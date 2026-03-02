पत्रिकायूज़्ड कार्स
नई मर्सिडीज-बेंज वी-क्लास भारत में हुई पेश

पहले के केवल डीजल इंजन वाले वी-क्लास मॉडल के विपरीत, नया मॉडल पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध होगा.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित मार्च 2, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • नई वी-क्लास पेट्रोल और डीजल इंजन विकल्पों के साथ आएगी
  • इसमें ADAS तकनीक और एयर सस्पेंशन मिलेगा
  • इसकी कीमत लगभग रु.1.70 करोड़ से रु.1.80 करोड़ के बीच होने की उम्मीद है

मर्सिडीज-बेंज ने लॉन्च होने से पहले भारत के लिए वी-क्लास को पेश किया है. वी-क्लास अपने नए अवतार में अतिरिक्त-लंबे व्हीलबेस के साथ लौटी है, जिसकी लंबाई 5.3 मीटर से अधिक है और व्हीलबेस 3,430 मिमी है - जो मौजूदा एस-क्लास से भी लंबा है. नई वी-क्लास मूल रूप से भारत में लॉन्च हुई पिछली वी-क्लास का ही अपडेटेड एडिशन है, जिसमें एक नया डिज़ाइन और कैबिन है जो भारत में बिकने वाली मर्सिडीज कारों की मौजूदा पीढ़ी के अनुरूप है.

 

यह भी व

Mercedes V class front

डिजाइन की बात करें तो, वी-क्लास में बड़े आकार की ग्रिल दी गई है जिसमें एम्बेडेड 'थ्री-पॉइंट स्टार' एलिमेंट्स हैं और इसके दोनों ओर नए डुअल-बैरल मल्टी-बीम एलईडी हेडलाइट्स हैं. साइड में नए अलॉय व्हील्स हैं, जबकि पीछे की तरफ टेल मैप्स में नए इंटरनल पार्ट्स दिए गए हैं. भारत में बिकने वाली इस कार में एएमजी लाइन एक्सटीरियर पैकेज मिलता है, जिसमें थोड़े स्पोर्टी बंपर और ग्रिल के चारों ओर लाइटिंग शामिल है.

Mercedes V class side

कैबिन के अंदर बड़े बदलाव किए गए हैं, जहां अब आपको MBUX इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है - पुराने V मॉडल में एनालॉग डायल और COMAND सिस्टम के बजाय. तीन-रो वाली सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन स्टैंडर्ड है, जिसमें दूसरी रो में लाउंज-स्टाइल सीटें और बिल्ट-इन फुटरेस्ट मौजूद हैं. पहली और दूसरी रो की सीटें पावर-एडजस्टेबल हैं और इनमें मेमोरी फ़ंक्शन हैं, जबकि दूसरी रो की सीटों में हीटिंग और मसाज फ़ंक्शन भी हैं. लाउंज सीट्स के सेंटर आर्मरेस्ट में वायरलेस चार्जिंग पैड भी दिए गए हैं. तीसरी रो की सीटों में सीट वेंटिलेशन फ़ंक्शन भी हैं और इन्हें वाहन से पूरी तरह से हटाया भी जा सकता है.

Mercedes V class dash

दिलचस्प बात यह है कि दूसरी और तीसरी रो की सीटें एक ही सीट रेल सिस्टम पर टिकी हैं, इसलिए दूसरी रो की सीटों को पूरी तरह पीछे धकेल कर आराम से बैठने के लिए अधिकतम जगह बनाई जा सकती है. तीसरी रो की सीटों को लाउंज कुर्सियों के आगे - पीछे की ओर मुंह करके - इस तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है कि बैठक जैसा माहौल बन जाए. दूसरी और तीसरी रो की सीटों के फ्रेम में ही थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट लगे हुए हैं.

Mercedes V class rear side

फीचर्स की बात करें तो, इसमें पावर स्लाइडिंग रियर डोर्स, पावर टेलगेट, बर्मेस्टर सराउंड साउंड सिस्टम, 64 रंगों वाली एम्बिएंट लाइटिंग, मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल (पीछे बैठे यात्रियों के लिए अलग जोन सहित), 360 डिग्री कैमरा, हैंड्स-फ्री पार्किंग फंक्शन और ADAS फंक्शन जैसी तकनीकें मिलती हैं. नई V-क्लास में मर्सिडीज का एयरमैटिक एयर सस्पेंशन भी दिया गया है, जिससे यात्रियों को बेहतर आराम मिलता है.

Mercedes V class rear

इंजन की बात करें तो, V-क्लास पहली बार V 300 में पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध है. यह वही जाना-पहचाना 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है जो अन्य मर्सिडीज मॉडलों में भी देखा जाता है और 223 bhp की ताकत पैदा करता है. वहीं, डीजल इंजन भी अपने सबसे शक्तिशाली 300 ट्यूनिंग वाले रूप में उपलब्ध है, जिसमें 2.0-लीटर इंजन 233 bhp की ताकत पैदा करता है. ऑटोमैटिक गियरबॉक्स स्टैंडर्ड है.

 

नई वी-क्लास को कल भारत में लॉन्च किया जाएगा और इसकी कीमत लगभग रु.1.70 करोड़ से रु.1.80 करोड़ (एक्स-शोरूम) के बीच रहने की उम्मीद है.

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • 9e इलेक्ट्रिक एसयूवी का नया स्पेशल एडिशन फुली-लोडेड 9e पैक 3 पर आधारित है, लेकिन इसकी कीमत लगभग रु.1.15 लाख कम है.
    महिंद्रा XEV 9e Cineluxe एडिशन हुआ लॉन्च, कीमत रु.29.35 लाख
  • भारत में 2022 में लॉन्च हुई टियागो ईवी को पिछले साल एक ध्यान देने लायक बदलाव मिला, जिसमें नए फीचर्स और कुछ स्टाइलिंग संबंधी बदलाव शामिल किए गए.
    नई टाटा टियागो ईवी भारतीय सड़कों पर टैस्टिंग के दौरान आई नज़र, क्या बेहतर रेंज के साथ आएगी?
  • भारतीय बाजार में एमजी का अगला नया लॉन्च वुलिंग स्टारलाइट 560 पर आधारित मॉडल हो सकता है, जिसे भारत में दूसरी बार टैस्टिंग के दौरान देखा गया है.
    नई एमजी प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • इस पुरस्कार ने उन्हें उद्योग जगत के उन चुनिंदा लीडर्स की कैटेगरी में शामिल कर दिया है जिन्हें इस मुकाम तक पहुंचने का मौका मिला है.
    बीएमडब्ल्यू के चेयरमैन ओलिवर जिप्से को वर्ष 2026 का वर्ल्ड कार पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया
  • यह नया मोड केवल एडैप्टिव डैम्पर्स से लैस पैक थ्री वेरिएंट तक ही सीमित है.
    महिंद्रा ने XEV 9S में एक नया कस्टम ड्राइव मोड जोड़ा
