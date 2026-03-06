2026 में लॉन्च होने से पहले ह्यून्दे एक्सटर फेसलिफ्ट टैस्टिंग के दौरान दिखी
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित मार्च 6, 2026
हाइलाइट्स
- बाहरी डिज़ाइन में बदलाव के साथ एक बार फिर टैस्टिंग के दौरान कार देखी गई
- डिज़ाइन में मामूली बदलाव की उम्मीद है
- लॉन्च 2026 में होने की संभावना है
ह्यून्दे एक्सटर को मिड-साइकिल अपडेट मिलने वाला है. फेसलिफ्टेड मॉडल की टैस्टिंग करते हुए एक बार फिर भारतीय सड़कों पर नज़र आई है. अपडेटेड माइक्रो-एसयूवी के स्पाई शॉट्स सबसे पहले इस साल जनवरी में ऑनलाइन सामने आए थे. ह्यून्दे इंडिया ने पहली पीढ़ी की एक्सटर को 2023 में लॉन्च किया था और आने वाले फेसलिफ्ट में कुछ मामूली बाहरी बदलावों के साथ-साथ नए फीचर्स भी शामिल होने की उम्मीद है. रिफ्रेश मॉडल के 2026 के पहले छमाही में लॉन्च होने की संभावना है.
फेसलिफ्टेड एक्सटर को दक्षिण कोरिया में टेस्टिंग के दौरान भी देखा गया है, और भारत में टेस्ट के लिए पेश किया गया नया मॉडल उसी वर्जन से मिलता-जुलता है. इसमें सिग्नेचर H-आकार की, ऊँचाई पर लगी LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स बरकरार हैं, जबकि चौकोर प्रोजेक्टर हेडलैंप्स में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है. हालांकि, फ्रंट बंपर में मामूली बदलाव हो सकते हैं, और कैमॉफ्लाज्ड वाहन की ग्रिल पहले से ज़्यादा ऊँची और सीधी दिखाई देती है.
यह भी पढ़ें: अगली पीढ़ी की ह्यून्दे i20 के स्पाई शॉट्स से इसके बदले हुए कैबिन की दिखी झलक
पीछे की तरफ, अधिकांश डिज़ाइन एलिमेंट्स कवर के नीचे छिपे हुए हैं. जो दिखाई दे रहा है, उसके अनुसार टेल लैंप मौजूदा मॉडल के समान ही प्रतीत होते हैं, जिनमें H-आकार की लाइटिंग सिग्नेचर भी शामिल है. इस अपडेट में टेल लैंप के बीच एक कनेक्टिंग लाइट बार जोड़ा जा सकता है.
नए स्पाई शॉट्स में फेसलिफ्टेड एक्सटर के कैबिन की डिटेल्स दिखाई नहीं दे रही हैं. कैबिन का पूरा लेआउट काफी हद तक अपरिवर्तित रहने की उम्मीद है, हालांकि ह्यून्दे इक्विपमेंट लिस्ट को अपडेट कर सकती है. संभावित बदलावों में एक बड़ा इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए विस्तारित फंक्शन और कनेक्टेड कार टेक सूट में अपडेट शामिल हो सकते हैं.
इंजन की बात करें तो, एक्सटर फेसलिफ्ट में बड़े मैकेनिकल बदलाव होने की संभावना नहीं है. इसमें मौजूदा 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स के विकल्प जारी रहने की उम्मीद है. ह्यून्दे की ट्विन-सिलेंडर तकनीक से लैस फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी वेरिएंट भी लाइनअप का हिस्सा बना रहेगा.
अपडेटेड एक्सटर को इस साल के अंत में भारतीय बाजार में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. मौजूदा मॉडल की कीमत रु.5.64 लाख से लेकर रु.8.85 लाख (एक्स-शोरूम) तक है. उम्मीद है कि फेसलिफ्ट मॉडल की कीमत इससे थोड़ी अधिक होगी. लॉन्च होने के बाद, यह टाटा पंच और सिट्रॉएन C3X जैसी प्रतिद्वंद्वी कारों से मुकाबला करेगी.
