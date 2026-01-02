BYD सीलियन 7 प्रीमियम की कीमत में रु.50,000 की बढ़ोतरी हुई

BYD ने 1 जनवरी, 2026 से अपने सीलियन 7 प्रीमियम मॉडल की कीमत में बढ़ोतरी की घोषणा की है. प्रीमियम वैरिएंट की कीमत अब ₹50,000 बढ़ गई है, और इसकी नई कीमत ₹48.9 लाख से बढ़कर ₹49.4 लाख हो गई है. हालांकि, जिन ग्राहकों ने 31 दिसंबर, 2025 से पहले कार बुक की थी, उन्हें यह पुरानी कीमत पर ही मिलती रहेगी.

अच्छी खबर यह है कि परफॉर्मेंस वैरिएंट की कीमत ₹54.9 लाख पर अपरिवर्तित है. इसलिए, यदि प्रीमियम मॉडल की कीमत में वृद्धि चिंता का विषय है, तो अधिक शक्तिशाली वैरिएंट की कीमत में कोई वृद्धि नहीं हुई है. बीवाईडी का कहना है कि यह बदलाव बढ़ती उत्पादन लागत के कारण हुआ है, जिसका कारण बेहतर तकनीक, उन्नत सुरक्षा सुविधाएँ और बेहतर ग्राहक सेवा है.

BYD सीलियन 7 में 82.56 kWh की बैटरी लगी है और इसे 5-स्टार यूरो NCAP सुरक्षा रेटिंग मिली है. लॉन्च के बाद से भारत में इसके 2,300 से अधिक यूनिट बिक चुके हैं.