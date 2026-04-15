भारत में ऑल-इलेक्ट्रिक विनफास्ट एमपीवी 7 हुई लॉन्च, कीमत रु.24.49 लाख

विनफास्ट इंडिया ने वीएफ एमपीवी 7 इलेक्ट्रिक 7-सीटर मल्टी-पर्पस व्हीकल लॉन्च किया है, जिसकी कीमत रु.24.49 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. वियतनामी ऑटोमोबाइल कंपनी का यह तीसरा मॉडल है और यह पहली तीन-रो वाली एमपीवी है. यह रु.30 लाख से कम कीमत वाली कैटेगरी में बीवाईडी ईमैक्स 7, किआ कारेंज क्लैविस ईवी और महिंद्रा XEV 9S के बाद चौथी 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार है. वीएफ एमपीवी 7 सभी आधुनिक फीचर्स से लैस एक फुली लोडेड वेरिएंट में उपलब्ध है.

देखने में, नई VF MPV 7 का स्टाइल SUV जैसा है, जिसमें विनफास्ट के सिग्नेचर एलिमेंट्स, जैसे कि V लोगो और आगे की ओर फैली LED लाइट्स शामिल हैं. इसमें नीचे की ओर लगे LED हेडलाइट्स, ऑल-ब्लैक 19-इंच एयरो-स्टाइल अलॉय व्हील्स और आगे की लाइटिंग से मेल खाती LED टेल-लैंप्स हैं. MPV का लंबा और सीधा स्टांस है, और इसकी लंबाई 4,740 mm, चौड़ाई 1,872 mm और ऊंचाई 1,734 mm है। इसका मतलब है कि यह क्लैविस ईवी से लंबी है, लेकिन XEV 9S के बराबर है. हालांकि, इसका व्हीलबेस 2,840 mm है, जो XEV 9S से लंबा है.

कैबिन की बात करें तो, अधिकांश इलेक्ट्रिक वाहनों (बीईवी) की तरह, वीएफ एमपीवी 7 का कैबिन भी बेहद सरल है. डैशबोर्ड में 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा है, जिसमें लगभग सभी इन-कार फंक्शन मौजूद हैं क्योंकि इसमें न के बराबर ही बटन हैं. दरअसल, इसमें ड्राइवर क्लस्टर भी नहीं है; ड्राइविंग संबंधी जानकारी भी टचस्क्रीन पर ही दिखती हैं, जो हमारी राय में एक कमी है. यह सिस्टम ऐप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो और अन्य आधुनिक फीचर्स और एप्लिकेशन को सपोर्ट करता है. हालांकि, इसमें मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील जरूर मिलता है.

आगे की दो अलग-अलग सीटों के अलावा, दूसरी रो में 60:40 स्प्लिट वाली बेंच-स्टाइल सीट मिलती है, जिसमें फोल्ड और टम्बल फंक्शन की सुविधा है. तीसरी रो की सीटें 50:50 स्प्लिट के साथ आती हैं और इन्हें फोल्ड किया जा सकता है. फीचर्स में शामिल हैं - ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, दूसरी और तीसरी रो के लिए AC वेंट, सभी रो में कई USB चार्जिंग पोर्ट, माउंटेड कंट्रोल वाला स्टीयरिंग व्हील, स्मार्ट की और स्टीयरिंग व्हील के पीछे लगा ड्राइव सेलेक्टर आदि.

सुरक्षा के लिहाज से, कई फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं, जिनमें 6 एयरबैग, EBD के साथ ABS, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और अन्य शामिल हैं. सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट और थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट भी मिलते हैं; हालांकि, इसमें ADAS (एडवांस्ड ऑटोमेटेड सिस्टम) नहीं है.

एमपीवी 7 में 60.13 किलोवाट-घंटे की बैटरी होगी, जो 200 बीएचपी की ताकत और 280 एनएम टॉर्क बनाने वाले इंजन को पावर देगी और आगे के पहियों को चलाएगी. विनफास्ट का दावा है कि यह 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार 10 सेकंड से भी कम समय में पकड़ लेगी. कंपनी का दावा है कि यह इलेक्ट्रिक एमपीवी एक बार चार्ज करने पर 517 किमी तक चल सकती है. विनफास्ट के अनुसार, एमपीवी 7 को 10% से 70% तक चार्ज करने में सिर्फ 30 मिनट लगेंगे. कंपनी 31 मार्च, 2029 तक अपने ग्राहकों को अपने वी ग्रीन्स चार्जिंग नेटवर्क पर मुफ्त चार्जिंग की सुविधा भी दे रही है.