अल्ट्रावॉयलेट X-47: वेरिएंट, फीचर्स और कीमतें

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
महिंद्रा New Thar 3 Doorऑडी ए5महिंद्रा नई बोलेरोह्युंडई आयोनिक 6
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्डओला इलेक्ट्रिक New Gigकावासाकी जेड400होंडा सीआरएफ300एलट्रायंफ
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

अल्ट्रावॉयलेट X-47: वेरिएंट, फीचर्स और कीमतें

X-47 दो ट्रिम्स और चार वैरिएंट में उपलब्ध है, जिसकी कीमत रु.3.99 लाख (एक्स-शोरूम) तक है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 30, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • कीमतें रु.2.49 लाख से रु.3.99 लाख के बीच हैं
  • सभी वेरिएंट में रडार तकनीक, 3 राइड मोड और डुअल-चैनल ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) है
  • रिकॉन ट्रिम की शुरुआती कीमत रु.3.49 लाख है; इसमें 10.3 kWh का बड़ा बैटरी पैक मिलता है

अल्ट्रावॉयलेट ऑटोमोटिव ने हाल ही में X-47 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च की है और इसकी शुरुआती कीमतों की घोषणा की है. अब, हमारे पास इसके सभी वैरिएंट की कीमतें हैं जो रु.2.49 लाख से शुरू होकर रु.3.99 लाख तक जाती हैं. यहाँ प्रत्येक वेरिएंट की कीमत का विवरण दिया गया है.

 

यह भी पढ़ें: अल्ट्रावॉयलेट X47 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल रु.2.49 लाख में हुई लॉन्च, मिलेगा एडवांस राइडर असिस्टेंस सिस्टम

वैरिएंट्सकीमत (एक्स-शोरूम)
ओरिजनलरु.2.49 लाख
ओरिजनल+रु.2.99 लाख
रिकॉनरु.3.49 लाख
रिकॉन+रु.3.99 लाख

X-47: ओरिजिनल और ओरिजिनल+

Ultraviolette X47 Crossover Web 19

इस लाइनअप में सबसे पहले X-47 ओरिजिनल की कीमत रु,2.49 लाख है, जबकि ओरिजिनल+ की कीमत रु.2.99 लाख है. दोनों में एक ही 7.1 kWh का बैटरी पैक है, जो 36.21 bhp और 550 Nm टॉर्क पैदा करता है. दोनों ही 2.8 सेकंड में 0-60 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकते हैं, जिनकी अधिकतम गति 145 किमी/घंटा और IDC-रेटेड रेंज 211 किमी है.

 

ओरिजिनल वैरिएंट में बेस ट्रिम की चार्जिंग एक मानक चार्जर के ज़रिए की जाती है, हालाँकि एक बूस्ट चार्जर को भी विकल्प के तौर पर जोड़ा जा सकता है. ओरिजिनल+ में एक ऑन-बोर्ड चार्जर दिया गया है. ओरिजिनल में मानक कनेक्टिविटी (वाई-फाई और ब्लूटूथ) मिलती है, जबकि ओरिजिनल+ में लॉन्ग-टर्म इवोल्यूशन (LTE) की सुविधा है.

Ultraviolette X47 Crossover Web 2

फीचर्स की बात करें तो, दोनों में डुअल-चैनल ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स हैं, जिनमें ओरिजिनल एक लेवल तक सीमित है, हालाँकि इसे तीन लेवल तक अपग्रेड किया जा सकता है. ओरिजिनल ट्रिम में तीन लेवल रीजन (दस तक अपग्रेड करने योग्य) हैं, जबकि ओरिजिनल+ में पूरे 10-लेवल सेटअप स्टैंडर्ड मिलता है.

 

वारंटी कवरेज मूल वैरिएंट पर 3 वर्ष/60,000 किमी (विस्तार योग्य) से लेकर मूल वैरिएंट+ पर 5 वर्ष/1 लाख किमी (8 वर्ष/8 लाख किमी तक विस्तार योग्य) तक है.

