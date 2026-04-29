फोक्सवैगन ID.Polo ईवी से उठा पर्दा, 208 बीएचपी तक की ताकत के साथ 454 किमी की मिलेगी रेंज

कॉन्सेप्ट के तौर पर इसको पहले दिखाने के तीन साल से भी कम समय में, फोक्सवैगन ने प्रोडक्शन के लिए तैयार ID.Polo से पर्दा हटा दिया है. यह एक नई, पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हैचबैक है, जिसकी कीमत विदेशों में पेट्रोल इंजन वाली पोलो के बराबर होगी. फोक्सवैगन ने पहली बार पोलो हैचबैक का बैटरी से चलने वाला वैरिएंट पेश किया है, और यह पहली बार है जब फोक्सवैगन के किसी ID मॉडल ने पहले इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फ़ान्यूमेरिक नामकरण को छोड़ा है. फोक्सवैगन के MEB+ आर्किटेक्चर का उपयोग करते हुए, ID.Polo एक बहुत छोटी हैचबैक के आकार में गोल्फ के बराबर आंतरिक स्थान देने का वादा करती है.

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2026 फोक्सवैगन ID.पोलो: डिज़ाइन और आयाम

निर्माण के लिए तैयार ID.Polo का डिज़ाइन और स्टाइल 2023 में पेश किए गए ID.2all कॉन्सेप्ट से काफी मिलता-जुलता है. सड़क पर चलने के लिए तैयार Polo EV में मुख्य डिज़ाइनर एंड्रियास माइंड्ट की 'प्योर पॉजिटिव' डिज़ाइन फिलॉसफी को अपनाया गया है, जिसका फ्रंट एंड फोक्सवैगन के अनुसार 'आकर्षक' है. IQ.Light Matrix LED हेडलाइट्स एक LED लाइट बार से जुड़ी हुई हैं, और आगे और पीछे फोक्सवैगन के लोगो जलते होते हैं.

साइड से देखने पर पता चलता है कि ID.Polo अपने पोलो के आकार के अनुरूप ही है, जिसकी लंबाई लगभग चार मीटर (4,053 मिमी) है और व्हीलबेस 2,600 मिमी है. पीछे के दरवाज़े का हैंडल C-पिलर पर लगा है, जिसे गोल्फ से प्रेरित डिज़ाइन दिया गया है, और पीछे की तरफ ID.Polo में '3D-इफेक्ट' वाली कनेक्टेड LED टेल-लाइट्स हैं. ID.Polo का कर्ब वेट 1,568 किलोग्राम से शुरू होता है.

2026 फोक्सवैगन आईडी.पोलो: कैबिन और फीचर्स

ID.Polo के डैशबोर्ड में 10 इंच का 'डिजिटल कॉकपिट' ड्राइवर डिस्प्ले और 13 इंच का इनोविजन टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है. हालांकि, राहत की बात यह है कि गाड़ी के सभी महत्वपूर्ण फंक्शन स्क्रीन के जरिए ही इस्तेमाल नहीं किए जा सकते – फोक्सवैगन ने सेंटर कंसोल पर इसके लिए बटन भी दिए हैं.

डुअल-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 12 तरह से एडजस्ट होने वाली पावर्ड फ्रंट सीटों के लिए हीटिंग और मसाज फंक्शन, 425-वॉट का हरमन कार्डन साउंड सिस्टम और पैनोरमिक ग्लास रूफ जैसी सुविधाएं इसके इक्विपमेंट लिस्ट में शामिल हैं.

पांच यात्रियों के बैठने की जगह देने के अलावा, फोक्सवैगन का दावा है कि ID.Polo में अधिक सामान रखने की जगह भी है, जिसमें 441 लीटर का बूट स्पेस है (ICE पोलो में 351 लीटर) मिलता है. पीछे की सीटों को फोल्ड करने पर सामान रखने की जगह बढ़कर 1,240 लीटर हो जाता है.

2026 फोक्सवैगन ID.Polo: बैटरी, रेंज और प्रदर्शन

ID.Polo के साथ कुल दो बैटरी विकल्प उपलब्ध होंगे – एक 37 kWh लिथियम फेरो-फॉस्फेट (LFP) बैटरी और एक 52 kWh निकेल-मैंगनीज-कोबाल्ट (NMC) बैटरी. दोनों बैटरियों में फोक्सवैगन ग्रुप का 'यूनिफाइड सेल' डिज़ाइन इस्तेमाल किया गया है और इनमें सेल-टू-पैक संरचना है.

पावर केवल आगे के पहियों को मिलती है, और 37 किलोवाट-घंटे की क्षमता वाली ID.Polo 114 बीएचपी से 133 बीएचपी तक की ताकत के साथ उपलब्ध होगी. 37 kWh की क्षमता वाली ID.Polo को डीसी फास्ट-चार्जर से कनेक्ट करने पर इसकी अधिकतम चार्जिंग क्षमता 90 किलोवाट होगी और यह 329 किलोमीटर तक की रेंज प्रदान करेगी.

52 kWh की क्षमता वाली ID.Polo की अधिकतम शक्ति 208 बीएचपी होगी और इसे डीसी फास्ट चार्जर से कनेक्ट करने पर 105 किलोवाट तक की चार्जिंग क्षमता मिलेगी. इस वैरिएंट की रेंज 454 किलोमीटर तक है. सभी वेरिएंट की टॉप स्पीड 160 किमी प्रति घंटा है. बाद में 223 बीएचपी तक की ताकत वाली अधिक शक्तिशाली ID.Polo GTI भी लाइनअप में शामिल की जाएगी.

मानक के तौर पर, ID.Polo के सभी वेरिएंट में व्हीकल-टू-लोड फंक्शनैलिटी होगी, जो 3.6 kW तक की क्षमता वाली इलेक्ट्रिक साइकिलों को चार्ज करने में सक्षम बनाएगी.