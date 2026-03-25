अधिक शक्तिशाली V8 इंजन और अपडेटेड डिज़ाइन के साथ 2026 मर्सिडीज-मायबाक एस-क्लास को किया गया पेश

अपडेटेड स्टैंडर्ड एस-क्लास को लॉन्च करने के कुछ महीनों बाद, मर्सिडीज-बेंज ने 2026 मायबाक एस-क्लास से पर्दा उठाया है. यह फ्लैगशिप लग्जरी लिमोसिन अपने स्टैंडर्ड मॉडल के अनुरूप कुछ मामूली स्टाइलिंग बदलावों के साथ-साथ कई तकनीकी और फीचर अपग्रेड लेकर आई है. इसमें अधिक शक्तिशाली V8 इंजन भी दिया गया है, जबकि V12 इंजन S680 ट्रिम में बरकरार है, हालांकि यह चुनिंदा बाजारों तक ही सीमित है.

2026 मर्सिडीज-मायबाक एस-क्लास: डिज़ाइन

अपडेटेड मायबाक एस-क्लास में कुछ मामूली स्टाइलिंग बदलाव किए गए हैं. फ्रंट ग्रिल अब 20% बड़ी है और इसमें इल्यूमिनिटेड से कर दिया गया है. इल्यूमिनेटेड अन्य एलिमेंट्स में मायबाक का लोगो, सी-पिलर का प्रतीक चिन्ह और कुछ बाजारों में बोनट पर लगा मर्सिडीज-बेंज का स्टार शामिल हैं,

हेडलाइट्स में अब ट्राई-स्टार एलईडी लाइट सिग्नेचर के साथ रोज़-गोल्ड डिटेलिंग दी गई है, जबकि टेललाइट्स में भी यही तीन-नुकीला स्टार डिज़ाइन दिखाई देता है. मर्सिडीज-मायबाक ने नए फोर्ज्ड अलॉय व्हील डिज़ाइन भी पेश किए हैं, जिनमें सेल्फ-लेवलिंग सेंटर कैप वाले व्हील शामिल हैं जो ड्राइविंग के दौरान मर्सिडीज-बेंज लोगो को सीधा रखते हैं.

विस्तारित मैन्युफैक्टर प्रोग्राम के हिस्से के रूप में नए पेंट विकल्प जोड़े गए हैं, जिनमें नाइट सीरीज पैकेज के लिए नॉटिकल ब्लू मेटैलिक भी शामिल है.

2026 मर्सिडीज-मायबाक एस-क्लास: कैबिन और तकनीक

मायबाक की खासियत के अनुसार, कैबिन में पीछे की सीटों के आराम को प्राथमिकता दी गई है, और अब इसमें इस्तेमाल किए गए मटीरियल और लेआउट में भी सुधार किए गए हैं. इसके अलावा, अपडेटेड मॉडल में पहली बार मर्सिडीज-बेंज ऑपरेटिंग सिस्टम (MB.OS) को मायबाक में पेश किया गया है, जो लेटेस्ट जेनरेशन के MBUX इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ आता है.

MBUX सुपरस्क्रीन में सेंट्रल और पैसेंजर डिस्प्ले को एक ही ग्लास पैनल के नीचे इंटीग्रेट किया गया है और इसमें रोज़-गोल्ड एक्सेंट के साथ मायबाक-के लिए खास ग्राफिक्स दिए गए हैं. पीछे बैठे यात्रियों को ट्विन 13.1-इंच डिस्प्ले, एग्जीक्यूटिव सीटिंग, एक रेफ्रिजरेटेड कंपार्टमेंट और सिल्वर-प्लेटेड शैम्पेन फ्लूट्स जैसी खास सुविधाएं मिलती हैं.

जर्मन कंपनी ने कैबिन के लिए कई नए थीम भी पेश किए हैं, जिनमें ओपन-पोर वुड ट्रिम्स और टिकाऊ मटीरियल से बने लेदर अपहोल्स्ट्री विकल्प शामिल हैं. एम्बिएंट लाइटिंग को भी कई थीम के साथ अपडेट किया गया है और इसे कार के अन्य फंक्शन्स के साथ बेहतर तरीके से जोड़ा गया है.

