अल्ट्रावॉयलेट ने CES 2026 में F77 के लिए AI‑आधारित वॉइस असिस्टेंट “वॉयलेट” किया पेश

CES 2026 में, अल्ट्रावॉयलेट ने F77 के लिए साउंडहाउंड एआई द्वारा सह-विकसित वॉयस असिस्टेंट 'वायलेट' पेश किया, जो सवारों को हैंड्स-फ्री कंट्रोल और बेहतर कनेक्टिविटी मिलती है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

2 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 13, 2026

Story

हाइलाइट्स

  • अल्ट्रावॉयलेट ने CES 2026 में F77 के लिए 'वायलेट' AI को पेश किया
  • राइडर्स आवाज के जरिए मोड, नेविगेशन और मैनुअल को नियंत्रित कर सकते हैं
  • इसमें प्री-राइड चेक, राइड स्टैटिस्टिक्स और अलर्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं

हाल ही में लॉन्च हुई X-47 क्रॉसओवर इलेक्ट्रिक एडवेंचर में रडार को एक मानक सुरक्षा फीचर के रूप में शामिल किया गया है. इसके बाद, अल्ट्रावॉयलेट ऑटोमोटिव ने लास वेगास में आयोजित CES 2026 में अपना नया वॉयस असिस्टेंट पेश किया है. वायलेट नाम का यह सिस्टम F77 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पर पेश किया गया और इसे साउंडहाउंड AI के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है.

Ultraviolette F77 Mach 2 1

इस कार्यक्रम में, अल्ट्रावॉयलेट ने दिखाया कि राइडर्स एक विशेष वेक फ्रेज़ के माध्यम से वॉइस कमांड का उपयोग करके F77 के साथ कैसे इंटरैक्ट कर सकते हैं. वॉइस असिस्टेंट उपयोगकर्ताओं को राइडिंग मोड को नियंत्रित करने, नेविगेशन शुरू करने और डिजिटल उपयोगकर्ता मैनुअल से जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, जिसमें टायर प्रेशर संबंधी सुझाव, सर्विस से संबंधित निर्देश और चरण-दर-चरण गाइड शामिल हैं. डेमो में राइड से पहले की जांच, राइड के आंकड़े, वाहन की स्थिति से संबंधित अलर्ट और सर्विस नोटिफिकेशन तक वॉइस एक्सेस को भी दिखाया गया.

 

यह भी पढ़ें: अल्ट्रावॉयलेट F77 सुपरस्ट्रीट, F77 मैक 2 यूके में हुई लॉन्च

 

कंपनी वायलेट को कनेक्टेड और सॉफ्टवेयर-आधारित मोबिलिटी की दिशा में अपने बड़े प्रयासों के हिस्से के रूप में पेश कर रही है. वॉयस-असिस्टेड इंटरैक्शन को एकीकृत करके, अल्ट्रावायलेट का लक्ष्य सवारी के दौरान शारीरिक इनपुट की आवश्यकता को कम करना है, जिससे सवार सड़क से ध्यान हटाए बिना महत्वपूर्ण कार्यों और जानकारी तक पहुंच सकें.

Ultraviolette F77 Software update 31

इस प्रदर्शन के साथ, अल्ट्रावॉयलेट ने अपने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल इकोसिस्टम के भीतर कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका का विस्तार करने के अपने इरादे का संकेत दिया, जिसमें सुरक्षा, उपयोगिता और वास्तविक समय में राइडर सहायता को विकास के भविष्य के क्षेत्रों के रूप में फोकस किया गया है.

 

इस प्रदर्शनी पर टिप्पणी करते हुए, अल्ट्रावॉयलेट के सीईओ और सह-संस्थापक नारायण सुब्रमण्यम ने कहा, “वायलेट एआई का साउंडहाउंड एआई के साथ एकीकरण मानव-मशीन अंतःक्रिया को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है. निर्बाध ध्वनि-आधारित नियंत्रण को सक्षम करके हम एक ऐसा राइडिंग अनुभव बना रहे हैं जो सहज, आकर्षक और भविष्य के लिए तैयार है, जिससे राइडर्स पूरी तरह से उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है - आगे की सड़क.”

 

अल्ट्रावॉयलेट के सीटीओ और सह-संस्थापक नीरज राजमोहन ने कहा, “अल्ट्रावॉयलेट में, हमने मोबिलिटी क्षेत्र में सार्थक प्रभाव डालने वाली तकनीकों को विकसित करने में वर्षों बिताए हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य सवारों को उनकी मोटरसाइकिलों से यथासंभव सहज तरीके से जोड़ना है. कृत्रिम बुद्धिमत्ता इस परिवर्तन में और सवारों की जरूरतों का अनुमान लगाकर, जटिल अंतःक्रियाओं को सरल बनाकर और जानकारी को तुरंत और सुरक्षित रूप से प्रदान करके राइडिंग अनुभव को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. वॉयलेट एआई इस दिशा में एक बड़ा कदम है, जहां हर कमांड, हर क्वेरी और हर अंतःक्रिया सवार के आत्मविश्वास, सुरक्षा और आराम को बढ़ाती है.”

 

भारत में आने वाली कारों, इलेक्ट्रिक वाहनों, भारत में आने वाली बाइकों और ऑटोमोटिव जगत को बदलने वाली अत्याधुनिक तकनीक के बारे में जानकारी प्राप्त करें.

 

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • अल्ट्रावॉयलेट ने F77 मैक 2 और सुपरस्ट्रीट मॉडल के साथ यूके के बाजार में प्रवेश किया है, और कई आगामी मॉडल का प्रदर्शन भी किया है.
    अल्ट्रावॉयलेट F77 सुपरस्ट्रीट, F77 मैक 2 यूके में हुई लॉन्च
  • X-47 दो ट्रिम्स और चार वैरिएंट में उपलब्ध है, जिसकी कीमत रु.3.99 लाख (एक्स-शोरूम) तक है.
    अल्ट्रावॉयलेट X-47: वेरिएंट, फीचर्स और कीमतें
  • X47 की कीमत पहले 1,000 ग्राहकों के लिए रु.2.49 लाख है, जिसके बाद इसकी कीमत रु.2.74 लाख (दोनों एक्स-शोरूम) हो जाएगी.
    अल्ट्रावॉयलेट X47: तस्वीरों में
  • F77 पर आधारित X47 को अल्ट्रावॉयलेट ऑटोमोटिव द्वारा 'क्रॉसओवर' नाम दिया गया है, शुरुआती कीमत केवल पहले 1,000 ग्राहकों के लिए मान्य है.
    अल्ट्रावॉयलेट X47 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल रु.2.49 लाख में हुई लॉन्च, मिलेगा एडवांस राइडर असिस्टेंस सिस्टम
  • बेंगलुरु स्थित स्टार्ट-अप अपने पहले मॉडल के साथ यूनाइटेड किंगडम और नौ अन्य यूरोपीय देशों में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय इलेक्ट्रिक दोपहिया ब्रांड बन गया है.
    यूरोप में निर्यात शुरू होने के साथ अल्ट्रावॉयलेट F77 की बिक्री दोगुनी होने की उम्मीद
