नई ह्यून्दे वेन्यू को भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में मिली पूरे 5 स्टार की सुरक्षा

ह्यून्दे की दूसरी पीढ़ी की वेन्यू ने भारत एनकैप से क्रैश सेफ्टी में पूरे 5 स्टार हासिल किए हैं. टेस्टिंग के दौरान इस सबकॉम्पैक्ट एसयूवी ने टाटा नेक्सॉन और किआ सिरोस दोनों को पीछे छोड़ते हुए एडल्ट और बच्चों की सुरक्षा में अधिक अंक प्राप्त किए.

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एडल्ट सुरक्षा

वेन्यू को एडल्ट यात्रियों की सुरक्षा के लिए 32 में से 31.15 अंक मिले. परीक्षण से पता चला कि यह सबकॉम्पैक्ट एसयूवी साइड और पोल इम्पैक्ट टेस्ट के दौरान यात्रियों को अच्छी सुरक्षा देती है, और साइड मूवेबल बैरियर इम्पैक्ट टेस्ट में पूरे 16 अंक प्राप्त किए. हालांकि, फ्रंट ऑफसेट इम्पैक्ट प्रोटेक्शन के लिए एसयूवी को 16 में से 15.15 अंक मिले, जिसमें ड्राइवर की छाती और पैरों तथा आगे बैठे यात्री के पैरों की सुरक्षा पर्याप्त थी.

बच्चों की सुरक्षा

बच्चों की सुरक्षा के मामले में, वेन्यू ने 49 में से 44.46 अंक प्राप्त किए, हालांकि डायनामिक स्कोर और व्हीकल असिस्मेंट स्कोर में कुछ अंक कम हुए. वेन्यू को 24 में से 23.46 का डायनामिक स्कोर और 13 में से 9 का व्हीकल असिस्मेंट स्कोर प्राप्त हुआ. सीआरएस इंस्टॉलेशन स्कोर में इसे पूरे अंक मिले.

ह्यून्दे वेन्यू सेफ्टी तकनीक

ह्यून्दे ने वेन्यू के बेस वैरिएंट में ही सभी आवश्यक सुरक्षा तकनीकें शामिल कर दी हैं. स्टैंडर्ड सेफ्टी किट में 6 एयरबैग, एबीएस, ईएससी, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट, सभी यात्रियों के लिए रिमाइंडर के साथ 3-पॉइंट सीटबेल्ट, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट और इम्पैक्ट सेंसिंग डोर लॉक शामिल हैं.

वहीं, महंगे वेरिएंट में रिवर्स कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री कैमरा, लेवल 2 ADAS तकनीक और ऑटो हेडलाइट्स जैसी सुविधाएं शामिल की गई हैं.

वेन्यू की कीमतें रु.8 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं.