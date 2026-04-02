विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 की बुकिंग शुरू, 15 अप्रैल को भारत में होगी लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अप्रैल 2, 2026
हाइलाइट्स
- बुकिंग रु.21,000 से शुरू; लॉन्च तिथि: 15 अप्रैल
- स्टैंडर्ड और लिमो ग्रीन वैरिएंट में उपलब्ध
- इसमें 201 बीएचपी का इंजन, 60.13 किलोवाट-घंटे की बैटरी और 450 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है
विनफास्ट ने भारत में अपनी तीसरी ऑल-इलेक्ट्रिक पेशकश, वीएफ एमपीवी 7 के लिए बुकिंग शुरू कर दी है. इसका लॉन्च 15 अप्रैल को होगा. इस इलेक्ट्रिक एमपीवी की बुकिंग अधिकृत डीलरों के माध्यम से या ब्रांड की वेबसाइट पर रु.21,000 की टोकन राशि का भुगतान करके की जा सकती है. लॉन्च के तुरंत बाद डिलेवरी शुरू होने की उम्मीद है.
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VF MPV 7 दो वैरिएंट में उपलब्ध होगी, स्टैंडर्ड और लिमो ग्रीन. स्टैंडर्ड वैरिएंट निजी ग्राहकों के लिए होगा, जबकि लिमो ग्रीन वेरिएंट फ्लीट ऑपरेटरों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. विनफास्ट, जिसने 2025 में VF6 और VF7 के साथ भारतीय बाजार में प्रवेश किया था, अब इस पूरी तरह से इलेक्ट्रिक 7-सीटर MPV के साथ परिवार-सेंट्रिक सेगमेंट में विस्तार करने की योजना बना रही है. उम्मीद है कि यह मॉडल किआ कारेंज क्लैविस ईवी, बीवाईडी ईमैक्स 7 और महिंद्रा XEV 9S जैसी कारों को टक्कर देगी.
इस एमपीवी में तीन रो वाली सीटिंग व्यवस्था है जिसमें 7 लोग बैठ सकते हैं और यह विनफास्ट की वैश्विक ईवी डिज़ाइन शैली को फॉलो करती है. सामने की तरफ, इसमें ब्रांड के सिग्नेचर 'V' मोटिफ के साथ एकीकृत एक फुल-विड्थ एलईडी लाइट बार है, जबकि मुख्य हेडलाइट यूनिट बंपर पर नीचे की ओर स्थित हैं. फ्रंट फेसिया काफी हद तक बंद है, जो इसे ईवी खास स्टाइलिंग के अनुरूप बनाता है, जबकि निचले बंपर में पैटर्न वाली डिटेलिंग के साथ एक चौड़ा एयर इनटेक सेक्शन है. पीछे की तरफ, एमपीवी में कनेक्टेड एलईडी टेल-लैंप हैं जो फ्रंट लाइटिंग सिग्नेचर से मेल खाते हैं.
फीचर्स की बात करें तो, VF MPV 7 में ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है. इसमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, दूसरी और तीसरी रो के लिए AC वेंट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल भी मिलते हैं.
सुरक्षा की दृष्टि से, इस एमपीवी में एबीएस, ईबीडी, ईएससी और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स के साथ-साथ हिल स्टार्ट असिस्ट और रोलओवर मिटिगेशन भी मौजूद हैं. अतिरिक्त सुरक्षा फीचर्स में रियर पार्किंग सेंसर और रिवर्स कैमरा शामिल हैं.
VF एमपीवी 7 में 201 bhp की ताकत और 280 Nm का टॉर्क पैदा करने वाला एक इलेक्ट्रिक मोटर लगा है. इसे 60.13 kWh की बैटरी के साथ जोड़ा गया है, जो कंपनी के दावे के अनुसार 450 किमी (NEDC साइकिल) तक की रेंज देती है. यह MPV DC फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है, जिससे बैटरी लगभग 30 मिनट में 10 से 70% तक चार्ज हो जाती है. भारत में लॉन्च होने वाले मॉडल से वैश्विक वैरिएंट के समान प्रदर्शन और रेंज की उम्मीद है.
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अपकमिंग कार्स
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