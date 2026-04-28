ह्यून्दे आइयोनिक 5 फेसलिफ्ट रु.55.70 लाख में हुई लॉन्च, रेंज बढ़कर 690 किलोमीटर तक पहुंची
आइयनिक 5 के लॉन्च के तीन साल से कुछ अधिक समय बाद, इस इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर का फेसलिफ्ट वर्जन आया है, जिसमें अन्य अपडेट्स के साथ-साथ एक नया लुक और एक बड़ी बैटरी भी शामिल है.
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अप्रैल 28, 2026
हाइलाइट्स
- अपडेटेड आइोयनिक 5 में 84 kWh की बड़ी बैटरी लगी है
- इसमें नया ccNC इंफोटेनमेंट सिस्टम है
- वायरलेस एंड्राइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले भी अब इसमें शामिल हैं
ह्यून्दे ने भारत में आइयोनिक 5 का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया है, जो इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर के पहली बार लॉन्च होने के तीन साल से भी अधिक समय बाद आया है. इसकी कीमत रु.55.70 लाख (एक्स-शोरूम) है. आइयोनिक 5 के इस मिड-लाइफ अपडेट में बड़ी बैटरी, बेहतर रेंज और नया इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे कई बदलाव किए गए हैं. हालांकि इसकी कीमत मौजूदा आइयोनिक 5 से काफी अधिक है. यह चार बाहरी कलर ऑप्शन में उपलब्ध है – ग्रेविटी गोल्ड मैट, मिडनाइट ब्लैक पर्ल, टाइटन ग्रे और ऑप्टिक व्हाइट – लेकिन कैबिन केवल ऑब्सीडियन ब्लैक कलर में ही मिलेगा.
यह एक विकासशील खबर है. अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें.
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