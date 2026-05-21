नई विनफास्ट VF8 आकार में हुई छोटी, अधिक ताकत के साथ मिलेगी 500 किमी की रेंज

विनफास्ट ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बिक्री शुरू होने से पहले नई पीढ़ी की VF8 मिड-साइज़ इलेक्ट्रिक SUV को पेश किया है. फ्लैगशिप VF9 SUV से एक पायदान नीचे, VF8 को उल्लेखनीय डिज़ाइन रीडिज़ाइन के साथ-साथ नई बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर्स और ऑन-बोर्ड तकनीक में अपग्रेड भी मिले हैं.

नई विनफास्ट VF8: बाहरी डिज़ाइन और आयाम

विनफास्ट ने VF8 के आकार को वास्तव में छोटा कर दिया है, नई SUV का व्हीलबेस 110 मिमी छोटा होकर 2,840 मिमी हो गया है. कुल मिलाकर, SUV की लंबाई 4,701 मिमी है - जो 49 मिमी छोटी है, चौड़ाई 1,872 मिमी है - जो 62 मिमी कम है और ऊंचाई 1670 मिमी है - जो 3 मिमी अधिक है.

नई VF8 अपने पिछले मॉडल की तुलना में अधिक आधुनिक डिज़ाइन वाली है, जिसमें चिकनी सतह और बेहतर डिटेलिंग है. इसके फ्रंट पैनल में एक प्रमुख ब्लैक ग्रिल है जो बम्पर के निचले हिस्से में स्थित सेंट्रल एयर इनटेक में समाहित है. हेडलाइट्स का डिज़ाइन भी पिछले मॉडल की तुलना में अधिक आकर्षक है, जिसमें इंटीग्रेटेड सेगमेंटेड LED आइब्रो हैं. अन्य विनफास्ट मॉडलों की तरह, इसमें भी V-आकार की लाइटबार डिज़ाइन बरकरार रखी गई है, जो हेडलाइट्स से अंदर की ओर फैली हुई है.

साइड से देखने पर, VF8 में नया ग्लासहाउस डिज़ाइन किया गया है, जिसमें पीछे के दरवाजों के पीछे से ऊपर की ओर एक तीखा मोड़ दिखाई देता है और डी-पिलर के ऊपरी हिस्से में एक काली पट्टी तक जाता है, जिससे SUV को फ्लोटिंग रूफ का लुक मिलता है. बॉडी लाइन्स भी पिछली SUV से ज़्यादा स्लीक हैं, जिसमें दरवाज़ों के हैंडल बिल्कुल सपाट हैं और एक मुलायम बेल्टलाइन पीछे के उभरे हुए हिस्से तक जाती है. तस्वीरों में SUV का पिछला हिस्सा साफ़ दिखाई नहीं देता, हालांकि विनफास्ट का कहना है कि टेल लैंप का डिज़ाइन बिल्कुल नया है; यहाँ भी टेलगेट की चौड़ाई में फैले V-आकार के लाइटगाइड्स को बरकरार रखा गया है.

नई विनफास्ट: VF8 कैबिन

कैबिन की बात करें तो, नई VF8 और इसके पिछले मॉडल में कुछ उल्लेखनीय अंतर हैं. VF8 में अभी भी मिनिमलिस्ट कैबिन डिज़ाइन है, हालांकि नए डैशबोर्ड में फिजिकल कंट्रोल सरफेस पहले से भी कम हैं और यह काफी स्लीक दिखता है. फ्लैट डैश-टॉप को निचले डैशबोर्ड से एक पतली ट्रिम स्ट्रिप द्वारा अलग किया गया है जो यूनिट की चौड़ाई में फैली हुई है. इसके सेंटर में एक बड़ी 12.9 इंच की टचस्क्रीन है - जो पुरानी VF8 की 15.6 इंच की यूनिट से छोटी है. बटन आधारित गियर सेलेक्टर को भी हटा दिया गया है, और सेंटर कंसोल में केवल वायरलेस चार्जिंग पैड, कप होल्डर और अन्य स्टोरेज कंपार्टमेंट दिए गए हैं.

अन्य विनफास्ट वाहनों की तुलना में एक बड़ा बदलाव नए दो-स्पोक डिजाइन वाले स्टीयरिंग व्हील के पीछे एक समर्पित डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले का शामिल होना है.

तकनीकी दृष्टि से, नई VF8 में डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, एयर प्यूरीफायर, मेमोरी फ़ंक्शन वाली पावर ड्राइवर सीट, वर्चुअल असिस्टेंट से लैस 12.9 इंच का टचस्क्रीन, 8-स्पीकर साउंड सिस्टम और ADAS तकनीक जैसी सुविधाएं दी गई हैं. गौरतलब है कि तस्वीरों से पता चलता है कि इस नई पीढ़ी की SUV में सनरूफ का विकल्प नहीं दिया गया है.

नया विनफास्ट VF8: पावरट्रेन और प्लेटफ़ॉर्म

विनफास्ट का दावा है कि नया VF8 एक नए कैबिन रूप से विकसित इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर पर आधारित है, जिसमें एडवांस कंप्यूटिंग क्षमताओं वाला एक सेंट्रल व्हीकल कंप्यूटर है, जो 'ड्राइवर के इनपुट पर त्वरित और सुचारू प्रतिक्रियाओं का समर्थन करता है.'

फिलहाल, विनफास्ट ने नई VF8 के केवल एक स्पेसिफिकेशन का खुलासा किया है. दूसरी पीढ़ी की इस एसयूवी की पावर और टॉर्क में बढ़ोतरी हुई है - पहले की 201 bhp और 310 Nm की तुलना में अब यह 228 bhp और 330 Nm तक पहुंच गई है. बैटरी में भी बड़ा बदलाव हुआ है, जो 87.7 kWh से घटकर 60.13 kWh हो गई है. रेंज भी अपने पिछले मॉडल से कम हो गई है, कंपनी का दावा है कि इसकी NEDC रेंज 500 किमी है, जबकि पिछली VF8 की रेंज 561 किमी (NEDC) थी. फास्ट चार्जिंग का समय पहले जैसा ही है, 10 से 70% चार्ज होने में 30 मिनट लगते हैं.

नई VF8, विनफास्ट के घरेलू बाजार वियतनाम में जुलाई 2026 के अंत में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी.