अल्ट्रावॉयलेट ने CES 2026 में F77 के लिए AI‑आधारित वॉइस असिस्टेंट “वॉयलेट” किया पेश

हाल ही में लॉन्च हुई X-47 क्रॉसओवर इलेक्ट्रिक एडवेंचर में रडार को एक मानक सुरक्षा फीचर के रूप में शामिल किया गया है. इसके बाद, अल्ट्रावॉयलेट ऑटोमोटिव ने लास वेगास में आयोजित CES 2026 में अपना नया वॉयस असिस्टेंट पेश किया है. वायलेट नाम का यह सिस्टम F77 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पर पेश किया गया और इसे साउंडहाउंड AI के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है.

इस कार्यक्रम में, अल्ट्रावॉयलेट ने दिखाया कि राइडर्स एक विशेष वेक फ्रेज़ के माध्यम से वॉइस कमांड का उपयोग करके F77 के साथ कैसे इंटरैक्ट कर सकते हैं. वॉइस असिस्टेंट उपयोगकर्ताओं को राइडिंग मोड को नियंत्रित करने, नेविगेशन शुरू करने और डिजिटल उपयोगकर्ता मैनुअल से जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, जिसमें टायर प्रेशर संबंधी सुझाव, सर्विस से संबंधित निर्देश और चरण-दर-चरण गाइड शामिल हैं. डेमो में राइड से पहले की जांच, राइड के आंकड़े, वाहन की स्थिति से संबंधित अलर्ट और सर्विस नोटिफिकेशन तक वॉइस एक्सेस को भी दिखाया गया.

कंपनी वायलेट को कनेक्टेड और सॉफ्टवेयर-आधारित मोबिलिटी की दिशा में अपने बड़े प्रयासों के हिस्से के रूप में पेश कर रही है. वॉयस-असिस्टेड इंटरैक्शन को एकीकृत करके, अल्ट्रावायलेट का लक्ष्य सवारी के दौरान शारीरिक इनपुट की आवश्यकता को कम करना है, जिससे सवार सड़क से ध्यान हटाए बिना महत्वपूर्ण कार्यों और जानकारी तक पहुंच सकें.

इस प्रदर्शन के साथ, अल्ट्रावॉयलेट ने अपने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल इकोसिस्टम के भीतर कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका का विस्तार करने के अपने इरादे का संकेत दिया, जिसमें सुरक्षा, उपयोगिता और वास्तविक समय में राइडर सहायता को विकास के भविष्य के क्षेत्रों के रूप में फोकस किया गया है.

इस प्रदर्शनी पर टिप्पणी करते हुए, अल्ट्रावॉयलेट के सीईओ और सह-संस्थापक नारायण सुब्रमण्यम ने कहा, “वायलेट एआई का साउंडहाउंड एआई के साथ एकीकरण मानव-मशीन अंतःक्रिया को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है. निर्बाध ध्वनि-आधारित नियंत्रण को सक्षम करके हम एक ऐसा राइडिंग अनुभव बना रहे हैं जो सहज, आकर्षक और भविष्य के लिए तैयार है, जिससे राइडर्स पूरी तरह से उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है - आगे की सड़क.”

अल्ट्रावॉयलेट के सीटीओ और सह-संस्थापक नीरज राजमोहन ने कहा, “अल्ट्रावॉयलेट में, हमने मोबिलिटी क्षेत्र में सार्थक प्रभाव डालने वाली तकनीकों को विकसित करने में वर्षों बिताए हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य सवारों को उनकी मोटरसाइकिलों से यथासंभव सहज तरीके से जोड़ना है. कृत्रिम बुद्धिमत्ता इस परिवर्तन में और सवारों की जरूरतों का अनुमान लगाकर, जटिल अंतःक्रियाओं को सरल बनाकर और जानकारी को तुरंत और सुरक्षित रूप से प्रदान करके राइडिंग अनुभव को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. वॉयलेट एआई इस दिशा में एक बड़ा कदम है, जहां हर कमांड, हर क्वेरी और हर अंतःक्रिया सवार के आत्मविश्वास, सुरक्षा और आराम को बढ़ाती है.”

