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रेनॉ डस्टर 1.0 टर्बो की माइलेज का हुआ खुलासा

नई डस्टर के बेस और निचले मिड-स्पेक ट्रिम्स में छोटा टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है; इसमें सिर्फ़ मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया गया है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जून 8, 2026

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हाइलाइट्स

  • 1.0 टर्बो MT का माइलेज 19.41 kmpl बताया गया है
  • यह सिर्फ़ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है
  • यह ऑथेंटिक, इवोल्यूशन और टेक्नो ट्रिम्स में उपलब्ध है

डस्टर TCe160 (1.3 Turbo) के लिए ARAI के आंकड़े बताने के 2 महीने से ज़्यादा समय बाद, रेनॉ ने अब डस्टर TCe 100 (1.0 Turbo) की फ़्यूल एफ़िशिएंसी के आंकड़े जारी किए हैं. एंट्री-लेवल ऑथियंटिक, इवोल्यूशन और मिड-स्पेक टेक्नो ट्रिम्स में मिलने वाले इस इंजन की एफ़िशिएंसी 19.41 kmpl बताई गई है – जबकि 1.3 Turbo की एफ़िशिएंसी 17.75 kmpl है.

 

यह भी पढ़ें: 2026 रेनॉ डस्टर के माइलेज के आंकड़े आए सामने

मॉडल और पावरट्रेनमाइलेज
रेनॉ डस्टर TCe100 (1.0 टर्बो) मैनुअल19.41 किमी प्रतिलीटर
Renault Duster 8

1.0 टर्बो यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा 98.6 bhp की ताकत और 166 Nm का टॉर्क देती है और यह सिर्फ़ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है. इसमें ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन नहीं है.

 

रेनॉ ने इस साल की शुरुआत में भारत में बिल्कुल नई डस्टर लॉन्च की थी, जिसमें खरीदार 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल या 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन में से चुन सकते हैं. 1.3-लीटर इंजन वाले मॉडल में 'इवोल्यूशन' ट्रिम से ही मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलते हैं. अभी खरीदार 6 वेरिएंट्स में से चुन सकते हैं – ऑथेंटिक, इवोल्यूशन, टेक्नो, टेक्नो+, आइकॉनिक और लिमिटेड-रन आइकॉनिक लॉन्च एडिशन. डस्टर की कीमतें अभी रु.10.49 लाख से लेकर रु.18.89 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच हैं.

 

इस साल के आखिर में त्योहारों के मौसम के आस-पास एक मज़बूत हाइब्रिड पावरट्रेन का विकल्प आने वाला है.

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