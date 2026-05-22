भारत में होंडा ZR-V हाइब्रिड एसयूवी हुई पेश, डिलेवरी जुलाई 2026 से होगी शुरू
द्वारा ऋषभ परमार
3 मिनट पढ़े
प्रकाशित मई 22, 2026
हाइलाइट्स
- ZR-V अब भारत में होंडा का प्रमुख मॉडल है
- इसमें 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन और एक दमदार हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है
- इसमें 8 एयरबैग और ADAS (एडवांस्ड ऑटोमेटेड सिस्टम) भी हैं
होंडा कार इंडिया ने आगामी हफ्तों में लॉन्च होने वाली ZR-V हाइब्रिड SUV को पेश किया है. ZR-V भारत में होंडा के मौजूदा पोर्टफोलियो में दूसरी SUV है, जो क्रेटा को टक्कर देने वाली एलिवेट से कुछ पायदान ऊपर है. यह भारत में होंडा द्वारा लॉन्च की गई पहली हाइब्रिड SUV भी है. यह चार रंगों - सफेद, ग्रे और काले रंग के दो अलग-अलग शेड्स में उपलब्ध होगी. होंडा ने ZR-V के भारत में लॉन्च के मौके पर घोषणा की कि इसकी प्री-बुकिंग आज से शुरू हो रही है और डिलेवरी जुलाई के सेकंड हॉफ में शुरू होगी.
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होंडा ZR-V डायमेंशन
ZR-V भारत में होंडा के पोर्टफोलियो की सबसे बड़ी कार है. 4,657 मिमी लंबाई, 1,840 मिमी चौड़ाई और 1,621 मिमी ऊंचाई वाली ZR-V आकार के मामले में अब बंद हो चुकी ह्यून्दे टूसॉन के ज़्यादा करीब है, बजाय इसके कि यह स्कोडा कोडियाक और फोक्सवैगन टैरॉन जैसी कारों से मुकाबला करे. ZR-V का व्हीलबेस 2,655 मिमी है और भारत में बिकने वाले मॉडल में 18 इंच के अलॉय व्हील लगे हैं.
होंडा ZR-V इंजन और माइलेज
होंडा ZR-V में 2.0 लीटर का डायरेक्ट-इंजेक्शन पेट्रोल इंजन है, जो एक इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ा है. इसकी कुल ताकत 181 bhp और टॉर्क 315 Nm है, जिससे यह कंपनी 7.9 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है. इसकी टॉप स्पीड 173 किमी प्रति घंटा है.
लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मजबूत हाइब्रिड सिस्टम के कारण ZR-V का माइलेज 22.80 किमी प्रति लीटर है, जो इसे भारत की सबसे किफायती पेट्रोल से चलने वाली कारों में से एक बनाती है.
होंडा ZR-V कैबिन और फीचर्स
ZR-V के अंदर कदम रखते ही आपका स्वागत पूरी तरह से काले रंग के कैबिन स्कीम और साफ-सुथरे, सुव्यवस्थित डैशबोर्ड से होता है. भारत में बिकने वाली ZR-V में कंट्रास्ट स्टिचिंग वाली लेदर सीट, सॉफ्ट-टच मटीरियल और मेटैलिक एक्सेंट दिए गए हैं. डैशबोर्ड पर एक स्टैंडअलोन 9.0 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा है, और गियर सेलेक्टर बटन फ्लोटिंग सेंटर कंसोल पर मौजूद हैं.
ZR-V के अंदर मौजूद फीचर्स में डुअल-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 12-स्पीकर वाला बोस साउंड सिस्टम, ड्राइवर की सीट के लिए मेमोरी फ़ंक्शन के साथ संचालित फ्रंट सीटें और 10-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले शामिल हैं.
होंडा ZR-V ेृसेफ्टी फीचर्स
ZR-V में घुटने के एयरबैग सहित कुल 8 एयरबैग दिए गए हैं, साथ ही इसमें एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, लो-स्पीड फॉलो, लेन कीप असिस्ट और ड्राइवर अटेंशन मॉनिटर जैसे एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम भी शामिल हैं.
इसमें चारों पहियों के लिए डिस्क ब्रेक, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, फ्रंट पार्किंग सेंसर और लो स्पीड पर केवल इलेक्ट्रिक मोड में ड्राइविंग के लिए व्हीकल साउंड वॉर्निंग सिस्टम भी शामिल है.
होंडा ZR-V: संभावित कीमत
होंडा जून में ZR-V की कीमतों की घोषणा कर सकती है, लेकिन पूरी तरह से आयातित होने के कारण यह हाइब्रिड एसयूवी सस्ती नहीं होगी. हमारा अनुमान है कि ZR-V की कीमत रु.45 लाख (एक्स-शोरूम) से अधिक होगी, जिससे यह कोडियाक और टैरॉन आर-लाइन जैसी बड़ी प्रीमियम एसयूवी के मुकाबले में आ जाएगी.
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अपकमिंग कार्स
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 22, 2026
- टोयोटा Urban Cruiser Ebellaएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 27, 2026
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 30, 2026
- स्कोडा Kodiaq RSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 15, 2026
- स्कोडा एलरोकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 24, 2026
- वॉल्वो एक्ससी70एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 26, 2026
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 26, 2026
- लीपमोटर टी03एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 28, 2026
- वॉल्वो ES90 इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 5, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 14, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- एथर EL01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- बजाज Pulsar 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.65 - 1.9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- बीएसए Thunderboltएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.65 - 2.85 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- यामाहा Aerox Eएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.45 - 2.55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 16, 2026
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
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