंट होगा. रॉयल एनफील्ड द्वारा खुद जारी किया गया डिज़ाइन, वर्तमान में बिक्री पर उपलब्ध हिमालयन से काफी अलग होने की उम्मीद है, जिसमें बॉडीवर्क से ढका एक बड़ा हेडलैंप होगा जो ईंधन टैंक की ओर बढ़ता है और साथ ही बड़े टैंक कवर भी होंगे. हालाँकि, टेल सेक्शन काफी हद तक समान है, जिसमें इंडिकेटर यूनिट में एकीकृत ब्रेक लाइट्स हैं.
हिमालयन 750 में आगे की तरफ लॉन्ग-ट्रेवल यूएसडी फोर्क सेटअप और पीछे की तरफ मोनोशॉक मिलेगा. इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन संभावना है कि हिमालयन 750 में एडजस्टेबल सस्पेंशन भी मिलेगा. ब्रेकिंग के लिए, मोटरसाइकिल में आगे की तरफ ट्विन ब्रेक सेटअप और पीछे की तरफ सिंगल डिस्क ब्रेक होगा.
हिमालयन 750 में मौजूदा 650 पैरेलल-ट्विन इंजन का अपडेटेड वर्ज़न होगा, जिसमें संभवतः ज़्यादा बोर होगा, साथ ही अंदर उपकरणों में भी कई बदलाव होंगे, जिससे इसकी क्षमता लगभग 750 सीसी हो जाएगी. हालाँकि पावर के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि यह लगभग 50 बीएचपी और 65 एनएम के आसपास होगी. इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स जुड़ेगा.
