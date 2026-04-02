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विनफास्ट भारत में GSM फ्लीट सर्विस करेगी शुरू, कैब के लिए लिमो ग्रीन लाइन-अप किया जाएगा लॉन्च

भारत में MPV7 की लॉन्चिंग की पुष्टि के साथ ही, VinFast ने भारत के लिए अपनी नई व्यावसायिक योजनाओं की पुष्टि की है - OLA/Uber को टक्कर देने के लिए GSM इलेक्ट्रिक टैक्सी और राइड शेयरिंग सर्विस है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अप्रैल 2, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपींस में पहले से ही जीएसएम सर्विस उपलब्ध है
  • मानक कार का लिमो ग्रीन वैरिएंट जीएसएम सर्विस के अंतर्गत उपलब्ध होगी
  • लिमो ग्रीन लाइनअप के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है

विनफास्ट ने भारत में अपने तीसरे मॉडल के आगमन की पुष्टि कर दी है. एमपीवी 7 नाम का यह 7 सीटों वाली इलेक्ट्रिक कार 15 अप्रैल को भारत में लॉन्च की जाएगी. इस नए मॉडल के साथ ही, विनफास्ट इंडिया ने अपने नए व्यापारिक उद्यम की भी पुष्टि की है, जो फ्लीट कैब और राइड-हेलिंग पर आधारित है. विन ग्रुप का हिस्सा, जीएसएम (ग्रीन एंड स्मार्ट मोबिलिटी) सर्विस भारत में स्थापित की जाएगी, जिसके लिए भारत में संचालन हेतु अलग निवेश और विभाग होगा.

 

यह भी पढ़ें: विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 भारत में अप्रैल के मध्य मे होगी लॉन्च

Vin Fast Cab Service Limo Green

2023 में स्थापित, GSM का दावा है कि वह दुनिया की पहली हरित परिवहन किराये और मल्टी-प्लेटफ़ॉर्म टैक्सी कंपनी है. GSM का फ्लीट विनफास्ट निर्माण पोर्टफोलियो के अलग-अलग ‘लिमो ग्रीन’ एडिशन पर चलता है, और यह पहले से ही वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देशों में परिचालन में है. भारत के लिए, MPV7 का लिमो ग्रीन वैरिएंट लॉन्च के समय उपलब्ध होगा. प्राप्त होने वाली मांग और रुचि के आधार पर, विनफास्ट फ्लीट के आकार, निवेश और उन शहरों पर विचार करेगा जहां GSM देश में परिचालन करेगा. GSM पोर्टफोलियो के अंतर्गत विनफास्ट मॉडलों के लिमो ग्रीन वैरिएंट में एक खास “नेरियो ग्रीन” रंग योजना है ताकि उन्हें आसानी से पहचाना जा सके, और लागत को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए इनमें कुछ सुविधाओं की कमी है.

 

निवेश की सटीक राशि, संचालन की समयसीमा और भारत में किन शहरों/राज्यों में यह कार्यक्रम सबसे पहले शुरू किया जाएगा, इस बारे में अधिक जानकारी आने वाले कुछ महीनों में सामने आएगी. यह देखना बाकी है कि VF6 और VF7 के लिमो ग्रीन वैरिएंट GSM सर्विस के तहत उपलब्ध होंगे या नहीं.

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