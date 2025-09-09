GST में बदलाव के बाद जावा-येज्दी मोटरसाइकिलों की कीमतों रु.17,000 तक कम हुईं

क्लासिक लीजेंड्स ने घोषणा की है कि वह हाल ही में हुई जीएसटी कटौती का पूरा लाभ अपने ग्राहकों तक पहुँचाएगी. 350 सीसी से कम इंजन वाली मोटरसाइकिलों पर बदले हुए कर दर 28% से घटकर 18% हो गई है, और यह जावा और येज़्दी मोटरसाइकिल खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है. चूँकि जावा और येज़्दी लाइनअप के सभी मॉडल 293 सीसी से 334 सीसी की रेंज में आते हैं, इसलिए ये सभी काफी सस्ते होने वाले हैं.

GST के कारण कीमतों में बदलाव के बाद, येज़्दी के सभी मॉडलों की कीमतों में उल्लेखनीय कटौती की गई है. येज़्दी रोडस्टर, जिसकी कीमत पहले रु.2.10 लाख थी, अब रु.1.94 लाख में उपलब्ध है, यानी लगभग रु.16,000 की कटौती हुई है. येज़्दी एडवेंचर की कीमत भी लगभग रु.17,000 कम होकर रु.2.15 लाख से रु.1.98 लाख हो गई है. वहीं, येज़्दी स्क्रैम्बलर, जिसकी कीमत पहले रु.2.12 लाख थी, अब रु.1.95 लाख में उपलब्ध है.

मॉडल पुरानी कीमतें नई कीमतें अंतर येज़्दी रोडस्टर ₹2,09,969 ₹1,93,565 ₹16,404 येज़्दी स्क्रैंबलर ₹2,11,900 ₹1,95,345 ₹16,555 येज़्दी एडवेंचर ₹2,14,900 ₹1,98,111 ₹16,789 जावा 42 ₹1,72,942 ₹1,59,431 ₹13,511 जावा 350 ₹1,98,950 ₹1,83,407 ₹15,543 जावा 42 बॉबर ₹2,09,500 ₹1,93,133 ₹16,367 जावा 42 FJ ₹2,10,142 ₹1,93,725 ₹16,417 जावा पेराक ₹2,16,705 ₹1,99,775 ₹16,930

जावा लाइनअप की बात करें तो, जावा 42, जिसकी कीमत पहले रु.1.72 लाख थी, अब रु.1.59 लाख में उपलब्ध है. जावा 350 की कीमत में भी लगभग इतनी ही कटौती की गई है, जो रु.1.98 लाख से घटकर रु.1.83 लाख हो गई है. 42 बॉबर अब रु.1.93 लाख और पेराक रु.1.99 लाख में उपलब्ध है, दोनों मॉडलों की कीमतों में रु.16,000 से ज़्यादा की कटौती की गई है. ये सभी बढ़ी हुई कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी, जब 18% की नई जीएसटी दर लागू होगी.

लाइनअप का हर मॉडल ब्रांड के लिक्विड-कूल्ड अल्फा2 इंजन पर चलता है, या तो छोटा 293 सीसी या 334 सीसी इंजन के साथ पेश किया गया है. छोटा इंजन 27 बीएचपी और 27.05 एनएम टॉर्क पैदा करता है, जबकि बड़ा इंजन 29 बीएचपी और 30 एनएम टॉर्क बनाता है. तीनों येज़्दी मोटरसाइकिलों में एक ही 334 सीसी, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है। रोडस्टर और एडवेंचर को बेहतर परफॉर्मेंस के लिए नया अल्फा2 इंजन से अपग्रेड किया गया है, जबकि स्क्रैम्बलर को अभी यह अपडेट नहीं मिला है.