ह्यून्दे आइयोनिक 5 फेसलिफ्ट रु.55.70 लाख में हुई लॉन्च, रेंज बढ़कर 690 किलोमीटर तक पहुंची

ह्यून्दे ने भारत में आइयोनिक 5 का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया है, जो इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर के पहली बार लॉन्च होने के तीन साल से भी अधिक समय बाद आया है. इसकी कीमत रु.55.70 लाख (एक्स-शोरूम) है. आइयोनिक 5 के इस मिड-लाइफ अपडेट में बड़ी बैटरी, बेहतर रेंज और नया इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे कई बदलाव किए गए हैं. हालांकि इसकी कीमत मौजूदा आइयोनिक 5 से काफी अधिक है. यह चार बाहरी कलर ऑप्शन में उपलब्ध है – ग्रेविटी गोल्ड मैट, मिडनाइट ब्लैक पर्ल, टाइटन ग्रे और ऑप्टिक व्हाइट – लेकिन कैबिन केवल ऑब्सीडियन ब्लैक कलर में ही मिलेगा.

यह एक विकासशील खबर है. अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें.