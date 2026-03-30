किआ सेल्टॉस ने भारत एनकैप से हासिल की 5-स्टार की सुरक्षा रेटिंग, टाटा सिएरा को पछाड़ा

नई किआ सेल्टॉस को भारत एनकैप से 5 स्टार सुरक्षा रेटिंग मिली है. ये रेटिंग्स इसकी प्रतिद्वंदी, नई टाटा सिएरा की रेटिंग्स के तुरंत बाद प्रकाशित हुईं, जिसमें किआ ने एडल्ट और बच्चों दोनों की सुरक्षा के मामले में अपनी प्रतिद्वंदी से मामूली बढ़त हासिल की.

एडल्ट यात्री सुरक्षा

एडल्ट यात्रियों की सुरक्षा के मामले में, सेल्टॉस ने 32 में से 31.70 अंक प्राप्त किए. टैस्टिंग से पता चला कि साइड और पोल इम्पैक्ट टेस्ट में सेल्टॉस ने एडल्ट यात्रियों को अच्छी सुरक्षा दी, हालांकि ड्राइवर के पैरों और पंजों को पर्याप्त सुरक्षा न देने के कारण इसे कुछ अंक कम मिले. इस स्कोर के साथ यह टाटा सिएरा से मामूली रूप से आगे रही, जिसे 32 में से 31.14 अंक मिले.

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बच्चों की सुरक्षा

सेल्टॉस ने एक बार फिर बच्चों की सुरक्षा के मामले में शानदार प्रदर्शन किया, डायनामिक और सीआरएस (चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम) इंस्टॉलेशन स्कोर में पूरे अंक हासिल किए, हालांकि वाहन मूल्यांकन स्कोर में इसके अंक कम हो गए. कुल अंक 49 में से 45 रहे - जो सिएरा के 44.73 अंकों से थोड़ा बेहतर है. दिलचस्प बात यह है कि बच्चों की सुरक्षा में अब तक केवल एक ही कार ने 45 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं. वह है विनफास्ट वीएफ7 जिसे (45.25) अंक मिले.

किआ सेल्टॉस सेफ्टी तकनीक

बेस मॉडल में भी, सेल्टॉस सुरक्षा फीचर्स के मामले में काफी अच्छी तरह से लोडेड है. कार निर्माता का कहना है कि इसमें 24 मानक सुरक्षा फीचर्स दिये गए हैं, जिनमें छह एयरबैग, एबीएस, ईएससी, स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, सभी यात्रियों के लिए थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट और सीटबेल्ट रिमाइंडर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट, रोलओवर सेंसर और पीछे की ओर मुंह करके बैठने वाली चाइल्ड सीट लगाने के लिए फ्रंट पैसेंजर एयरबैग डीएक्टिवेशन फंक्शन शामिल हैं. इनके अलावा, सेल्टॉस में फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक, रियर पार्किंग सेंसर और कैमरा, इम्पैक्ट सेंसिंग डोर लॉक और ऑटो हेडलाइट्स भी मानक रूप से दिए गए हैं.

सेल्टॉस की कीमतें रु.10.99 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं.