रेनॉ डस्टर 1.0 टर्बो की माइलेज का हुआ खुलासा

डस्टर TCe160 (1.3 Turbo) के लिए ARAI के आंकड़े बताने के 2 महीने से ज़्यादा समय बाद, रेनॉ ने अब डस्टर TCe 100 (1.0 Turbo) की फ़्यूल एफ़िशिएंसी के आंकड़े जारी किए हैं. एंट्री-लेवल ऑथियंटिक, इवोल्यूशन और मिड-स्पेक टेक्नो ट्रिम्स में मिलने वाले इस इंजन की एफ़िशिएंसी 19.41 kmpl बताई गई है – जबकि 1.3 Turbo की एफ़िशिएंसी 17.75 kmpl है.

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मॉडल और पावरट्रेन माइलेज रेनॉ डस्टर TCe100 (1.0 टर्बो) मैनुअल 19.41 किमी प्रतिलीटर

1.0 टर्बो यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा 98.6 bhp की ताकत और 166 Nm का टॉर्क देती है और यह सिर्फ़ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है. इसमें ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन नहीं है.

रेनॉ ने इस साल की शुरुआत में भारत में बिल्कुल नई डस्टर लॉन्च की थी, जिसमें खरीदार 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल या 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन में से चुन सकते हैं. 1.3-लीटर इंजन वाले मॉडल में 'इवोल्यूशन' ट्रिम से ही मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलते हैं. अभी खरीदार 6 वेरिएंट्स में से चुन सकते हैं – ऑथेंटिक, इवोल्यूशन, टेक्नो, टेक्नो+, आइकॉनिक और लिमिटेड-रन आइकॉनिक लॉन्च एडिशन. डस्टर की कीमतें अभी रु.10.49 लाख से लेकर रु.18.89 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच हैं.

इस साल के आखिर में त्योहारों के मौसम के आस-पास एक मज़बूत हाइब्रिड पावरट्रेन का विकल्प आने वाला है.