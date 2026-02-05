नई मर्सिडीज-बेंज वी-क्लास भारत में 3 मार्च को होगी लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
प्रकाशित फ़रवरी 5, 2026
हाइलाइट्स
- नई वी-क्लास मूल रूप से भारत में पहले बेची जाने वाली वैन का ही अपडेटेड वर्जन है
- वैश्विक बाजारों में दो अलग-अलग ट्यूनिंग विकल्पों में उपलब्ध 2.0 लीटर डीजल इंजन मिलता है
- भारत में एक से अधिक वेरिएंट में आ सकता है
भारतीय बाजार में बंद होने के लगभग 3 साल बाद, मर्सिडीज-बेंज वी-क्लास को 3 मार्च, 2026 को फिर से लॉन्च किया जा रहा है. मर्सिडीज की इस बड़ी यात्री गाड़ी का नया वैरिएंट 2024 में वैश्विक बाजारों में बिक्री के लिए उपलब्ध हुआ था और यह मूल रूप से वी-क्लास का ही अपडेटेड वर्जन है जो पहले भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध थी.
यह भी पढ़ें: मर्सिडीज़ बेंज़ ने GLS एसयूवी के AMG लाइन वैरिएंट किये लॉन्च, कीमत रु.1.40 करोड़ से शुरू
फेसलिफ्ट के साथ डिजाइन में कुछ बदलाव किए गए, जिनमें एक बड़ी और अधिक आकर्षक ग्रिल, नए हेडलाइट्स, बदला हुआ बंपर और पीछे की ओर संशोधित टेल लाइट्स शामिल हैं, हालांकि कैबिन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. पुराने मॉडल के पुराने कैबिन डिजाइन की जगह एक अधिक आधुनिक लुक ने ले ली है, जो GLE जैसे मॉडलों के अनुरूप है, जिसमें डैशबोर्ड के ऊपर स्वतंत्र रूप से बेज़ल-लेस ट्विन स्क्रीन लगी हैं - यह पिछले V-क्लास के एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और COMAND इंफोटेनमेंट सिस्टम से एक अलग बदलाव है.
अपडेटेड एमपीवी का केबिन कुछ आधुनिक मर्सिडीज मॉडलों के अनुरूप है
भारत के लिए वैन अपने विस्तारित एक्स्ट्रा-लॉन्ग व्हीलबेस ट्रिम में आने वाली है - जिसकी पहचान पिछले दरवाजे और पिछले पहिये के बीच अतिरिक्त जगह से होती है. वैश्विक स्तर पर, खरीदार वी-क्लास को लॉन्ग व्हीलबेस और एक्स्ट्रा-लॉन्ग व्हीलबेस दोनों वेरिएंट में खरीद सकते हैं.
जहां तक सीटों की बात है, उम्मीद है कि मर्सिडीज वी-क्लास को तीन-रो कॉन्फ़िगरेशन में पेश करेगी, हालांकि वैश्विक बाजार के लिए कुछ विकल्प मानक के रूप में उपलब्ध हो सकते हैं - जैसे कि दूसरी रो में अधिक आरामदायक लक्जरी सीटें जिनमें पावर एडजस्टमेंट, सीट वेंटिलेशन, मसाज फ़ंक्शन और बहुत कुछ शामिल हैं.
टीज़र से संकेत मिलता है कि दूसरी रो में 180 डिग्री घूमने की सुविधा वाली मानक आरामदायक सीटें मौजूद होंगी
इंजन की बात करें तो, वैश्विक स्तर पर वी-क्लास को 2.0 लीटर डीजल इंजन के साथ स्टैंडर्ड तौर पर पेश किया जाता है, जो 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जुड़ा होता है. खरीदार 250डी और अधिक शक्तिशाली 300डी वेरिएंट में से किसी एक को चुन सकते हैं, हालांकि यह देखना बाकी है कि भारत में कौन सा वैरिएंट लॉन्च किया जाएगा.
कीमतें रु.1 करोड़ (एक्स-शोरूम) से अधिक रहने की उम्मीद है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय मर्सिडीज़-बेंज़ मॉडल्स
- मर्सिडीज़-बेंज़ जी-क्लासएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.38 - 2.9 करोड़
- मर्सिडीज़-बेंज़ ई-क्लासएक्स-शोरूम कीमत₹ 83 - 96.9 लाख
- मर्सिडीज़-बेंज़ ए-क्लास लिमोजिनएक्स-शोरूम कीमत₹ 46.05 - 48.55 लाख
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलई-क्लासएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.03 - 1.2 करोड़
- मर्सिडीज़-बेंज़ सी-क्लासएक्स-शोरूम कीमत₹ 61 - 68 लाख
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.37 - 1.44 करोड़
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसीएक्स-शोरूम कीमत₹ 79.25 लाख
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलए-क्लासएक्स-शोरूम कीमत₹ 51.5 - 56.5 लाख
- मर्सिडीज़-बेंज़ एस-क्लासएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.88 - 1.99 करोड़
- मर्सिडीज़-बेंज़ ईक्यूएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.51 - 1.8 करोड़
- मर्सिडीज़-बेंज़ ईक्यूबीएक्स-शोरूम कीमत₹ 67.2 - 78.9 लाख
- मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलई कैब्रियोलेटएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.17 करोड़
- मर्सिडीज़-बेंज़ ईक्यूएएक्स-शोरूम कीमत₹ 67.2 लाख
- मर्सिडीज़-बेंज़ ईक्यूई SUVएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.41 करोड़
- मर्सिडीज़-बेंज़ ईक्यूएस SUVएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.34 - 1.48 करोड़
- मर्सिडीज़-बेंज़ जी 580 ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 3.1 करोड़
अपकमिंग कार्स
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 12, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 13, 2026
- फॉक्सवैगन Tayron R-Lineएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 16, 2026
- बीएमडब्ल्यू एक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 75 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 16, 2026
- इसुज़ू डी-मैक्स ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 22 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 17, 2026
- टाटा सिएरा ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 17, 2026
- निसान ग्रेवाइटएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 5.5 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 17, 2026
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 17, 2026
- ऑडी ई कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 19, 2026
- स्कोडा एलरोकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 24, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- होंडा एक्टिवा 7जीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 80,000 - 95,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 10, 2026
- सुज़ुकी Hayabusa 2026एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- हीरो करिज्मा XMR 250एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 15, 2026
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.6 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स