फोक्सवैगन के चीन में बिकने वाले इलेक्ट्रिक ब्रांड जेट्टा एक्स का कॉन्सेप्ट सामने आया

जेट्टा का नाम सुनते ही कई लोगों को फोक्सवैगन की वो शानदार और भरोसेमंद कॉम्पैक्ट सेडान याद आ जाती है. लेकिन चीन में पिछले कुछ सालों से इसका मतलब कुछ और ही है. 2019 में शुरू हुई जेट्टा, फोक्सवैगन ग्रुप और FAW की साझेदारी के तहत चीनी बाजार में एक स्वतंत्र एंट्री-लेवल ब्रांड के रूप में काम कर रही है. और अब बीजिंग मोटर शो में, जेट्टा इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ एक नए युग में कदम रख रही है, जिसे पहली बार जेट्टा एक्स कॉन्सेप्ट के रूप में देखा गया था.

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फोक्सवैगन ने अभी तक तकनीकी खासियतों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन पुष्टि की है कि यह कॉन्सेप्ट पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है. आजकल के सभी नए इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट की तरह, इस शो कार का बॉक्सी लुक, छोटे ओवरहैंग और साफ-सुथरी सतह इसे खास बनाती है. यह संभवतः एक समर्पित इलेक्ट्रिक वाहन प्लेटफॉर्म पर आधारित है, और इसका डिज़ाइन चीन में आने वाले जेट्टा मॉडलों में भी देखने को मिलेगा.

अंदर से देखने पर कैबिन मौजूदा चीनी बाजार के रुझानों का अनुसरण करता प्रतीत होता है, जिसमें स्क्रीन से भरपूर लेआउट है, जिसमें एक बड़ी सेंट्रल टचस्क्रीन और यात्री-साइड डिस्प्ले शामिल है. कुछ फिजिकल कंट्रोल मौजूद हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से ध्यान कनेक्टिविटी, डिजिटल फंक्शन और एआई-आधारित यूजर इंटरफेस पर केंद्रित है.

यह बताना ज़रूरी है कि इस कॉन्सेप्ट में फोक्सवैगन का कोई बैज नहीं है. इसलिए 'जेट्टा' नाम को अब एक अलग ब्रांड के रूप में स्थापित किया गया है, और यह कॉन्सेप्ट इस अलगाव को स्पष्ट रूप से दर्शाता है. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब फोक्सवैगन चीन में लगातार गिरती बिक्री के बाद स्कोडा की भूमिका कम कर रहा है. उम्मीद है कि जेट्टा समूह के भीतर उस किफायती और किफ़ायती सेगमेंट को भरेगा, लेकिन आज के बाज़ार के लिए अधिक प्रासंगिक होगा.

जेट्टा की योजना 2026 के अंत में अपना पहला नेक्स्ट-जेनरेशन मॉडल लॉन्च करने की है, जिसके बाद 2028 तक तीन और NEV लॉन्च किए जाएंगे.