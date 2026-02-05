नई मर्सिडीज-बेंज वी-क्लास भारत में 3 मार्च को होगी लॉन्च

भारतीय बाजार में बंद होने के लगभग 3 साल बाद, मर्सिडीज-बेंज वी-क्लास को 3 मार्च, 2026 को फिर से लॉन्च किया जा रहा है. मर्सिडीज की इस बड़ी यात्री गाड़ी का नया वैरिएंट 2024 में वैश्विक बाजारों में बिक्री के लिए उपलब्ध हुआ था और यह मूल रूप से वी-क्लास का ही अपडेटेड वर्जन है जो पहले भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध थी.

फेसलिफ्ट के साथ डिजाइन में कुछ बदलाव किए गए, जिनमें एक बड़ी और अधिक आकर्षक ग्रिल, नए हेडलाइट्स, बदला हुआ बंपर और पीछे की ओर संशोधित टेल लाइट्स शामिल हैं, हालांकि कैबिन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. पुराने मॉडल के पुराने कैबिन डिजाइन की जगह एक अधिक आधुनिक लुक ने ले ली है, जो GLE जैसे मॉडलों के अनुरूप है, जिसमें डैशबोर्ड के ऊपर स्वतंत्र रूप से बेज़ल-लेस ट्विन स्क्रीन लगी हैं - यह पिछले V-क्लास के एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और COMAND इंफोटेनमेंट सिस्टम से एक अलग बदलाव है.

अपडेटेड एमपीवी का केबिन कुछ आधुनिक मर्सिडीज मॉडलों के अनुरूप है

भारत के लिए वैन अपने विस्तारित एक्स्ट्रा-लॉन्ग व्हीलबेस ट्रिम में आने वाली है - जिसकी पहचान पिछले दरवाजे और पिछले पहिये के बीच अतिरिक्त जगह से होती है. वैश्विक स्तर पर, खरीदार वी-क्लास को लॉन्ग व्हीलबेस और एक्स्ट्रा-लॉन्ग व्हीलबेस दोनों वेरिएंट में खरीद सकते हैं.

जहां तक ​​सीटों की बात है, उम्मीद है कि मर्सिडीज वी-क्लास को तीन-रो कॉन्फ़िगरेशन में पेश करेगी, हालांकि वैश्विक बाजार के लिए कुछ विकल्प मानक के रूप में उपलब्ध हो सकते हैं - जैसे कि दूसरी रो में अधिक आरामदायक लक्जरी सीटें जिनमें पावर एडजस्टमेंट, सीट वेंटिलेशन, मसाज फ़ंक्शन और बहुत कुछ शामिल हैं.

टीज़र से संकेत मिलता है कि दूसरी रो में 180 डिग्री घूमने की सुविधा वाली मानक आरामदायक सीटें मौजूद होंगी

इंजन की बात करें तो, वैश्विक स्तर पर वी-क्लास को 2.0 लीटर डीजल इंजन के साथ स्टैंडर्ड तौर पर पेश किया जाता है, जो 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जुड़ा होता है. खरीदार 250डी और अधिक शक्तिशाली 300डी वेरिएंट में से किसी एक को चुन सकते हैं, हालांकि यह देखना बाकी है कि भारत में कौन सा वैरिएंट लॉन्च किया जाएगा.

कीमतें रु.1 करोड़ (एक्स-शोरूम) से अधिक रहने की उम्मीद है.