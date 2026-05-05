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टाटा हैरियर और सफारी के डीजल मॉडल के लिए लॉन्च किए गए अल्ट्रा रेड डार्क वेरिएंट, कीमत रु.23.85 लाख से शुरू

हैरियर अल्ट्रा डीजल मैनुअल की कीमत रु.23.85 लाख और सफारी अल्ट्रा डीजल मैनुअल (7-सीटर) की कीमत रु.24.50 लाख है (सभी कीमतें एक्स-शोरूम, दिल्ली की हैं).
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मई 5, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • हैरियर और सफारी डीजल मॉडल अब नए अल्ट्रा रेड डार्क वेरिएंट में उपलब्ध हैं
  • नए रंगों में नाइट्रोल क्रिमसन और डार्क ऑल-ब्लैक शेड शामिल हैं
  • नए फीचर्स में बड़ी टचस्क्रीन और डिजिटल IRVM आदि शामिल हैं

टाटा मोटर्स ने हैरियर और सफारी के डीजल मॉडलों के लिए नए टॉप-एंड अल्ट्रा रेड डार्क वेरिएंट लॉन्च किए हैं। शुरुआत में, अल्ट्रा रेड डार्क वेरिएंट केवल इन एसयूवी के पेट्रोल संस्करणों में उपलब्ध थे, जिन्हें जनवरी 2026 में लॉन्च किया गया था। हैरियर के मामले में, वेरिएंट में फियरलेस अल्ट्रा और फियरलेस अल्ट्रा रेड डार्क शामिल हैं, जबकि सफारी अकम्प्लिश्ड अल्ट्रा और अकम्प्लिश्ड अल्ट्रा रेड डार्क वेरिएंट में उपलब्ध है.

 

यह भी पढ़ें: सीरीज X के लॉन्च के साथ टाटा कर्व ईवी 55 kWh की कीमतों में हुई भारी कटौती, कर्व ईवी 45 kWh का निर्माण बंद हुआ

Harrier Ultra Nitro Crimson

अब आपको काले रंग की छत के साथ एक नया डुअल-टोन नाइट्रो क्रिमसन विकल्प मिलता है

 

हैरियर और सफारी अल्ट्रा रेड डार्क दोनों मॉडल मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ उपलब्ध होंगे. हालांकि, ट्रिम-वार कीमतों की विस्तृत घोषणा अभी बाकी है, लेकिन हैरियर अल्ट्रा डीजल मैनुअल की कीमत रु.23.85 लाख और सफारी अल्ट्रा डीजल मैनुअल (7-सीटर) की कीमत रु.24.50 लाख है (सभी कीमतें एक्स-शोरूम, दिल्ली) तय की गई हैं.

Safari Red Dark

टाटा अल्ट्रा रेड डार्क के लिए ऑल-ब्लैक कलर ऑप्शन पेश करता है, जिसमें लाल रंग में #Dark बैजिंग दी गई है.

 

डिजाइन के मामले में, पेट्रोल एसयूवी और उनके डीजल वेरिएंट में कोई खास अंतर नहीं है. लेकिन अल्ट्रा रेड डार्क ट्रिम के साथ, अब आपको ब्लैक रूफ के साथ एक नया डुअल-टोन नाइट्रो क्रिमसन और अल्ट्रा रेड डार्क के लिए ऑल-ब्लैक कलर ऑप्शन मिलता है. अल्ट्रा रेड डार्क ट्रिम के केबिन में भी गहरे लाल रंग की फॉक्स लेदर अपहोल्स्ट्री दी गई है.

Safari Red Dark Features

इसमें डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, मेमोरी फंक्शन वाली पावर ड्राइवर सीट, बॉस मोड वाली पावर को-ड्राइवर सीट और 360-डिग्री कैमरे मिलते हैं.

 

नए सबसे महंगे वेरिएंट में हैरियर ईवी के कुछ फीचर्स को दो पेट्रोल-डीज़ल एसयूवी में शामिल किया गया है, जैसे कि इंटीग्रेटेड डैश कैम के साथ डिजिटल रियर व्यू मिरर, एक बड़ी 14.5 इंच की QLED सेंट्रल टचस्क्रीन और 360-डिग्री कैमरा सिस्टम के हिस्से के रूप में फ्रंट और रियर कैमरों के लिए वॉशर आदि. बाकी फीचर्स मौजूदा फियरलेस+ से लिए गए हैं, जिनमें डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, मेमोरी फंक्शन वाली पावर ड्राइवर सीट, बॉस मोड वाली पावर को-ड्राइवर सीट, 360-डिग्री कैमरे, लेवल 2+ ADAS तकनीक और अन्य शामिल हैं.

Harrier Ultra Red Dark IRVM

प्रमुख खासियतों में शामिल हैं - इंटीग्रेटेड डैश कैम के साथ डिजिटल रियर व्यू मिरर

 

इंजन की बात करें तो डीजल मॉडल में कोई बदलाव नहीं है. इनमें 2.0 लीटर का डीजल इंजन दिया गया है जो 168 बीएचपी की ताकत और 350 एनएम का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 6-स्पीड ऑटोमैटिक टॉर्क कन्वर्टर यूनिट के साथ आता है.

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