अपडेटेड एस-क्लास में MB.OS पेश किया गया है, जो AI-आधारित कार्यक्षमता के साथ अधिक एडवांस डिजिटल अनुभव देने का दावा करता है. नया वर्चुअल असिस्टेंट अधिक स्वाभाविक वॉइस इंटरैक्शन को सपोर्ट करता है और कई इंटीग्रेटेड सर्विस तक पहुंच देता है. पार्किंग सिस्टम को भी अपग्रेड किया गया है, जिसमें एंगल्ड पार्किंग और बेहतर 360-डिग्री विज़ुअलाइज़ेशन की सुविधा शामिल है.

2026 मर्सिडीज-मायबाक एस-क्लास: पावरट्रेन

2026 मायबाक एस-क्लास लाइनअप में हाइब्रिड असिस्टेंस के साथ अपडेटेड 6 और 8-सिलेंडर इंजन दिए गए हैं. मायबाक S 580 में बदला हुआ 4.0-लीटर V8 इंजन लगा है जो 530 bhp की शक्ति ताकत पैदा करता है, और इसमें माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम भी शामिल है जो अतिरिक्त बूस्ट देता है. इलेक्ट्रिक बूस्ट के साथ पीक टॉर्क 750 Nm से अधिक है, और ताकत स्टैंडर्ड 4MATIC सिस्टम के माध्यम से चारों पहियों तक पहुंचाई जाती है.

प्लग-इन हाइब्रिड एस 580 ई में 6-सिलेंडर पेट्रोल इंजन को एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ा गया है, जो केवल इलेक्ट्रिक मोड में 100 किमी तक की रेंज देती है.

इस सेग्मेंट में सबसे ऊपर, S 680 चुनिंदा बाजारों में 6.0-लीटर ट्विन-टर्बो V12 इंजन के साथ जारी है - जो 600 बीएचपी से अधिक की ताकत बनाती है - जिससे यह विश्व स्तर पर V12 इंजन वाली कुछ चुनिंदा लग्जरी सेडान में से एक बन जाती है.

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S 580 की परफॉर्मेंस के आंकड़े बताते हैं कि यह 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार 4.5 सेकंड में पकड़ लेती है, जबकि इसकी अधिकतम गति इलेक्ट्रॉनिक रूप से 250 किमी प्रति घंटे तक सीमित है.

2026 मर्सिडीज-मायबाक एस-क्लास: नाइट सीरीज़

इसके अलावा, मायबाक नाइट सीरीज़ एस-क्लास भी उपलब्ध है, जो मूल रूप से एस-क्लास को और भी आकर्षक बनाने के लिए एक पैकेज है. इस पैकेज में कई तरह के शांत बाहरी रंग विकल्प शामिल हैं, जिनमें ग्रे, काला और सफेद रंग के साथ-साथ दो रंगों वाला ऑब्सीडियन ब्लैक और मोजावे सिल्वर विकल्प भी शामिल है. पहली बार, खरीदार एक नए नॉटिक ब्लू मेटैलिक पेंट का विकल्प भी चुन सकते हैं.

थीम के अनुरूप, सामान्य क्रोम एलिमेंट्स को गहरे क्रोम विवरण से बदल दिया गया है, जबकि कार एयरो-ऑप्टिमाइज्ड ब्लैक अलॉय व्हील्स पर टिकी है जिन पर मायबाक के लोगो लगे हैं. नाइट सीरीज़ कैबिन में भी अपनी खास पहचान को बरकरार रखती है, जिसमें ब्लैक मायबाक एक्सक्लूसिव नैप्पा लेदर और मैन्युफैक्चर डीप व्हाइट-एंड-ब्लैक पर्ल कैबिन का विकल्प मिलता है.

2026 मर्सिडीज-मायबाक एस-क्लास: भारत में लॉन्च

नई मायबाक एस-क्लास 25 मार्च, 2026 से चुनिंदा यूरोपीय बाजारों में ऑर्डर के लिए उपलब्ध होगी. अपडेटेड स्टैंडर्ड एस-क्लास के बाद फेसलिफ्टेड मायबाक एस-क्लास के भारत में आने की संभावना है, जिसका लॉन्च 2027 में होने की उम्मीद है.

मौजूदा मॉडल की तरह, मायबाक S 580 की असेंबली भी स्थानीय स्तर पर होने की उम्मीद है. एडवांस तकनीक और अतिरिक्त फीचर्स को देखते हुए, इसकी कीमत रु.3 करोड़ से अधिक होने की संभावना है. जानकारी के लिए बता दें कि मौजूदा मायबाक एस-क्लास की कीमत रु.2.80 करोड़ (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है.