सीरीज X के लॉन्च के साथ टाटा कर्व ईवी 55 kWh की कीमतों में हुई भारी कटौती, कर्व ईवी 45 kWh का निर्माण बंद हुआ

टाटा मोटर्स ने कर्व ईवी लाइनअप में तीन नए सीरीज एक्स वेरिएंट पेश करके बदलाव किया है, जिनमें से सभी 55 kWh की बैटरी से लैस हैं. इस अपडेट के तहत, कंपनी ने 45 kWh वाले वेरिएंट समेत अपने सभी पुराने वेरिएंट बंद कर दिए हैं.

नई रेंज की कीमत रु.16.99 लाख से रु.19.49 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है, जिसमें एंट्री-लेवल मॉडल अकम्प्लिश्ड एक्स 55 और टॉप-लेवल मॉडल एम्पावर्ड एक्स 55 डार्क है. इससे 55 kWh की कर्व ईवी की शुरुआती कीमत पहले के रु.19.25 लाख से घटकर कम हो गई है. खास बात यह है कि बेस कर्व ईवी अब सबसे महंगे नेक्सॉन ईवी (नॉन-डार्क, स्टैंडर्ड वेरिएंट) से रु.30,000 सस्ती है.

फीचर्स की बात करें तो, एकम्प्लिश्ड एक्स 55 में पैनोरमिक सनरूफ, इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए डुअल 10.25-इंच स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग के साथ 360-डिग्री कैमरा, पैसिव वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, लेदरेट अपहोल्स्ट्री और रियर सनशेड मिलते हैं.

एम्पावर्ड एक्स 55, अकम्प्लिश्ड एक्स का एडवांस वैरिएंट है जिसमें एक्टिव सीट वेंटिलेशन, पावर ड्राइवर सीट, रिक्लाइनिंग रियर सीटें और जेबीएल 9-स्पीकर ऑडियो सिस्टम के साथ एक बड़ा 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसी अतिरिक्त सुविधाएं शामिल हैं. इसमें 20 सुविधाओं के साथ लेवल 2 ADAS, पावर टेलगेट, V2L/V2V क्षमता और 18-इंच अलॉय व्हील्स जैसी अतिरिक्त सुविधाएं भी हैं. यह वेरिएंट डार्क एडिशन में भी उपलब्ध है, जिसकी कीमत रु.19.49 लाख (एक्स-शोरूम) है.

चूंकि 45 kWh का बैटरी पैक अब बंद कर दिया गया है, इसलिए सीरीज X लाइनअप में अब 55 kWh का बड़ा बैटरी पैक उपलब्ध है, जो ARAI के दावे के अनुसार 502 किमी की रेंज देती है, जबकि टाटा C75 की अधिक यथार्थवादी रेंज 400 किमी बताती है. ताकत का आंकड़ा 167 बीएचपी और 215 एनएम है. टाटा 55 kWh वाले वेरिएंट के साथ आजीवन बैटरी वारंटी (पंजीकरण से 15 वर्ष तक) देना जारी रखता है.