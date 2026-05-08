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टाटा नेक्सॉन प्योर+ पीएस हुए लॉन्च: पैनोरमिक सनरूफ वाली भारत की पहली कार जिसकी कीमत रु.10 लाख से कम

प्योर+ PS ट्रिम की कीमत रु.9.59 लाख से शुरू होती है और यह रेंज में स्टैंडर्ड Pure+ ट्रिम से ऊपर आती है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मई 8, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • पेट्रोल, डीजल और सीएनजी इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध
  • डीजल एएमटी वेरिएंट की कीमत रु.11.19 लाख तक जाती है
  • इसमें वॉइस असिस्टेड पैनोरमिक सनरूफ मिलती है

टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन लाइनअप में नए प्योर+ एस वेरिएंट को लॉन्च करके विस्तार किया है, जिसकी कीमत रु.9.59 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) से शुरू होती है. यह नया वेरिएंट पैनोरमिक सनरूफ को अधिक किफायती कीमत पर उपलब्ध कराता है, और इसके साथ ही नेक्सॉन भारत में रु.10 लाख से कम कीमत वाली पहली कार बन गई है जिसमें वॉयस-असिस्टेड पैनोरमिक सनरूफ की सुविधा दी गई है.

Tata Nexon Pure PS launched

Pure+ PS वेरिएंट स्टैंडर्ड Pure+ ट्रिम से ऊपर आता है और पैनोरमिक सनरूफ के अलावा, इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 10.25 इंच का हरमन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक एलईडी हेडलाइट्स, रेन-सेंसिंग वाइपर्स, एलईडी टेल-लैंप और ऑटो-फोल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिलते हैं. इसमें गाइडलाइन और पार्किंग सेंसर के साथ रियर-व्यू कैमरा भी दिया गया है.

 

यह भी पढ़ें: टाटा हैरियर, सफारी अल्ट्रा और अल्ट्रा रेड डार्क के डीजल वेरिएंट हुए लॉन्च, कीमत रु.23.85 लाख से शुरू

 

नेक्सॉन प्योर+ पीएस कई इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध है. पेट्रोल वेरिएंट में ब्रांड का 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है, जबकि डीजल वेरिएंट में 1.5-लीटर डीजल इंजन दिया गया है. टाटा ट्विन-सिलेंडर iCNG इंजन वाला वेरिएंट भी पेश कर रही है. इंजन के प्रकार के आधार पर मैनुअल और एएमटी ट्रांसमिशन के विकल्प उपलब्ध हैं.

प्योर+ पीएस वैरिएंट्सकीमत (एक्स-शोरूम, दिल्ली)
पेट्रोल मैनुअलरु.9.59 लाख
पेट्रोल ऑटोमेटिकरु.10.14 लाख
ट्विन सिलेंडर iCNG मैनुअलरु.10.39 लाख
डीज़ल मैनुअलरु.10.54 लाख
डीज़ल ऑटोमेटिकरु.11.19 लाख

नेक्सॉन प्योर+ पीएस की कीमत पेट्रोल-मैनुअल वर्जन के लिए रु.9.59 लाख से लेकर डीजल-एएमटी ट्रिम के लिए रु.11.19 लाख तक है (सभी कीमतें एक्स-शोरूम, दिल्ली) तय की गई हैं. गौरतलब है कि नई प्योर+ पीएस ट्रिम को भारतीय सड़कों पर दस लाख से अधिक टाटा नेक्सॉन एसयूवी के आंकड़े को चिह्नित करने के उपलक्ष्य में पेश किया गया है.

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  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई ईलाइट आई20,
    2023 ह्युंडई ईलाइट आई20
    1.2 Asta Option iVT | 28,515 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 8.55 लाख
    ₹ 19,149/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
    2016 मारुति सुजुकी सेलेरियो
    LXI | 32,741 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.72 लाख
    ₹ 6,084/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2024 निसान मैग्नाइट,
    2024 निसान मैग्नाइट
    XE | 2,455 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.2 लाख
    ₹ 11,646/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2016 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI | 61,450 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.3 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2018 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2018 मारुति सुजुकी बलेनो
    Alpha | 90,663 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.26 लाख
    ₹ 9,531/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी डिजायर,
    2017 मारुति सुजुकी डिजायर
    VXI | 57,571 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.84 लाख
    ₹ 8,598/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2018 फोर्ड फ्रीस्टाइल,
    2018 फोर्ड फ्रीस्टाइल
    Titanium 1.2 Ti-VCT | 62,887 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.96 लाख
    ₹ 8,859/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2017 मारुति सुजुकी बलेनो
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    Rs. 3.82 लाख
    ₹ 8,548/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 टाटा हैरियर,
    2022 टाटा हैरियर
    XT Plus | 62,035 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 11.54 लाख
    ₹ 24,400/माह emi
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  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा एक्सयूवी700,
    2022 महिंद्रा एक्सयूवी700
    AX7 7 STR | 35,035 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 17.38 लाख
    ₹ 36,755/माह emi
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