 

X-47: रिकॉन और रिकॉन+

Ultraviolette X47 Crossover Web 5

X-47 रिकॉन (रु.3.49 लाख) और रिकॉन+ (रु.3.99 लाख) में 10.3 kWh का बड़ा बैटरी पैक इस्तेमाल किया गया है, जिससे अधिकतम पावर 40.2 बीएचपी और टॉर्क 610 एनएम तक बढ़ जाता है. यहाँ परफॉर्मेंस में थोड़ा सुधार हुआ है, 0-60 किमी/घंटा की रफ़्तार 2.7 सेकंड में हासिल हो जाती है, जबकि अधिकतम गति 145 किमी/घंटा पर ही सीमित रहती है. बड़ी बैटरी रेंज को 323 किमी (IDC) तक बढ़ा देती है.

 

रिकॉन के चार्जिंग विकल्प ओरिजिनल ट्रिम जैसे ही हैं. स्टैंडर्ड रिकॉन में एक रेगुलर चार्जर आता है, जबकि रिकॉन+ में एक ऑनबोर्ड यूनिट है और यह वैकल्पिक पैरेलल बूस्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है. रिकॉन में क्रैश प्रोटेक्शन किट भी स्टैंडर्ड है, जिसमें नकल गार्ड और स्लाइडर शामिल हैं.

Ultraviolette X47 Crossover Web 24

रिकॉन वेरिएंट में एलटीई, वाई-फाई और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फ़ीचर मानक रूप से शामिल हैं. इनमें तीन लेवल ट्रैक्शन कंट्रोल, 10-स्टेप रीजनरेटिव ब्रेकिंग, डुअल-चैनल एबीएस और स्टेबिलिटी कंट्रोल भी शामिल हैं. अतिरिक्त उपकरणों में वायलेट AI और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) शामिल हैं. वारंटी कवरेज 5 साल/1 लाख किमी है, जिसे 8 साल/8 लाख किमी तक बढ़ाया जा सकता है.

 

सभी वैरिएंट्स में कॉमन फीचर्स

Ultraviolette X47 Crossover Web 31

सभी X-47 वैरिएंट में तीन राइड मोड्स: ग्लाइड, कॉम्बैट और बैलिस्टिक, के साथ-साथ डुअल-चैनल ABS, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग (अलग-अलग लेवल), ट्रैक्शन कंट्रोल और स्टेबिलिटी सिस्टम दिए गए हैं. सभी वैरिएंट्स में मानक के तौर पर, अल्ट्रावॉयलेट X-47 में डुअल-चैनल ABS, डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टाइप-सी चार्जिंग, पार्क असिस्ट, हिल होल्ड, फाइंड माई X-47, चार्ज लिमिट सेटिंग्स और डीप स्लीप मोड दिया गया है.

 

अल्ट्रावॉयलेट X-47 के सभी वैरिएंट यूवी हाइपरसेंस और रडार-आधारित राइडर सहायता फीचर्स से लैस हैं. इसमें रियर कोलिजन वार्निंग, लेन-चेंज असिस्ट, ओवरटेक अलर्ट और ब्लाइंड-स्पॉट डिटेक्शन शामिल हैं.

