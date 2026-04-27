होंडा सिटी फेसलिफ्ट और ZRV-वी 22 मई को भारत में होंगी लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अप्रैल 27, 2026
हाइलाइट्स
- ZR-V प्रीमियम सेगमेंट में CBU के रूप में आएगी
- ZR-V में 2.0 लीटर e:HEV हाइब्रिड इंजन मिलेगा जो 181 bhp और 315 Nm टॉर्क पैदा करेगा
- सिटी फेसलिफ्ट में बाहरी हिस्से में कुछ मामूली बदलाव किए जाएंगे
होंडा कार्स इंडिया 22 मई, 2026 को फेसलिफ्टेड सिटी और बिल्कुल नई ZR-V एसयूवी लॉन्च करेगी. सिटी को मौजूदा पांचवीं पीढ़ी में दूसरा फेसलिफ्ट मिलेगा, वहीं ZR-V के साथ भारत में एक नए ब्रांड की शुरुआत होगी. इसे पूरी तरह से निर्मित यूनिट (CBU) के रूप में लाया जाएगा और उम्मीद है कि यह होंडा की प्रीमियम सेग्मेंट में आएगी.
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होंडा ZR-V
वैश्विक स्तर पर, ZR-V को HR-V और CR-V के बीच रखा गया है. सामने की तरफ, इसमें बड़े चमकदार काले ग्रिल के साथ पतली LED हेडलाइट्स दी गई हैं. पीछे की तरफ, इसमें हॉरिजॉन्टल रूप से व्यवस्थित टेल-लैंप हैं जो टेलगेट में जुड़े हैं. आकार की बात करें तो, ZR-V की लंबाई 4,568 मिमी, चौड़ाई 1,840 मिमी और ऊंचाई 1,620 मिमी है, जबकि इसका व्हीलबेस 2,657 मिमी है.
अंदर की तरफ, इसमें ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ एक स्टैंडअलोन 9-इंच टचस्क्रीन, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है. इसके अलावा, हेड-अप डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग और पावर टेलगेट जैसी अन्य खासियतों का भी लाभ उठाया जा सकता है. दूसरी रो की सीटें लगी होने पर बूट की क्षमता 370 लीटर है.
सुरक्षा के लिहाज से, ZR-V होंडा के सेंसिंग सूट से लैस है, जिसमें टक्कर से बचाव के लिए ब्रेकिंग सिस्टम, लेन कीप असिस्ट, एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और अन्य जैसी सुविधाएं शामिल हैं.
ZR-V को विश्व स्तर पर होंडा के e:HEV हाइब्रिड सिस्टम के साथ पेश किया जाता है. इसमें 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन को दो इलेक्ट्रिक मोटरों के साथ मिलाकर 181 bhp की ताकत और 315 Nm का टॉर्क पैदा किया जाता है. यह सिस्टम इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और इंजन ड्राइव मोड के बीच स्विच कर सकता है.
होंडा सिटी फेसलिफ्ट
सिटी की बात करें तो, यह मौजूदा पांचवीं पीढ़ी के मॉडल का दूसरा अपडेट होगा, जिसे पहली बार 2023 में फेसलिफ्ट मिला था. इस बार, बाहरी बदलावों के सीमित रहने की उम्मीद है, जो संभवतः हेडलाइट्स, टेल-लैंप, बंपर और अलॉय व्हील्स जैसे एलिमेंट्स में मामूली बदलाव तक ही सीमित होंगे.
कैबिन पर अधिक ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है. इसमें पावर से चलने वाली ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, एक बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम और पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे कई बदलाव शामिल होने की संभावना है.
इंजन के मामले में कोई बड़ा बदलाव अपेक्षित नहीं है. सिटी फेसलिफ्ट में मौजूदा 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन बरकरार रहेगा, जो 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और सीवीटी ऑटोमैटिक दोनों विकल्पों के साथ उपलब्ध होगा.
मौजूदा मॉडल की कीमत रु.12 लाख से लेकर रु.16.07 लाख तक है, जबकि हाइब्रिड वर्जन की कीमत रु.20 लाख है (सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं). उम्मीद है कि नए फेसलिफ्ट वर्जन की कीमत इससे थोड़ी अधिक होगी.
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