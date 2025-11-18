अल्ट्रावॉयलेट F77 सुपरस्ट्रीट, F77 मैक 2 यूके में हुई लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित नवंबर 18, 2025
हाइलाइट्स
- अल्ट्रावॉयलेट ने F77 मॉडल के साथ यूके में बिक्री शुरू की
- यूके मॉडल केवल सबसे महंगे रिकॉन ट्रिम में उपलब्ध हैं
- कीमतें £8,499 (रु.9.91 लाख) से शुरू होती हैं
अल्ट्रावॉयलेट ऑटोमोटिव ने F77 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लाइनअप की बिक्री शुरू करके यूनाइटेड किंगडम में आधिकारिक तौर पर प्रवेश कर लिया है. ब्रांड ने इस क्षेत्र में डिलेवर के लिए नीदरलैंड स्थित मोटोमोंडो के साथ साझेदारी की है. बर्मिंघम में मोटरसाइकिल लाइव शो में, अल्ट्रावॉयलेट ने क्रमशः F77 मैक 2 रिकॉन और F77 सुपरस्ट्रीट के टॉप-स्पेक रिकॉन वेरिएंट लॉन्च किए.
अपनी मौजूदा रेंज के अलावा, अल्ट्रावॉयलेट ने कई अन्य मॉडल भी पेश किए, जिनमें हाल ही में भारतीय बाज़ार में लॉन्च हुई X-47 क्रॉसओवर भी शामिल है. कंपनी ने टेसेरैक्ट स्कूटर, शॉकवेव डर्ट बाइक और F99 कॉन्सेप्ट मोटरसाइकिल भी पेश की.
यह भी पढ़ें: अल्ट्रावॉयलेट X-47: वेरिएंट, फीचर्स और कीमतें
यूके में लॉन्च किए गए F77 मॉडल केवल सबसे महंगे रेकॉन वैरिएंट में उपलब्ध होंगे. दोनों में भारतीय वैरिएंट जैसा ही मैकेनिकल सेटअप है: 30 kW का अधिकतम ताकत, 100 Nm का टॉर्क, 155 किमी/घंटा की अधिकतम गति और 10.3 kWh की बैटरी, जिसकी IDC-रेटेड रेंज 323 किमी तक है. कीमतें विदेशों में प्रीमियम पोज़िशनिंग को दर्शाती हैं, F77 मैक 2 की कीमत £8,499 (रु.9.91 लाख) और F77 सुपरस्ट्रीट की कीमत £8,799 (रु.10.26 लाख) है.
इस साल की शुरुआत में, अल्ट्रावॉयलेट ने यूके और फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, लक्जमबर्ग और नीदरलैंड सहित नौ अन्य यूरोपीय देशों को 100 F77 मोटरसाइकिलों की पहली खेप भेजकर अपनी विदेशी बिक्री शुरू की. ये मोटरसाइकिलें कंपनी के बेंगलुरु प्लांट से पूरी तरह से निर्मित इकाइयों के रूप में निर्यात की जाती हैं.
अपनी यूरोपीय उपस्थिति के लिए, अल्ट्रावॉयलेट ने क्षेत्रीय डीलर्स साझेदारों का एक नेटवर्क स्थापित किया है. मोटोमोंडो यूके और बेनेलक्स बाज़ारों की देखरेख करता है, ज़ीरो सेंटर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड और इटली को मैनेज करता है, जबकि पिंक मोबिलिटी फ़्रांस में परिचालन को मैनेज करती है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
अपकमिंग कार्स
- टाटा सिएरा ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 25, 2025
- टाटा सिएराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 25, 2025
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 26, 2025
- महिंद्रा क्सइवी नाइनएसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 27, 2025
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 2, 2025
- किया सेल्टोसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 13 - 21 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 10, 2025
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 13, 2025
- सिट्रॉन सी3 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- एमजी जेडएस एचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 20, 2025
- वॉल्वो ईए एक्स रिचार्जएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 20, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- यामाहा एनएमएक्स 155एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.6 - 1.7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 22, 2025
- टीवीएस टसेपेल्लिनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 3.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 29, 2025
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 30, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 15, 2026
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स