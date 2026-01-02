पत्रिकायूज़्ड कार्स
BYD सीलियन 7 प्रीमियम की कीमत में रु.50,000 की बढ़ोतरी हुई

BYD ने सीलियन 7 प्रीमियम की कीमत में 1 जनवरी, 2026 से ₹50,000 की बढ़ोतरी की है, जिससे इसकी कीमत बढ़कर ₹49.4 लाख हो गई है. परफॉर्मेंस वैरिएंट की कीमत ₹54.9 लाख पर अपरिवर्तित है, जबकि 31 दिसंबर, 2025 से पहले की गई बुकिंग पर पुरानी कीमत लागू रहेगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 2, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • सीलियन 7 प्रीमियम की कीमत 1 जनवरी, 2026 से ₹50,000 बढ़ गई है
  • परफॉर्मेंस वेरिएंट की कीमत ₹54.9 लाख पर अपरिवर्तित है
  • भारत में 2,300 से अधिक यूनिट्स बिक ​​चुकी हैं और इसे यूरो एनकैप से 5-स्टार रेटिंग मिली है

BYD ने 1 जनवरी, 2026 से अपने सीलियन 7 प्रीमियम मॉडल की कीमत में बढ़ोतरी की घोषणा की है. प्रीमियम वैरिएंट की कीमत अब ₹50,000 बढ़ गई है, और इसकी नई कीमत ₹48.9 लाख से बढ़कर ₹49.4 लाख हो गई है. हालांकि, जिन ग्राहकों ने 31 दिसंबर, 2025 से पहले कार बुक की थी, उन्हें यह पुरानी कीमत पर ही मिलती रहेगी.

 

यह भी पढ़ें: बीवाईडी सीलियन 7 हो जाएगी महंगी, 1 जनवरी 2026 से बढ़ेंगी कीमतें

image

अच्छी खबर यह है कि परफॉर्मेंस वैरिएंट की कीमत ₹54.9 लाख पर अपरिवर्तित है. इसलिए, यदि प्रीमियम मॉडल की कीमत में वृद्धि चिंता का विषय है, तो अधिक शक्तिशाली वैरिएंट की कीमत में कोई वृद्धि नहीं हुई है. बीवाईडी का कहना है कि यह बदलाव बढ़ती उत्पादन लागत के कारण हुआ है, जिसका कारण बेहतर तकनीक, उन्नत सुरक्षा सुविधाएँ और बेहतर ग्राहक सेवा है.

 

BYD सीलियन 7 में 82.56 kWh की बैटरी लगी है और इसे 5-स्टार यूरो NCAP सुरक्षा रेटिंग मिली है. लॉन्च के बाद से भारत में इसके 2,300 से अधिक यूनिट बिक चुके हैं.

  BYD ने 2025 में 46 लाख बिक्री का आंकड़ा पार किया, लेकिन पिछले 5 वर्षों में इसकी वृद्धि दर सबसे धीमी रही. विदेशों में डिलेवरी 10 लाख से अधिक हो गई, जबकि 22.60 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री इसे पहली बार टेस्ला से आगे ले जा सकती है.
    BYD ने 2025 में 46 लाख वाहनों की बिक्री दर्ज की, 22.60 लाख ईवी डिलेवरी के साथ टेस्ला को कर सकती है पीछे
  अब तक की गई घोषणाओं के आधार पर, विभिन्न कार मॉडलों की कीमतों में 2% से 3% की वृद्धि होने की उम्मीद है.
    जनवरी 2026 से इन वाहन निर्माताओं ने अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने का किया ऐलान
  कंपनी ने मूल्य वृद्धि का कोई कारण नहीं बताया है, हालांकि, हमें संदेह है कि यह नए साल की शुरुआत में कीमतें बढ़ाने के ऑटो उद्योग के रुझान के अनुरूप है.
    बीवाईडी सीलियन 7 हो जाएगी महंगी, 1 जनवरी 2026 से बढ़ेंगी कीमतें
  BYD ने 2021 में e6 इलेक्ट्रिक MPV के साथ भारत में यात्री कार की बिक्री शुरू की.
    BYD इंडिया ने पार किया 10,000 वाहनों की बिक्री का आंकड़ा
  Atto 2 में 45 kWh बैटरी पैक मिलता है और यह भारतीय बाजार में Atto 3 से नीचे रहेगी.
    BYD Atto 2 इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत में टैस्टिंग के दौरान आई नज़र
