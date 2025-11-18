अल्ट्रावॉयलेट F77 सुपरस्ट्रीट, F77 मैक 2 यूके में हुई लॉन्च

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
टाटा सिएरा ईवीटाटा सिएरामर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVमहिंद्रा क्सइवी नाइनएस
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
यामाहा यामाहा एनमैक्स 155टीवीएस जेपलिनयामाहा YZF MT-07ट्रायंफयामाहा YZF R7
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

अल्ट्रावॉयलेट F77 सुपरस्ट्रीट, F77 मैक 2 यूके में हुई लॉन्च

अल्ट्रावॉयलेट ने F77 मैक 2 और सुपरस्ट्रीट मॉडल के साथ यूके के बाजार में प्रवेश किया है, और कई आगामी मॉडल का प्रदर्शन भी किया है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 18, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • अल्ट्रावॉयलेट ने F77 मॉडल के साथ यूके में बिक्री शुरू की
  • यूके मॉडल केवल सबसे महंगे रिकॉन ट्रिम में उपलब्ध हैं
  • कीमतें £8,499 (रु.9.91 लाख) से शुरू होती हैं

अल्ट्रावॉयलेट ऑटोमोटिव ने F77 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लाइनअप की बिक्री शुरू करके यूनाइटेड किंगडम में आधिकारिक तौर पर प्रवेश कर लिया है. ब्रांड ने इस क्षेत्र में डिलेवर के लिए नीदरलैंड स्थित मोटोमोंडो के साथ साझेदारी की है. बर्मिंघम में मोटरसाइकिल लाइव शो में, अल्ट्रावॉयलेट ने क्रमशः F77 मैक 2 रिकॉन और F77 सुपरस्ट्रीट के टॉप-स्पेक रिकॉन वेरिएंट लॉन्च किए.

Ultraviolette F77 Launched In UK

अपनी मौजूदा रेंज के अलावा, अल्ट्रावॉयलेट ने कई अन्य मॉडल भी पेश किए, जिनमें हाल ही में भारतीय बाज़ार में लॉन्च हुई X-47 क्रॉसओवर भी शामिल है. कंपनी ने टेसेरैक्ट स्कूटर, शॉकवेव डर्ट बाइक और F99 कॉन्सेप्ट मोटरसाइकिल भी पेश की.

 

यह भी पढ़ें: अल्ट्रावॉयलेट X-47: वेरिएंट, फीचर्स और कीमतें

 

यूके में लॉन्च किए गए F77 मॉडल केवल सबसे महंगे रेकॉन वैरिएंट में उपलब्ध होंगे. दोनों में भारतीय वैरिएंट जैसा ही मैकेनिकल सेटअप है: 30 kW का अधिकतम ताकत, 100 Nm का टॉर्क, 155 किमी/घंटा की अधिकतम गति और 10.3 kWh की बैटरी, जिसकी IDC-रेटेड रेंज 323 किमी तक है. कीमतें विदेशों में प्रीमियम पोज़िशनिंग को दर्शाती हैं, F77 मैक 2 की कीमत £8,499 (रु.9.91 लाख) और F77 सुपरस्ट्रीट की कीमत £8,799 (रु.10.26 लाख) है.

Ultraviolette F77 Software update 31

इस साल की शुरुआत में, अल्ट्रावॉयलेट ने यूके और फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, लक्जमबर्ग और नीदरलैंड सहित नौ अन्य यूरोपीय देशों को 100 F77 मोटरसाइकिलों की पहली खेप भेजकर अपनी विदेशी बिक्री शुरू की. ये मोटरसाइकिलें कंपनी के बेंगलुरु प्लांट से पूरी तरह से निर्मित इकाइयों के रूप में निर्यात की जाती हैं.

 

अपनी यूरोपीय उपस्थिति के लिए, अल्ट्रावॉयलेट ने क्षेत्रीय डीलर्स साझेदारों का एक नेटवर्क स्थापित किया है. मोटोमोंडो यूके और बेनेलक्स बाज़ारों की देखरेख करता है, ज़ीरो सेंटर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड और इटली को मैनेज करता है, जबकि पिंक मोबिलिटी फ़्रांस में परिचालन को मैनेज करती है.

