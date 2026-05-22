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भारत में होंडा सिटी फेसलिफ्ट 2026 हुई लॉन्च, कीमतें रु.12 लाख से शुरू

नई होंडा सिटी को और भी आकर्षक लुक, प्रीमियम स्टाइलिंग और नए फीचर्स के साथ पेश किया गया है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मई 22, 2026

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हाइलाइट्स

  • नई होंडा सिटी पहले से ज़्यादा आकर्षक, प्रीमियम और बड़ी है
  • नई सिटी में पेट्रोल और दमदार हाइब्रिड दोनों विकल्प पहले की तरह ही उपलब्ध हैं
  • होंडा सिटी की कीमत रु.12 लाख से रु.21 लाख तक है

भारत में 2026 होंडा सिटी फेसलिफ्ट लॉन्च हो चुकी है, जिसकी कीमत रु.12 लाख से रु.21 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है. यह लोकप्रिय सेडान का दूसरा मिड-लाइफ अपडेट है, जो वैश्विक स्तर पर अपनी सातवीं पीढ़ी में है. रेगुलर पेट्रोल सिटी और दमदार हाइब्रिड सिटी ई:एचईवी दोनों को अपडेट किया गया है, जिनमें शार्प लुक, प्रीमियम स्टाइलिंग और नए फीचर्स शामिल हैं.

 

यह भी पढ़ें: भारत में होंडा ZR-V हाइब्रिड एसयूवी हुई पेश, डिलेवरी जुलाई 2026 से होगी शुरू 

 

देखने में, 2026 होंडा सिटी अब पहले से ज़्यादा आकर्षक दिखती है, जिसमें आगे का हिस्सा ज़्यादा तराशा हुआ है और नए बंपर लगे हैं. नए एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और आगे की ओर लगी कनेक्टेड एलईडी लाइटबार इस रिफ्रेश्ड डिज़ाइन को और भी बेहतर बनाते हैं. पिछले मॉडल में दिखने वाली क्रोम स्लैट हटा दी गई है, और अब आपको एक स्टाइलिश ऑल-ब्लैक हनीकॉम्ब पैटर्न वाली मेश ग्रिल मिलती है जो हेडलाइट्स तक फैली हुई है, जिससे एक सिंगल यूनिट का प्रभाव पैदा होता है. होंडा का कहना है कि नया लाइटिंग सेटअप दोगुनी चौड़ाई और ज़्यादा दूरी तक रोशनी देगा.

 

फ्रंट बंपर में भी नए वर्टिकल एयर इनटेक और तीर के आकार के डिज़ाइन एलिमेंट दिए गए हैं, जो कार के फ्रंट लुक को और भी शार्प बनाते हैं. प्रोफाइल में भी बदलाव किए गए हैं, जिनमें नए 16-इंच डुअल-टोन डायमंड-कट अलॉय व्हील शामिल हैं, जो पिछले मॉडल से काफी बेहतर दिखते हैं. साथ ही, पीछे के हिस्से में भी कुछ स्टाइलिंग बदलाव किए गए हैं, जिनमें टेललैंप्स के लिए नई लाइटिंग और एक नया, शार्प रियर बंपर शामिल है. नए बंपर के साथ, सिटी अब पहले से लंबी भी हो गई है, जो वास्तव में इस सेगमेंट में सबसे लंबी है.

 

कैबिन में भी कई अपडेट किए गए हैं, जिनमें सबसे खास है 10.1 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है. साथ ही, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और टाइप-सी यूएसबी पोर्ट भी मिलते हैं. कार में अब आइवरी व्हाइट रंग की नई अपहोल्स्ट्री, बेहतर सीट कुशनिंग और वो चीज जो हम हमेशा से चाहते थे - वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें दी गई हैं. सेडान में सिंगल-पैनल इलेक्ट्रिक सनरूफ का विकल्प भी बरकरार है.

 

सुरक्षा के लिहाज से देखें तो, स्थिति काफी हद तक पहले जैसी ही है. आपको 6 एयरबैग, EBD के साथ ABS और सभी बुनियादी और महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं. अन्य सुरक्षा फीचर्स में हिल असिस्ट, होंडा लेन वॉच कैमरा, रेन-सेंसिंग वाइपर, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और TPMS शामिल हैं. एक बड़ा अपडेट यह है कि अब होंडा ने इसमें 360-डिग्री व्यू कैमरा भी जोड़ दिया है.

 

अब बात करते हैं सबसे महंगे मॉडल्स की, जिनमें होंडा सेंसिंग - ब्रांड के लेवल 2 ADAS फंक्शन्स मिलते हैं. इनमें कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग, एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर मिटिगेशन सिस्टम, ऑटो हेडलैंप, लेन कीप असिस्ट और लीड कार डिपार्चर वार्निंग शामिल हैं.

 

इंजन की बात करें तो, इसमें 1.5 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है जो 119 बीएचपी की ताकत और 145 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन पहले की तरह ही 6-स्पीड मैनुअल या सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध रहेगा. इसके अलावा सिटी ई:एचईवी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेडान भी है, जिसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन और सेल्फ-चार्जिंग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है, जो कुल मिलाकर 125 बीएचपी पावर और 253 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है. यह ई-सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से लैस है. हाइब्रिड मॉडल 27.6 किमी प्रति लीटर का माइलेज देता है.

 

सिटी मॉडल में स्टैंडर्ड तौर पर 3 साल/असीमित किलोमीटर की वारंटी मिलती है, लेकिन पहले इसे 7 साल/असीमित किलोमीटर के पैकेज या 10 साल/1.2 लाख किलोमीटर की वारंटी तक बढ़ाया जा सकता था. अब होंडा हाइब्रिड मॉडल के लिए एक नया एक्स्टेंडेड वारंटी पैकेज पेश कर रही है - हाइब्रिड सिस्टम के कंपोनेंट्स पर 5 साल/1 लाख किलोमीटर की वारंटी. इसके अलावा लिथियम-आयन बैटरी पर 8 साल/1.6 लाख किलोमीटर की वारंटी भी मिलती है.

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