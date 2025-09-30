अल्ट्रावॉयलेट X-47: वेरिएंट, फीचर्स और कीमतें
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित सितंबर 30, 2025
हाइलाइट्स
- कीमतें रु.2.49 लाख से रु.3.99 लाख के बीच हैं
- सभी वेरिएंट में रडार तकनीक, 3 राइड मोड और डुअल-चैनल ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) है
- रिकॉन ट्रिम की शुरुआती कीमत रु.3.49 लाख है; इसमें 10.3 kWh का बड़ा बैटरी पैक मिलता है
अल्ट्रावॉयलेट ऑटोमोटिव ने हाल ही में X-47 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च की है और इसकी शुरुआती कीमतों की घोषणा की है. अब, हमारे पास इसके सभी वैरिएंट की कीमतें हैं जो रु.2.49 लाख से शुरू होकर रु.3.99 लाख तक जाती हैं. यहाँ प्रत्येक वेरिएंट की कीमत का विवरण दिया गया है.
|वैरिएंट्स
|कीमत (एक्स-शोरूम)
|ओरिजनल
|रु.2.49 लाख
|ओरिजनल+
|रु.2.99 लाख
|रिकॉन
|रु.3.49 लाख
|रिकॉन+
|रु.3.99 लाख
X-47: ओरिजिनल और ओरिजिनल+
इस लाइनअप में सबसे पहले X-47 ओरिजिनल की कीमत रु,2.49 लाख है, जबकि ओरिजिनल+ की कीमत रु.2.99 लाख है. दोनों में एक ही 7.1 kWh का बैटरी पैक है, जो 36.21 bhp और 550 Nm टॉर्क पैदा करता है. दोनों ही 2.8 सेकंड में 0-60 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकते हैं, जिनकी अधिकतम गति 145 किमी/घंटा और IDC-रेटेड रेंज 211 किमी है.
ओरिजिनल वैरिएंट में बेस ट्रिम की चार्जिंग एक मानक चार्जर के ज़रिए की जाती है, हालाँकि एक बूस्ट चार्जर को भी विकल्प के तौर पर जोड़ा जा सकता है. ओरिजिनल+ में एक ऑन-बोर्ड चार्जर दिया गया है. ओरिजिनल में मानक कनेक्टिविटी (वाई-फाई और ब्लूटूथ) मिलती है, जबकि ओरिजिनल+ में लॉन्ग-टर्म इवोल्यूशन (LTE) की सुविधा है.
फीचर्स की बात करें तो, दोनों में डुअल-चैनल ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स हैं, जिनमें ओरिजिनल एक लेवल तक सीमित है, हालाँकि इसे तीन लेवल तक अपग्रेड किया जा सकता है. ओरिजिनल ट्रिम में तीन लेवल रीजन (दस तक अपग्रेड करने योग्य) हैं, जबकि ओरिजिनल+ में पूरे 10-लेवल सेटअप स्टैंडर्ड मिलता है.
वारंटी कवरेज मूल वैरिएंट पर 3 वर्ष/60,000 किमी (विस्तार योग्य) से लेकर मूल वैरिएंट+ पर 5 वर्ष/1 लाख किमी (8 वर्ष/8 लाख किमी तक विस्तार योग्य) तक है.
X-47: रिकॉन और रिकॉन+
X-47 रिकॉन (रु.3.49 लाख) और रिकॉन+ (रु.3.99 लाख) में 10.3 kWh का बड़ा बैटरी पैक इस्तेमाल किया गया है, जिससे अधिकतम पावर 40.2 बीएचपी और टॉर्क 610 एनएम तक बढ़ जाता है. यहाँ परफॉर्मेंस में थोड़ा सुधार हुआ है, 0-60 किमी/घंटा की रफ़्तार 2.7 सेकंड में हासिल हो जाती है, जबकि अधिकतम गति 145 किमी/घंटा पर ही सीमित रहती है. बड़ी बैटरी रेंज को 323 किमी (IDC) तक बढ़ा देती है.
रिकॉन के चार्जिंग विकल्प ओरिजिनल ट्रिम जैसे ही हैं. स्टैंडर्ड रिकॉन में एक रेगुलर चार्जर आता है, जबकि रिकॉन+ में एक ऑनबोर्ड यूनिट है और यह वैकल्पिक पैरेलल बूस्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है. रिकॉन में क्रैश प्रोटेक्शन किट भी स्टैंडर्ड है, जिसमें नकल गार्ड और स्लाइडर शामिल हैं.
रिकॉन वेरिएंट में एलटीई, वाई-फाई और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फ़ीचर मानक रूप से शामिल हैं. इनमें तीन लेवल ट्रैक्शन कंट्रोल, 10-स्टेप रीजनरेटिव ब्रेकिंग, डुअल-चैनल एबीएस और स्टेबिलिटी कंट्रोल भी शामिल हैं. अतिरिक्त उपकरणों में वायलेट AI और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) शामिल हैं. वारंटी कवरेज 5 साल/1 लाख किमी है, जिसे 8 साल/8 लाख किमी तक बढ़ाया जा सकता है.
सभी वैरिएंट्स में कॉमन फीचर्स
सभी X-47 वैरिएंट में तीन राइड मोड्स: ग्लाइड, कॉम्बैट और बैलिस्टिक, के साथ-साथ डुअल-चैनल ABS, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग (अलग-अलग लेवल), ट्रैक्शन कंट्रोल और स्टेबिलिटी सिस्टम दिए गए हैं. सभी वैरिएंट्स में मानक के तौर पर, अल्ट्रावॉयलेट X-47 में डुअल-चैनल ABS, डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टाइप-सी चार्जिंग, पार्क असिस्ट, हिल होल्ड, फाइंड माई X-47, चार्ज लिमिट सेटिंग्स और डीप स्लीप मोड दिया गया है.
अल्ट्रावॉयलेट X-47 के सभी वैरिएंट यूवी हाइपरसेंस और रडार-आधारित राइडर सहायता फीचर्स से लैस हैं. इसमें रियर कोलिजन वार्निंग, लेन-चेंज असिस्ट, ओवरटेक अलर्ट और ब्लाइंड-स्पॉट डिटेक्शन शामिल हैं.