# Ultraviolette X-47# Ultraviolette X47# Ultraviolette X-47 Variants# Ultraviolette X47 Specifications# Ultraviolette X47 Details# Ultraviolette X-47 Features# Ultraviolette X-47 Price# Ultraviolette Automotive# Electric Two Wheelers# Bikes# Two Wheelers# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.75 लाख
    ₹ 26,963/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8.25 लाख
    ₹ 18,477/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई वेन्यू, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 ह्युंडई वेन्यू
    S 1.2 | 27,685 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.9 लाख
    ₹ 14,595/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 27,436/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 14.15 लाख
    ₹ 31,691/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 14.25 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.5 लाख
    ₹ 21,277/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.2 लाख
    ₹ 13,886/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 होंडा जैज़, Yozna Vihar, New Delhi
    2022 होंडा जैज़
    ZX | 62,122 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 6.9 लाख
    ₹ 15,454/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय अल्ट्रावायलट मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • स्पेशल वैरिएंट की कीमत मानक वैरिएंट से रु.18,000 अधिक है तथा इसमें दिखने में बदला भी किए गए हैं.
    बीएमडब्ल्यू G 310 RR लिमिटेड एडिशन लॉन्च, कीमत रु.2.99 लाख केवल 310 मोटरसाइकिलों का होगा निर्माण
  • X-ADV 750 की कीमत में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद XL750 ट्रांसल्प और CB750 हॉर्नेट का स्थान है.
    GST 2.0 का असर: होंडा CB750 हॉर्नेट, XL750 Transalp और X-ADV 750 रु.88,000 तक हुईं महंगी
  • NX500 एडीवी की कीमत अब रु.6.33 लाख है, जबकि रिबेल 500 की कीमत रु.5.49 लाख (दोनों एक्स-शोरूम) है.
    GST 2.0: होंडा रेबेल 500 और NX500 की कीमतें रु.43,000 तक बढ़ीं
  • ट्रायम्फ 400 सीरीज और केटीएम 390 सीरीज की तरह, बजाज ऑटो ने जीएसटी 2.0 के बाद कीमतों को अपरिवर्तित रखने के लिए अपनी पल्सर एनएस400 और डोमिनार 400 की अतिरिक्त लागत को कम रखने का विकल्प चुना है.
    GST बढ़ोतरी के बाद भी बाजा पल्सर NS400 और डोमिनार 400 की कीमतें नहीं बढ़ीं
  • एक डीलर इवेंट में प्रदर्शित एक्सट्रीम 160आर 4वी में फिर से डिजाइन की गई हेडलाइट, नए इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले और अन्य खूबियां हैं.
    लॉन्च से पहले नई हीरो एक्सट्रीम 160R का कॉम्बैट एडिशन हुआ लीक
  • स्पेशल वैरिएंट की कीमत मानक वैरिएंट से रु.18,000 अधिक है तथा इसमें दिखने में बदला भी किए गए हैं.
    बीएमडब्ल्यू G 310 RR लिमिटेड एडिशन लॉन्च, कीमत रु.2.99 लाख केवल 310 मोटरसाइकिलों का होगा निर्माण
  • X-ADV 750 की कीमत में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद XL750 ट्रांसल्प और CB750 हॉर्नेट का स्थान है.
    GST 2.0 का असर: होंडा CB750 हॉर्नेट, XL750 Transalp और X-ADV 750 रु.88,000 तक हुईं महंगी
  • NX500 एडीवी की कीमत अब रु.6.33 लाख है, जबकि रिबेल 500 की कीमत रु.5.49 लाख (दोनों एक्स-शोरूम) है.
    GST 2.0: होंडा रेबेल 500 और NX500 की कीमतें रु.43,000 तक बढ़ीं
  • ट्रायम्फ 400 सीरीज और केटीएम 390 सीरीज की तरह, बजाज ऑटो ने जीएसटी 2.0 के बाद कीमतों को अपरिवर्तित रखने के लिए अपनी पल्सर एनएस400 और डोमिनार 400 की अतिरिक्त लागत को कम रखने का विकल्प चुना है.
    GST बढ़ोतरी के बाद भी बाजा पल्सर NS400 और डोमिनार 400 की कीमतें नहीं बढ़ीं
  • एक डीलर इवेंट में प्रदर्शित एक्सट्रीम 160आर 4वी में फिर से डिजाइन की गई हेडलाइट, नए इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले और अन्य खूबियां हैं.
    लॉन्च से पहले नई हीरो एक्सट्रीम 160R का कॉम्बैट एडिशन हुआ लीक
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • अल्ट्रावॉयलेट X-47: वेरिएंट, फीचर्स और कीमतें