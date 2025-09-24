अल्ट्रावॉयलेट X47: तस्वीरों में

अल्ट्रावॉयलेट ने X47 क्रॉसओवर लॉन्च कर दी है, जो EICMA 2024 में पेश की गई 'X' कॉन्सेप्ट पर आधारित एक इलेक्ट्रिक एडवेंचर मोटरसाइकिल है. पहले 1,000 खरीदारों के लिए इस मोटरसाइकिल की कीमत रु.2.49 लाख है, जिसके बाद यह रु.2.74 लाख (एक्स-शोरूम) में उपलब्ध होगी. बुकिंग अभी शुरू हो गई है, जिसके लिए रु.999 की टोकन राशि देनी होगी और डिलेवरी अक्टूबर 2025 से शुरू होगी.

एक नजर में ऐसा प्रतीत होता है कि X47 ने कॉन्सेप्ट X ADV मोटरसाइकिल से बहुत सारे डिजाइन संकेत लिए हैं.

इसमें बीक-स्टाइल फेंडर और कास्ट एल्युमीनियम सब-फ्रेम के साथ रेक्ड टेल सेक्शन दिया गया है.

यह इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल तीन रंगों लाल, सफेद और काले में उपपलब्ध है.

यहां दिखाया गया मॉडल स्पेशल एडिशन डेजर्ट विंग वैरिएंट है, जो बेज-सिल्वर रंग योजना के साथ आता है और इसमें मानक के रूप में अतिरिक्त सहायक उपकरण भी शामिल हैं.

इस वैरिएंट के लिए बुकिंग राशि रु.5,000 निर्धारित की गई है, हालांकि कीमत अभी तक सामने नहीं आई है.

X47 दो बैटरी पैक के साथ उपलब्ध है: 7.1 kWh और 10.3 kWh. 10.3 kWh वेरिएंट की रेंज 323 किमी (IDC) तक है, जबकि 7.1 kWh एंट्री-लेवल वेरिएंट 211 किमी (IDC) तक की रेंज देता है.

ताकत के आंकड़े 40.2 बीएचपी और 100 एनएम टॉर्क हैं, जबकि अल्ट्रावॉयलेट 2.7 सेकंड में 0-60 किमी प्रति घंटे, 8.1 सेकंड में 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है और यह 145 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड के दावे के साथ आती है.

X47 में UV हाइपरसेंस राइडर असिस्ट सिस्टम भी शामिल किया गया है, जो 150 डिग्री दृश्य के साथ 77 GHz रियर-फेसिंग रडार का उपयोग करता है, जो ब्लांड स्पॉट्स को पहचानने और 200 मीटर तक की वस्तुओं को ट्रैक करने में सक्षम है.

फीचर्स में नैरो लेन डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, ओवरटेक अलर्ट के साथ ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, लेन चेंज असिस्ट और पीछे से टक्कर की चेतावनी शामिल हैं.

यह इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल 1080p फ्रंट और रियर कैमरों के साथ आती है, जो डैशकैम का भी काम करते हैं.

5.0 इंच के टीएफटी डिस्प्ले के ऊपर एक सेकेंडरी टचस्क्रीन है, जो फुटेज दिखाने और सेव करने के लिए 32 जीबी का ऑनबोर्ड स्टोरेज (256 जीबी तक एक्सपेंडेबल) मिलता है.

डैशकैम यूनिट में वाईफाई, ब्लूटूथ, एक एकीकृत माइक्रोफोन और एक एंटी-थेफ्ट मैकेनिकल माउंट भी है.

चार्जिंग का मैनेजमेंट 1.6 किलोवाट ऑनबोर्ड सिस्टम द्वारा किया जाता है, जिससे पोर्टेबल चार्जर की आवश्यकता समाप्त हो जाती है.

सस्पेंशन सेटअप में गोल्ड फिनिश वाला 41 मिमी अपसाइड-डाउन फोर्क और 170 मिमी ट्रैवल वाला रियर मोनोशॉक शामिल है. बाइक में 200 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस है और यह रेडियल ऑल-टेरेन टायरों वाले अलॉय व्हील्स पर चलती है.

ब्रेकिंग का काम 320 मिमी फ्रंट डिस्क द्वारा किया जाता है, जिसमें चार-पिस्टन कैलिपर और सिंटर्ड पैड होते हैं, तथा 230 मिमी रियर डिस्क द्वारा, जो स्विचेबल डुअल चैनल ABS द्वारा समर्थित है.

अन्य सवार सहायता में डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, तीन राइड मोड (ग्लाइड, कॉम्बैट, बैलिस्टिक), तीन-लेवल ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल-होल्ड असिस्ट और रीजेन ब्रेकिंग के 9 लेवल शामिल हैं.

10.3 kWh मॉडल के लिए कर्ब वजन 207 किलोग्राम है और 7.1 kWh वैरिएंट के लिए 203 किलोग्राम वजन है.