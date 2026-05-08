टाटा नेक्सॉन प्योर+ पीएस हुए लॉन्च: पैनोरमिक सनरूफ वाली भारत की पहली कार जिसकी कीमत रु.10 लाख से कम

टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन लाइनअप में नए प्योर+ एस वेरिएंट को लॉन्च करके विस्तार किया है, जिसकी कीमत रु.9.59 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) से शुरू होती है. यह नया वेरिएंट पैनोरमिक सनरूफ को अधिक किफायती कीमत पर उपलब्ध कराता है, और इसके साथ ही नेक्सॉन भारत में रु.10 लाख से कम कीमत वाली पहली कार बन गई है जिसमें वॉयस-असिस्टेड पैनोरमिक सनरूफ की सुविधा दी गई है.

Pure+ PS वेरिएंट स्टैंडर्ड Pure+ ट्रिम से ऊपर आता है और पैनोरमिक सनरूफ के अलावा, इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 10.25 इंच का हरमन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक एलईडी हेडलाइट्स, रेन-सेंसिंग वाइपर्स, एलईडी टेल-लैंप और ऑटो-फोल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिलते हैं. इसमें गाइडलाइन और पार्किंग सेंसर के साथ रियर-व्यू कैमरा भी दिया गया है.

यह भी पढ़ें: टाटा हैरियर, सफारी अल्ट्रा और अल्ट्रा रेड डार्क के डीजल वेरिएंट हुए लॉन्च, कीमत रु.23.85 लाख से शुरू

नेक्सॉन प्योर+ पीएस कई इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध है. पेट्रोल वेरिएंट में ब्रांड का 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है, जबकि डीजल वेरिएंट में 1.5-लीटर डीजल इंजन दिया गया है. टाटा ट्विन-सिलेंडर iCNG इंजन वाला वेरिएंट भी पेश कर रही है. इंजन के प्रकार के आधार पर मैनुअल और एएमटी ट्रांसमिशन के विकल्प उपलब्ध हैं.

प्योर+ पीएस वैरिएंट्स कीमत (एक्स-शोरूम, दिल्ली) पेट्रोल मैनुअल रु.9.59 लाख पेट्रोल ऑटोमेटिक रु.10.14 लाख ट्विन सिलेंडर iCNG मैनुअल रु.10.39 लाख डीज़ल मैनुअल रु.10.54 लाख डीज़ल ऑटोमेटिक रु.11.19 लाख

नेक्सॉन प्योर+ पीएस की कीमत पेट्रोल-मैनुअल वर्जन के लिए रु.9.59 लाख से लेकर डीजल-एएमटी ट्रिम के लिए रु.11.19 लाख तक है (सभी कीमतें एक्स-शोरूम, दिल्ली) तय की गई हैं. गौरतलब है कि नई प्योर+ पीएस ट्रिम को भारतीय सड़कों पर दस लाख से अधिक टाटा नेक्सॉन एसयूवी के आंकड़े को चिह्नित करने के उपलक्ष्य में पेश किया गया है.