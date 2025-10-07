जावा येज़्दी मोटरसाइकिल अब अमेज़न पर बिक्री के लिए उपलब्ध

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
ह्युंडई आयोनिक 6ऑडी ई कॉन्सेप्टस्कोडा एलरोकमहिंद्रा एक्सयूवी.ई9
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
ओला इलेक्ट्रिक New Gigकावासाकी जेड400होंडा सीआरएफ300एलट्रायंफबेनेली 752 एस
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

जावा येज़्दी मोटरसाइकिल अब अमेज़न पर बिक्री के लिए उपलब्ध

ब्रांड का निर्माण वर्तमान में 40 शहरों में अमेज़न पर उपलब्ध है और इस त्यौहारी सीजन में इसे 100 से अधिक शहरों तक विस्तारित करने की योजना है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 7, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • जावा येज़्दी बाइक्स अमेज़न पर सूचीबद्ध है
  • इन मॉडलों में जावा 350, 42 FJ, येज़्दी एडवेंचर और अन्य शामिल हैं
  • अक्टूबर 2024 से फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्ध है

फ्लिपकार्ट पर अपनी शुरुआत के एक साल बाद, जावा येज़्दी मोटरसाइकिल्स ने अमेज़न इंडिया के साथ साझेदारी करके अपनी ऑनलाइन उपस्थिति का विस्तार किया है. ब्रांड का मॉडल लाइनअप अब अमेज़न के माध्यम से 40 शहरों में उपलब्ध है, और त्योहारी सीज़न के दौरान 100 से ज़्यादा शहरों में विस्तार की योजना है.

Jawa 42 FJ web 22

अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों पर उपलब्ध मॉडलों में जावा 350, 42, 42 एफजे, 42 बॉबर, पेराक, येज़दी एडवेंचर और येज़्दी स्क्रैम्बलर शामिल हैं. दोनों ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फाइनेंसिंग विकल्प और कैशबैक डील्स भी दे रहे हैं.

 

यह भी पढ़ें: GST में बदलाव के बाद जावा-येज्दी मोटरसाइकिलों की कीमतों रु.17,000 तक कम हुईं

 

आगे बढ़ते हुए, ब्रांड का कहना है कि 30 से ज़्यादा शहरों के 40 डीलर इन दोनों प्लेटफॉर्म पर लाइव हैं, और आने वाले हफ़्तों में और भी डीलर जुड़ने की उम्मीद है. यह कवरेज दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बाज़ारों में फैला हुआ है, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, मणिपुर, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य शामिल हैं.

2024 Jawa Perak 1

दूसरी ओर, जावा और येज़्दी की मूल कंपनी क्लासिक लीजेंड्स ने हाल ही में जीएसटी में की गई कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुँचाया है. 350 सीसी से कम इंजन वाली मोटरसाइकिलों पर कर की दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप जावा और येज़्दी की पूरी श्रृंखला, जो सभी 293 सीसी और 334 सीसी के बीच आती हैं, की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट आई है.

# Jawa Yezdi Motorcycles# Jawa Yezdi# Jawa Yezdi Bikes# Jawa Motorcycles on Amazon# Yezdi Motorcycles on Amazon# Bikes on Amazon# Bikes on Flipkart# Jawa Bikes# Jawa Bikes India# Jawa 350# Jawa 42# Jawa 42 FJ# Jawa 42 Bobber# Jawa Perak# Yezdi Scrambler# Yezdi Adventure# Bikes# Two Wheelers# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8.25 लाख
    ₹ 18,477/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 27,436/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई वेन्यू, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 ह्युंडई वेन्यू
    S 1.2 | 27,685 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.9 लाख
    ₹ 14,595/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.75 लाख
    ₹ 26,963/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.2 लाख
    ₹ 13,886/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 14.15 लाख
    ₹ 31,691/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 14.25 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9.0
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.5 लाख
    ₹ 21,277/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 67,123 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.35 लाख
    ₹ 5,263/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय जावा मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • ब्रिक्सटन 5 नवंबर 2025 तक क्रॉसफायर 500 XC की चुनिंदा यूनिट्स को विशेष मूल्य पर पेश कर रहा है.
    ब्रिक्सटन क्रॉसफायर 500XC की कीमत रु.1.20 लाख तक घटी, नई कीमत रु.3.99 लाख
  • टीवीएस रेडर 125 सीसी का नया वैरिएंट कम्यूटर बाइक का अब तक का सबसे आधुनिक वैरिएंट है.
    नया टीवीएस रेडर वैरिएंट रु.93,800 में हुआ लॉन्च, डुअल डिस्क के साथ मिले कई बदलाव
  • मील का पत्थर यूनिट रिज़्टा थी, जो आज तक एथर की सबसे अधिक बिकने वाला स्कूटर है.
    एथर एनर्जी ने 5 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बनाने का आंकड़ा पार किया
  • इस रणनीतिक निर्णय का उद्देश्य त्यौहारी सीजन के दौरान पहुंच, बिक्री को बढ़ावा देना और ग्राहकों का विश्वास मजबूत करना है.
    त्योहारी सीज़न से पहले ट्रायम्फ स्पीड 400 और स्पीड टी4 की कीमतों में हुई कटौती
  • ब्रांड की बहुप्रतीक्षित एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल टीवीएस आरटीएक्स 300, 15 अक्टूबर, 2025 को लॉन्च की जाएगी.
    टीवीएस अपाचे RTX 300 एडवेंचर की लॉन्च डिटेल्स का खुलासा हुआ
  • ब्रिक्सटन 5 नवंबर 2025 तक क्रॉसफायर 500 XC की चुनिंदा यूनिट्स को विशेष मूल्य पर पेश कर रहा है.
    ब्रिक्सटन क्रॉसफायर 500XC की कीमत रु.1.20 लाख तक घटी, नई कीमत रु.3.99 लाख
  • टीवीएस रेडर 125 सीसी का नया वैरिएंट कम्यूटर बाइक का अब तक का सबसे आधुनिक वैरिएंट है.
    नया टीवीएस रेडर वैरिएंट रु.93,800 में हुआ लॉन्च, डुअल डिस्क के साथ मिले कई बदलाव
  • मील का पत्थर यूनिट रिज़्टा थी, जो आज तक एथर की सबसे अधिक बिकने वाला स्कूटर है.
    एथर एनर्जी ने 5 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बनाने का आंकड़ा पार किया
  • इस रणनीतिक निर्णय का उद्देश्य त्यौहारी सीजन के दौरान पहुंच, बिक्री को बढ़ावा देना और ग्राहकों का विश्वास मजबूत करना है.
    त्योहारी सीज़न से पहले ट्रायम्फ स्पीड 400 और स्पीड टी4 की कीमतों में हुई कटौती
  • ब्रांड की बहुप्रतीक्षित एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल टीवीएस आरटीएक्स 300, 15 अक्टूबर, 2025 को लॉन्च की जाएगी.
    टीवीएस अपाचे RTX 300 एडवेंचर की लॉन्च डिटेल्स का खुलासा हुआ
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • जावा येज़्दी मोटरसाइकिल अब अमेज़न पर बिक्री के लिए उपलब्ध