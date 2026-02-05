पत्रिकायूज़्ड कार्स
नई मर्सिडीज-बेंज वी-क्लास भारत में 3 मार्च को होगी लॉन्च

वी-क्लास लॉन्ग व्हीलबेस अवतार में भारतीय बाजार में वापसी करने के लिए तैयार है और संभवतः यह सीबीयू आयात के माध्यम से होगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

2 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित फ़रवरी 5, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • नई वी-क्लास मूल रूप से भारत में पहले बेची जाने वाली वैन का ही अपडेटेड वर्जन है
  • वैश्विक बाजारों में दो अलग-अलग ट्यूनिंग विकल्पों में उपलब्ध 2.0 लीटर डीजल इंजन मिलता है
  • भारत में एक से अधिक वेरिएंट में आ सकता है

भारतीय बाजार में बंद होने के लगभग 3 साल बाद, मर्सिडीज-बेंज वी-क्लास को 3 मार्च, 2026 को फिर से लॉन्च किया जा रहा है. मर्सिडीज की इस बड़ी यात्री गाड़ी का नया वैरिएंट 2024 में वैश्विक बाजारों में बिक्री के लिए उपलब्ध हुआ था और यह मूल रूप से वी-क्लास का ही अपडेटेड वर्जन है जो पहले भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध थी.

 

यह भी पढ़ें: मर्सिडीज़ बेंज़ ने GLS एसयूवी के AMG लाइन वैरिएंट किये लॉन्च, कीमत रु.1.40 करोड़ से शुरू

Mercedes V class 1

फेसलिफ्ट के साथ डिजाइन में कुछ बदलाव किए गए, जिनमें एक बड़ी और अधिक आकर्षक ग्रिल, नए हेडलाइट्स, बदला हुआ बंपर और पीछे की ओर संशोधित टेल लाइट्स शामिल हैं, हालांकि कैबिन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. पुराने मॉडल के पुराने कैबिन डिजाइन की जगह एक अधिक आधुनिक लुक ने ले ली है, जो GLE जैसे मॉडलों के अनुरूप है, जिसमें डैशबोर्ड के ऊपर स्वतंत्र रूप से बेज़ल-लेस ट्विन स्क्रीन लगी हैं - यह पिछले V-क्लास के एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और COMAND इंफोटेनमेंट सिस्टम से एक अलग बदलाव है.

Mercedes V class 2

अपडेटेड एमपीवी का केबिन कुछ आधुनिक मर्सिडीज मॉडलों के अनुरूप है

 

भारत के लिए वैन अपने विस्तारित एक्स्ट्रा-लॉन्ग व्हीलबेस ट्रिम में आने वाली है - जिसकी पहचान पिछले दरवाजे और पिछले पहिये के बीच अतिरिक्त जगह से होती है. वैश्विक स्तर पर, खरीदार वी-क्लास को लॉन्ग व्हीलबेस और एक्स्ट्रा-लॉन्ग व्हीलबेस दोनों वेरिएंट में खरीद सकते हैं.

 

जहां तक ​​सीटों की बात है, उम्मीद है कि मर्सिडीज वी-क्लास को तीन-रो कॉन्फ़िगरेशन में पेश करेगी, हालांकि वैश्विक बाजार के लिए कुछ विकल्प मानक के रूप में उपलब्ध हो सकते हैं - जैसे कि दूसरी रो में अधिक आरामदायक लक्जरी सीटें जिनमें पावर एडजस्टमेंट, सीट वेंटिलेशन, मसाज फ़ंक्शन और बहुत कुछ शामिल हैं.

Mercedes V class teaser

टीज़र से संकेत मिलता है कि दूसरी रो में 180 डिग्री घूमने की सुविधा वाली मानक आरामदायक सीटें मौजूद होंगी

 

इंजन की बात करें तो, वैश्विक स्तर पर वी-क्लास को 2.0 लीटर डीजल इंजन के साथ स्टैंडर्ड तौर पर पेश किया जाता है, जो 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जुड़ा होता है. खरीदार 250डी और अधिक शक्तिशाली 300डी वेरिएंट में से किसी एक को चुन सकते हैं, हालांकि यह देखना बाकी है कि भारत में कौन सा वैरिएंट लॉन्च किया जाएगा.

 

कीमतें रु.1 करोड़ (एक्स-शोरूम) से अधिक रहने की उम्मीद है.

# Mercdese# Mercedes-Benz India# Mercedes V-Class# Mercedes Benz India# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
  • सीएलए को उसके पूर्णतः इलेक्ट्रिक अवतार में मार्च 2025 में विश्व स्तर पर लॉन्च किया गया था.
    मर्सिडीज-बेंज CLA ईवी भारत में अप्रैल 2026 में होगी लॉन्च
  • जर्मन कार निर्माता कंपनी ने अपनी सबसे महंगी गाड़ियों (TEVs), EV रेंज और AMG मॉडल्स की बिक्री में साल-दर-साल ग्रोथ दर्ज की, हालांकि एंट्री-लेवल सेगमेंट में बिक्री में 20% की गिरावट आई.
    ऑटो सेल्स: मर्सिडीज-बेंज की बिक्री में आई 3% की गिरावट; CY2025 में 19,007 यूनिट्स बिकीं
  • लोकल लेवल पर असेंबल की गई मायबाक GLS इम्पोर्टेड मॉडल से रु.42 लाख सस्ती है.
    भारत में बनी मर्सिडीज-मायबाक GLS रु.2.75 करोड़ में हुई लॉन्च
  • अब तक की गई घोषणाओं के आधार पर, विभिन्न कार मॉडलों की कीमतों में 2% से 3% की वृद्धि होने की उम्मीद है.
    जनवरी 2026 से इन वाहन निर्माताओं ने अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने का किया ऐलान
  • भारत के बाएं हाथ के तेज़-तर्रार गेंदबाज़ अर्शदीप सिंह ने हाल ही में अपने गैराज में एक नई लग्ज़री एसयूवी शामिल की है. सोशल मीडिया पर इस युवा क्रिकेटर को नई मर्सिडीज़-एएमजी जी 63 SUV के साथ देखा गया है. इस मौके पर वह अपने परिवार के साथ नज़र आ रहे हैं.
    अर्शदीप सिंह ने खरीदी बिल्कुल नई मर्सिडीज AMG G 63 लग्ज़री एसयूवी
