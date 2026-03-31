मर्सिडीज-बेंज CLA ईवी 24 अप्रैल को होगी लॉन्च

मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने भारत में अपनी नई इलेक्ट्रिक कार, सीएलए ईवी की लॉन्च तारीख की पुष्टि कर दी है. सीएलए का यह नया वैरिएंट 24 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है. बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है, जिसकी बुकिंग राशि रु.1.50 लाख है. हालांकि, कीमत ही मुख्य बात होगी, क्योंकि सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि मर्सिडीज की यह एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक सेडान बाजार में अपनी जगह कैसे बनाती है.

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CLA EV की सबसे बड़ी खासियत इसकी रेंज है. लॉन्ग-रेंज वर्जन के लिए दावा किया गया WLTP आंकड़ा 792 किमी है, जो इसे देश की सबसे लंबी रेंज वाली लग्जरी EV में से एक बनाता है. इसकी प्रतिस्पर्धी कीमत इसे उन एंट्री-लेवल लग्जरी EV खरीदारों के लिए एक मजबूत विकल्प बना सकती है जो एक बार चार्ज करने पर 600 किमी से अधिक की रेंज चाहते हैं.

नई CLA मर्सिडीज-बेंज मॉड्यूलर आर्किटेक्चर (MMA) पर आधारित है, जो इलेक्ट्रिक और पेट्रोल-डीज़ल दोनों तरह के इंजन विकल्पों को सपोर्ट करती है. यह पहले से बड़ी है और बेहतर केबिन स्पेस देती है. जहां वैश्विक मॉडलों में बड़े बैटरी विकल्प मिलते हैं, वहीं भारत में शुरुआत में CLA 250+ वैरिएंट मिलने की उम्मीद है. इसमें 85.5 kWh की बैटरी लगी है और यह सिंगल-मोटर, रियर-व्हील ड्राइव सेटअप का उपयोग करती है, जो 268 bhp की ताकत और 335 Nm का पीक टॉर्क पैदा करती है. यह इलेक्ट्रिक कार 6.7 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है.

बाद में एक स्टैंडर्ड रेंज वर्जन भी आने की उम्मीद है, जिसमें एक छोटा, अज्ञात बैटरी पैक होगा, जिसकी दावा की गई WLTP रेंज 542 किमी है. CLA 250+ 320 kW तक की DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. मर्सिडीज का दावा है कि 240 kW DC फास्ट चार्जर का उपयोग करके 20 मिनट में 400 किमी से अधिक की रेंज जोड़ी जा सकती है.

इसकी प्रमुख खासियतों में बाहरी हिस्से पर एएमजी लाइन पैकेज, चैटजीपीटी और जेमिनी के साथ एमबी.ओएस इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक फिक्स्ड पैनोरमिक ग्लास रूफ, मेमोरी के साथ हीटेड फ्रंट सीटें, टच सेंसिटिव स्टीयरिंग कंट्रोल, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और लेवल 2 ADAS शामिल हैं.

CLA इलेक्ट्रिक 200 स्टैंडर्ड रेंज की शुरुआती कीमत लगभग रु.55 लाख होने की उम्मीद है, जबकि CLA 250+ लॉन्ग रेंज की कीमत रु.60 लाख के करीब हो सकती है (दोनों एक्स-शोरूम कीमतें) हैं.