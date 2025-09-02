BYD इंडिया ने पार किया 10,000 वाहनों की बिक्री का आंकड़ा

बीवाईडी इंडिया ने घोषणा की है कि उसने अपनी 10,000वीं यात्री कार की डिलेवरी कर दी है. चीनी कार निर्माता ने 2021 के अंत में e6 इलेक्ट्रिक MPV के रूप में भारत में अपना पहला यात्री वाहन लॉन्च किया था. शुरुआत में इसे व्यावसायिक बाज़ारों के लिए लक्षित किया गया था और निजी ग्राहकों को इसकी बिक्री 2022 की दूसरी छमाही से शुरू होगी.

यह भी पढ़ें: बीवाईडी Atto 3 ने 10 लाख वाहनों की वैश्विक बिक्री का आंकड़ा पार किया

इस अवसर पर टिप्पणी करते हुए, बीवाईडी इंडिया में इलेक्ट्रिक यात्री वाहन व्यवसाय के प्रमुख, राजीव चौहान ने कहा, "भारत में 10,000 ग्राहकों का आंकड़ा छूना एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है जो बीवाईडी के स्वच्छ और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन के दृष्टिकोण के प्रति बढ़ते विश्वास और उत्साह को दर्शाता है। हमारा हर वाहन सड़क पर उत्सर्जन कम करता है, इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक को उन्नत बनाता है, और एक स्थायी परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करता है. मौजूदा ग्राहकों के सुझावों ने भी इस वृद्धि में योगदान दिया है, जो हमारे ब्रांड में उनके विश्वास और संतुष्टि को दर्शाता है."

बीवाईडी वर्तमान में भारतीय बाज़ार में चार कारों की एक सीरीज़ पेश करती है - ये सभी इलेक्ट्रिक हैं. इस सीरीज़ में प्रीमियम सील सेडान और सी लायन 7 SUV के साथ-साथ छोटी Atto 3 SUV और eMax7 MPV शामिल हैं - जो 2021 में लॉन्च हुई e6 का फेसलिफ्ट है. कार निर्माता आने वाले वर्षों में भारतीय बाज़ार में अपनी सीरीज़ का विस्तार करेगी, जिसमें Atto 2 जैसे मॉडल शामिल हैं - जो क्रेटा EV को टक्कर देने वाली SUV है, जिसे भारतीय सड़कों पर टैस्टिंग के दौरान देखा गया है.

वैश्विक स्तर पर, BYD 2025 में 13 मिलियन से अधिक NEV के मॉडल के साथ एक लोकप्रिय 'नई ऊर्जा वाहन' कंपनी भी बन गई है. यह उपलब्धि उल्लेखनीय है क्योंकि ब्रांड 2021 में अपने पहले मिलियन NEV उत्पादन मील के पत्थर तक पहुंच गया. Atto 3 SUV ने अकेले वैश्विक बाजारों में 10 लाख से अधिक इकाइयां बेची हैं.