# Ultraviolette Automotive# Ultraviolette F77 Electric Motorcycle# Ultraviolette Electric Motorcycle# Ultraviolette F99# Ultraviolette F77# Latest News# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2025 महिंद्रा एक्सयूवी300, New Delhi
    2025 महिंद्रा एक्सयूवी300
    W8 (O) A | 10,000 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 10 लाख
    testmukul New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.25 लाख
    ₹ 20,717/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 27,436/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.99 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.35 लाख
    ₹ 20,941/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 13.99 लाख
    ₹ 31,330/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 67,123 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.35 लाख
    ₹ 5,263/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय अल्ट्रावायलट मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • X-47 दो ट्रिम्स और चार वैरिएंट में उपलब्ध है, जिसकी कीमत रु.3.99 लाख (एक्स-शोरूम) तक है.
    अल्ट्रावॉयलेट X-47: वेरिएंट, फीचर्स और कीमतें
  • X47 की कीमत पहले 1,000 ग्राहकों के लिए रु.2.49 लाख है, जिसके बाद इसकी कीमत रु.2.74 लाख (दोनों एक्स-शोरूम) हो जाएगी.
    अल्ट्रावॉयलेट X47: तस्वीरों में
  • F77 पर आधारित X47 को अल्ट्रावॉयलेट ऑटोमोटिव द्वारा 'क्रॉसओवर' नाम दिया गया है, शुरुआती कीमत केवल पहले 1,000 ग्राहकों के लिए मान्य है.
    अल्ट्रावॉयलेट X47 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल रु.2.49 लाख में हुई लॉन्च, मिलेगा एडवांस राइडर असिस्टेंस सिस्टम
  • बेंगलुरु स्थित स्टार्ट-अप अपने पहले मॉडल के साथ यूनाइटेड किंगडम और नौ अन्य यूरोपीय देशों में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय इलेक्ट्रिक दोपहिया ब्रांड बन गया है.
    यूरोप में निर्यात शुरू होने के साथ अल्ट्रावॉयलेट F77 की बिक्री दोगुनी होने की उम्मीद
  • अल्ट्रावॉयलेट 30 जून 2025 को या उससे पहले सभी अंतिम प्री-बुकिंग के लिए 8,499 पाउंड की सीमित समय की प्रारंभिक स्टिकर कीमत पर F77 मैक 2 रिकॉन की पेशकश कर रहा है.
    अल्ट्रावॉयलेट ने ब्रिटेन के बाजार में प्रवेश किया, मोटोमोंडो के साथ साझेदारी की घोषणा की
  • X-47 दो ट्रिम्स और चार वैरिएंट में उपलब्ध है, जिसकी कीमत रु.3.99 लाख (एक्स-शोरूम) तक है.
    अल्ट्रावॉयलेट X-47: वेरिएंट, फीचर्स और कीमतें
  • X47 की कीमत पहले 1,000 ग्राहकों के लिए रु.2.49 लाख है, जिसके बाद इसकी कीमत रु.2.74 लाख (दोनों एक्स-शोरूम) हो जाएगी.
    अल्ट्रावॉयलेट X47: तस्वीरों में
  • F77 पर आधारित X47 को अल्ट्रावॉयलेट ऑटोमोटिव द्वारा 'क्रॉसओवर' नाम दिया गया है, शुरुआती कीमत केवल पहले 1,000 ग्राहकों के लिए मान्य है.
    अल्ट्रावॉयलेट X47 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल रु.2.49 लाख में हुई लॉन्च, मिलेगा एडवांस राइडर असिस्टेंस सिस्टम
  • बेंगलुरु स्थित स्टार्ट-अप अपने पहले मॉडल के साथ यूनाइटेड किंगडम और नौ अन्य यूरोपीय देशों में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय इलेक्ट्रिक दोपहिया ब्रांड बन गया है.
    यूरोप में निर्यात शुरू होने के साथ अल्ट्रावॉयलेट F77 की बिक्री दोगुनी होने की उम्मीद
  • अल्ट्रावॉयलेट 30 जून 2025 को या उससे पहले सभी अंतिम प्री-बुकिंग के लिए 8,499 पाउंड की सीमित समय की प्रारंभिक स्टिकर कीमत पर F77 मैक 2 रिकॉन की पेशकश कर रहा है.
    अल्ट्रावॉयलेट ने ब्रिटेन के बाजार में प्रवेश किया, मोटोमोंडो के साथ साझेदारी की घोषणा की
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • अल्ट्रावॉयलेट F77 सुपरस्ट्रीट, F77 मैक 2 यूके में हुई लॉन्च