निसान मैग्नाइट की कीमतें रु.18,000 तक बढ़ाई गईं, अब शुरुआती कीमत रु.5.73 लाख
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जून 8, 2026
हाइलाइट्स
- कीमतों में ₹8,000 से ₹18,000 तक की बढ़ोतरी हुई है
- N-Connecta मैनुअल की कीमत में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है
- बेस Visia मैनुअल ₹8,000 महंगी हो गई है
निसान ने ग्रेवाइट सब-कॉम्पैक्ट एमपीवी की कीमतों में रु.18,000 तक की बढ़ोतरी की है. यह बढ़ोतरी फरवरी 2026 में ग्रेवाइट के लॉन्च के कुछ ही महीनों बाद की गई है, जिसका मतलब है कि शुरुआती कीमत वाला दौर अब खत्म हो गया है. कीमत में बदलाव के बाद, ग्रेवाइट रेंज की कीमत रु.5.73 लाख से रु.9.08 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है.
यह भी पढ़ें: निसान ने ग्रेवाइट के लिए ट्विन-सिलेंडर सीएनजी रेट्रोफिटमेंट किट रु.82,999 में लॉन्च की
इसकी पुरानी और नई कीमतों के साथ-साथ उनमें अंतर भी देखें:
ग्रेवाइट में ट्राइबर वाला ही 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह इंजन 71 bhp की ताकत और 96 Nm का टॉर्क पैदा करता है और इसे 5-स्पीड मैनुअल या 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स के साथ पेश किया गया है. इसके अलावा, निसान का दावा है कि ग्रेवाइट का पेट्रोल-मैनुअल वर्जन 19.3 kmpl का माइलेज देता है, जबकि ऑटोमेटिक वर्जन में यह कॉम्पैक्ट MPV 19.6 kmpl का माइलेज देती है.
ग्रैवाइट का प्लेटफ़ॉर्म और मैकेनिकल पैकेज रेनॉ ट्राइबर जैसा ही है, लेकिन इसमें निसान की खास स्टाइलिंग और फ़ीचर्स दिए गए हैं. इस एमपीवी के साथ निसान ने इस साल की शुरुआत में किफायती सब-फोर-मीटर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में एंट्री की थी.
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अपकमिंग कार्स
- मर्सिडीज़-बेंज़ एस-क्लासएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 90 - 95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 15, 2026
- मिनी Countryman Cएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 17, 2026
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 20, 2026
- टाटा सिएरा ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 23, 2026
- बीएमडब्ल्यू एक्स6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.85 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चजून 24, 2026
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 26, 2026
- लीपमोटर टी03एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 28, 2026
- वॉल्वो ES90 इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 5, 2026
- निसान टेक्टॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 9, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 14, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- बीएसए Thunderboltएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.65 - 2.85 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- यामाहा Aerox Eएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.45 - 2.55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
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