मई 2026 में लॉन्च होने वाली 5 नई कारें, इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और एसयूवी शामिल

मई का महीना आ गया है और उम्मीद है कि इस महीने कई नई कारें लॉन्च होंगी. इनमें कुछ ऐसी गाड़ियां भी शामिल हैं जिन्हें पहले ही पेश किया जा चुका है और अब उनकी कीमतों की घोषणा की जाएगी, जबकि कुछ बिल्कुल नई गाड़ियां होंगी जो पहले कभी नहीं देखी गई हैं. मई में लॉन्च होने वाली 5 नई कारों में इलेक्ट्रिक वाहन, हाइब्रिड और एसयूवी शामिल हैं. और काफी समय बाद एक नई कॉम्पैक्ट सेडान भी इस महीने सड़कों पर उतरेगी. आइए देखते हैं सभी कारों की सूची.

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टाटा सिएरा ईवी

टाटा सिएरा का इलेक्ट्रिक वर्जन मई के अंत तक सड़कों पर आ जाएगी. सिएरा ईवी में इसके पेट्रोल-डीज़ल मॉडल की तुलना में कुछ डिज़ाइन परिवर्तन होने की संभावना है, जबकि कैबिन के फीचर्स लगभग समान रहने की उम्मीद है. हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एसयूवी कई बैटरी पैक विकल्पों के साथ आ सकती है, जिसमें डुअल मोटर्स वाला 75 किलोवाट-घंटे का पैक भी शामिल है. सिएरा ईवी की वास्तविक रेंज 500 किलोमीटर होने की उम्मीद है. इसमें कई ADAS फंक्शन्स के साथ चौतरफा सुरक्षा और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलने की भी संभावना है.

होंडा ZR-V

होंडा की एक बिल्कुल नई हाइब्रिड कार जल्द ही भारतीय सड़कों पर आ रही है. होंडा ZR-V को 22 मई को लॉन्च किया जाएगा और यह भारत में पूरी तरह से निर्मित यूनिट (CBU) के रूप में उपलब्ध होगी. 4.5 मीटर लंबी यह SUV कंपनी के वैश्विक पोर्टफोलियो में HR-V और CR-V के बीच आती है. कैबिन में एक स्टैंडअलोन टचस्क्रीन है और इसमें वायरलेस चार्जर, हेड्स-अप डिस्प्ले और इलेक्ट्रिक टेलगेट जैसे फीचर्स दिए गए हैं. ZR-V 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन और दो इलेक्ट्रिक मोटरों के साथ आती है, जो 181 bhp और 315 Nm की ताकत पैदा करता है. इसमें ADAS फंक्शन भी दिए जाएंगे.

होंडा सिटी फेसलिफ्ट

जापानी कार निर्माता कंपनी 22 मई को एक नहीं बल्कि दो कारें लॉन्च करेगी. जी हां, हम बात कर रहे हैं सिटी की, जिसमें कुछ नए फीचर्स आने की उम्मीद है. यह सेडान की पांचवीं पीढ़ी का दूसरा बड़ा फेसलिफ्ट होगा और इसमें डिजाइन में कुछ बदलावों के साथ-साथ 360 डिग्री व्यू कैमरा, बड़ा टचस्क्रीन, इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट और फ्रंट वेंटिलेटेड सीटें जैसे नए फीचर्स शामिल होने की संभावना है. इंजन विकल्प पहले जैसे ही रहने की उम्मीद है, जिसमें हाइब्रिड मॉडल भी शामिल है, जो पहले की तरह ही उपलब्ध रहेगा.

एमजी मैजेस्टर

फरवरी में फॉर्च्यूनर की प्रतिद्वंदी मैजेस्टर को पेश करने के बाद, एमजी मोटर इंडिया मई में इस एसयूवी की कीमतों की घोषणा करेगी. वेंटिलेटेड और मसाज सीटें, हीटेड ओरवार्ड रिम्स और 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसी सुविधाओं से लैस मैजेस्टर में तीनों सीटों पर पर्याप्त जगह मिलती है और इसका व्हीलबेस लगभग 3 मीटर है. इसमें क्रॉल कंट्रोल और ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक जैसे कुछ खास ऑफरोड फीचर्स भी हैं. ADAS फंक्शन से लैस यह एसयूवी 2.0 लीटर डीजल इंजन पर चलती है, जो 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जुड़ा है और इसमें 4x2 और 4x4 दोनों ड्राइवट्रेन विकल्प उपलब्ध हैं.

टोयोटा अर्बन क्रूज़र इबेला

टोयोटा की भारतीय बाजार में पहली इलेक्ट्रिक कार, अर्बन क्रूज़र इबेला, भी आने वाले कुछ हफ्तों में लॉन्च होने वाली है। इस एसयूवी को पहली बार जनवरी में दिखाया गया था और अब जापानी कार निर्माता कंपनी BaaS विकल्पों सहित इसकी कीमतें जारी करेगी. मारुति सुजुकी ई विटारा पर आधारित इबेला में दो बैटरी पैक विकल्प उपलब्ध हैं - 49 किलोवाट-घंटे और 61 किलोवाट-घंटे, जिसमें 61 किलोवाट-घंटे का दावा किया गया है कि यह एक चार्ज में 541 किलोमीटर की रेंज मिलती है. कैबिन में एक ही यूनिट के हिस्से के रूप में दो 10.2 इंच की स्क्रीन हैं और इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, वायरलेस चार्जिंग और जेबीएल साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं. सुरक्षा के लिए, एबेला में ADAS फंक्शन और 7 एयरबैग दिए गए हैं.