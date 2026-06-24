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रेनॉ काइगर वेरिएंट्स में मिले बदलाव: नया एवोल्यूशन+ ट्रिम ऑटो एसी और वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ हुआ पेश, कीमत रु.6.99 लाख

नए एवोल्यूशन+ ट्रिम के अलावा, रेनॉ ने टेक्नॉ मैनुअल टर्बो लॉन्च करके टर्बो पेट्रोल इंजन को भी ज्यादा सुलभ बना दिया है, जिसकी कीमत रु.7.89 लाख है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जून 24, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • रेनॉ काइगर को अब नया एवल्यूशन+ वेरिएंट मिला है
  • दोनों NA और टर्बो इंजन एवल्यूशन+ ट्रिम के साथ उपलब्ध होंगे
  • 1.0 टर्बो मैनुअल अब टेक्नो ट्रिम के साथ उपलब्ध है

रेनॉ इंडिया ने काइगर सबकॉम्पैक्ट एसयूवी की वेरिएंट लाइन-अप को अपडेट किया है. इस बदलाव में कुछ नए वेरिएंट्स शामिल किए गए हैं, जैसे कि नया एवल्यूशन+ वैरिएंट, जिसकी कीमत रु.6.99 लाख से शुरू होती है. नया वैरिएंट दोनों इंजन ऑप्शन के साथ उपलब्ध होगा – नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन (MT और AMT) और टर्बो इंजन (केवल MT). इसके साथ ही, कंपनी ने 1.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन को भी रु.7.89 लाख में ज्यादा सुलभ बना दिया है. इसके अलावा, रेनॉ ने टेक्नो वेरिएंट के तहत टर्बो मैन्युअल ऑप्शन भी लॉन्च किया है, जिसमें 5-स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स है. पहले इसे केवल CVT ऑटोमैटिक यूनिट के साथ ही पेश किया जाता था.

 

यह भी पढ़ें: रेनॉ डस्टर DCT की रियल वर्ल्ड में फ्यूल एफिशिएंसी की टैस्टिंग हुई शुरू

Renault Kiger vs Toyota Taisor 71

लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए, फ़्रांसिस्को हिडाल्गो, वीपी – सेल्स और मार्केटिंग – रेनो इंडिया ने कहा, “रेनॉ में, हमारा ध्यान हमेशा से इनोवेशन और मोबिलिटी को ग्राहकों के लिए अधिक सुलभ बनाने पर रहा है. न्यू काइगर रेंज के साथ, हम इस प्रतिबद्धता को आगे बढ़ा रहे हैं, टर्बो प्रदर्शन, प्रीमियम फीचर्स और अधिक विकल्प आसान पहुंच में लाकर. जैसे-जैसे ग्राहक की अपेक्षाएँ बदलती रहती हैं, आज सुलभता सिर्फ कीमत तक सीमित नहीं है – यह एक अधिक संपूर्ण और संतोषजनक स्वामित्व अनुभव देने के बारे में है. यह अपडेट उन फीचर्स और तकनीकों को लोकतांत्रित करने के हमारे प्रयास को दर्शाता है जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, साथ ही काइगर के प्राथमिक प्रदर्शन वादे के प्रति भी सच्चा रहता है.”

Renault Kiger vs Toyota Taisor 97

एवल्यूशन ट्रिम में जो चीज़ें मिलती हैं उसके अलावा, नया एवल्यूशन+ वेरिएंट स्मार्ट एक्सेस कार्ड (कीलेस एंट्री) के साथ पुश स्टार्ट/स्टॉप, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएँ भी देता है. नया ट्रिम हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर की सीट और लाइट एम्बॉस्ड फैब्रिक अपहोल्स्ट्री भी ऑफर करता है.

 

कुल मिलाकर, कुल वैरिएंट की संख्या नौ से बढ़कर तेरह ट्रिम्स हो गई है. इनमें से 5 – एवल्यूशन+, टेक्नो एमटी, टेक्नो सीवीटी, इमोशन एमटी और इमोशन सीवीटी – 1.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ आते हैं. बाकी 8 विकल्प – ऑथेंटिक एमटी, एवोल्यूशन एमटी, एवोल्यूशन एएमटी, एवल्यूशन+ एमटी, एवल्यूशन+ एएमटी, टेक्नो एमटी, टेक्नो एएमटी और इमोशन एमटी – सभी 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ आते हैं.

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