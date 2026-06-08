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निसान मैग्नाइट की कीमतें रु.18,000 तक बढ़ाई गईं, अब शुरुआती कीमत रु.5.73 लाख

इस सब-कॉम्पैक्ट MPV की कीमत अब रु.5.73 लाख से रु.9.08 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है, जिसमें एन-कनेक्ट मैनुअल की कीमत में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जून 8, 2026

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हाइलाइट्स

  • कीमतों में ₹8,000 से ₹18,000 तक की बढ़ोतरी हुई है
  • N-Connecta मैनुअल की कीमत में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है
  • बेस Visia मैनुअल ₹8,000 महंगी हो गई है

निसान ने ग्रेवाइट सब-कॉम्पैक्ट एमपीवी की कीमतों में रु.18,000 तक की बढ़ोतरी की है. यह बढ़ोतरी फरवरी 2026 में ग्रेवाइट के लॉन्च के कुछ ही महीनों बाद की गई है, जिसका मतलब है कि शुरुआती कीमत वाला दौर अब खत्म हो गया है. कीमत में बदलाव के बाद, ग्रेवाइट रेंज की कीमत रु.5.73 लाख से रु.9.08 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है.

 

यह भी पढ़ें: निसान ने ग्रेवाइट के लिए ट्विन-सिलेंडर सीएनजी रेट्रोफिटमेंट किट रु.82,999 में लॉन्च की

 

इसकी पुरानी और नई कीमतों के साथ-साथ उनमें अंतर भी देखें:

Nissan Gravite 39 jpg

ग्रेवाइट में ट्राइबर वाला ही 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह इंजन 71 bhp की ताकत और 96 Nm का टॉर्क पैदा करता है और इसे 5-स्पीड मैनुअल या 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स के साथ पेश किया गया है. इसके अलावा, निसान का दावा है कि ग्रेवाइट का पेट्रोल-मैनुअल वर्जन 19.3 kmpl का माइलेज देता है, जबकि ऑटोमेटिक वर्जन में यह कॉम्पैक्ट MPV 19.6 kmpl का माइलेज देती है.

 

ग्रैवाइट का प्लेटफ़ॉर्म और मैकेनिकल पैकेज रेनॉ ट्राइबर जैसा ही है, लेकिन इसमें निसान की खास स्टाइलिंग और फ़ीचर्स दिए गए हैं. इस एमपीवी के साथ निसान ने इस साल की शुरुआत में किफायती सब-फोर-मीटर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में एंट्री की थी.

 

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