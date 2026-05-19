होंडा ZR-V हाइब्रिड की झलक 22 मई को लॉन्च से पहले दिखी

होंडा कार्स इंडिया ने 22 मई, 2026 को भारत में लॉन्च होने वाली आगामी ZR-V हाइब्रिड SUV का पहला टीज़र जारी किया है. यह SUV भारत में ब्रांड के लिए एक बिल्कुल नए नाम के साथ आएगी और इसे अपडेटेड होंडा सिटी फेसलिफ्ट के साथ लॉन्च किया जाएगा.

टीज़र वीडियो में एसयूवी के फ्रंट डिज़ाइन की झलक दिखाई गई है, जिसमें शार्प एलईडी हेडलाइट्स और एल-शेप एलईडी डे-टाइम रनिंग लैंप्स नज़र आ रहे हैं. हालांकि होंडा ने अभी तक पूरा डिज़ाइन जारी नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि भारत में लॉन्च होने वाला मॉडल विदेशों में बिक रहे अंतरराष्ट्रीय मॉडल से काफी मिलता-जुलता होगा.

वैश्विक स्तर पर, ZR-V में सामने की तरफ एक बड़ी चमकदार काली ग्रिल और टेलगेट में हॉरिजॉन्टल रूप से स्थित टेल लैंप दिए गए हैं. बाजार के अनुसार, एसयूवी में 17 से 19 इंच के अलॉय व्हील लगे होते हैं.

ZR-V भारत में पूरी तरह से बनी यूनिट (CBU) के रूप में आएगी, जिसका अर्थ है कि इसके आयाम अंतरराष्ट्रीय मॉडल के समान ही रहेंगे. इस एसयूवी की लंबाई 4,568 मिमी, चौड़ाई 1,840 मिमी और ऊंचाई 1,620 मिमी है, जबकि व्हीलबेस 2,657 मिमी है.

अंदर की तरफ, ग्लोबल-स्पेक मॉडल में ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 9-इंच का स्टैंडअलोन टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.2-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है. अन्य उल्लेखनीय फीचर्स में हेड-अप डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग और पावर्ड टेलगेट शामिल हैं. दूसरी रो की सीटें लगी होने पर बूट स्पेस 370 लीटर है.

सुरक्षा के लिहाज से, एसयूवी होंडा के सेंसिंग ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स के सूट से लैस है, जिसमें टक्कर से बचाव के लिए ब्रेकिंग सिस्टम, लेन कीप असिस्ट और एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल शामिल हैं.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ZR-V को होंडा के e:HEV हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ पेश किया जाता है, जिसमें 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन को दो इलेक्ट्रिक मोटरों के साथ जोड़ा गया है. यह सेटअप 181 bhp की ताकत और 315 Nm का टॉर्क पैदा करता है और ड्राइविंग स्थितियों के आधार पर EV, हाइब्रिड और इंजन ड्राइव मोड के बीच स्वचालित रूप से स्विच कर सकता है.

भारत में होंडा जेडआर-वी हाइब्रिड की कीमत रु.45 लाख से रु.50 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच होने की उम्मीद है, जहां यह फोक्सवैगन टिगुआन और स्कोडा कोडियाक लाउंज जैसी प्रीमियम पांच-सीट एसयूवी को टक्कर देगी.