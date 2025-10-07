जावा येज़्दी मोटरसाइकिल अब अमेज़न पर बिक्री के लिए उपलब्ध
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अक्तूबर 7, 2025
हाइलाइट्स
- जावा येज़्दी बाइक्स अमेज़न पर सूचीबद्ध है
- इन मॉडलों में जावा 350, 42 FJ, येज़्दी एडवेंचर और अन्य शामिल हैं
- अक्टूबर 2024 से फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्ध है
फ्लिपकार्ट पर अपनी शुरुआत के एक साल बाद, जावा येज़्दी मोटरसाइकिल्स ने अमेज़न इंडिया के साथ साझेदारी करके अपनी ऑनलाइन उपस्थिति का विस्तार किया है. ब्रांड का मॉडल लाइनअप अब अमेज़न के माध्यम से 40 शहरों में उपलब्ध है, और त्योहारी सीज़न के दौरान 100 से ज़्यादा शहरों में विस्तार की योजना है.
अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों पर उपलब्ध मॉडलों में जावा 350, 42, 42 एफजे, 42 बॉबर, पेराक, येज़दी एडवेंचर और येज़्दी स्क्रैम्बलर शामिल हैं. दोनों ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फाइनेंसिंग विकल्प और कैशबैक डील्स भी दे रहे हैं.
आगे बढ़ते हुए, ब्रांड का कहना है कि 30 से ज़्यादा शहरों के 40 डीलर इन दोनों प्लेटफॉर्म पर लाइव हैं, और आने वाले हफ़्तों में और भी डीलर जुड़ने की उम्मीद है. यह कवरेज दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बाज़ारों में फैला हुआ है, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, मणिपुर, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य शामिल हैं.
दूसरी ओर, जावा और येज़्दी की मूल कंपनी क्लासिक लीजेंड्स ने हाल ही में जीएसटी में की गई कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुँचाया है. 350 सीसी से कम इंजन वाली मोटरसाइकिलों पर कर की दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप जावा और येज़्दी की पूरी श्रृंखला, जो सभी 293 सीसी और 334 सीसी के बीच आती हैं, की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट आई है.
