भारत में लॉन्च से पहले ह्यून्दे एक्सटर फेसलिफ्ट टैस्टिंग के दौरान दिखी
द्वारा कारएंडबाइक टीम
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित जनवरी 29, 2026
हाइलाइट्स
- बाहरी बदलाव 2026 में आने की संभावना है
- 1.2 लीटर पेट्रोल और सीएनजी इंजन के विकल्प बरकरार रहने की उम्मीद है
- पंच से बेहतर प्रतिस्पर्धा करने के लिए इसमें और अधिक फीचर्स जोड़े जा सकते हैं
ह्यून्दे एक्स्टर को जल्द ही एक नया फेसलिफ्ट मिलने वाला है और अपडेटेड माइक्रो-एसयूवी का एक टैस्ट मॉडल भारतीय सड़कों पर देखा गया है. ह्यून्दे की लोकप्रिय टाटा पंच की प्रतिद्वंदी एक्सटर ने 2023 के मध्य में भारत में डेब्यू किया था और पिछले कुछ वर्षों में इसमें कई छोटे-मोटे अपडेट किए गए हैं.
टैस्टिंग मॉडल के आगे और पीछे के हिस्से को भारी तरह ढका गया है, जिससे संकेत मिलता है कि मुख्य डिज़ाइन अपडेट संभवतः इन्हीं हिस्सों पर केंद्रित होंगे. ऐसा लगता है कि मॉडल में H-पैटर्न वाले ऊंचे स्थान पर लगे LED डे-टाइम रनिंग लैंप बरकरार हैं, और चौकोर प्रोजेक्टर हेडलाइट्स भी अपरिवर्तित दिख रही हैं. हालांकि, बम्पर डिज़ाइन में बदलाव हो सकता है, क्योंकि टेस्टिंग मॉडल पर ग्रिल वर्टिकल रूप से बड़ी दिखाई दे रही है - संभवतः क्रेटा और अल्काज़ार जैसे मॉडलों के अनुरूप, ताकि इसे अधिक मस्कुलर लुक दिया जा सके.
यह भी पढ़ें: ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक को मिला अब 100 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट
पीछे का हिस्सा ढके होने के कारण डिज़ाइन में कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा है, हालांकि टेल लैंप मौजूदा मॉडल के समान ही लग रहे हैं, जिनमें H-आकार के लाइटिंग एलिमेंट लगे हैं. ह्यून्दे एक्सटर को हैचबैक लुक से कुछ हद तक बचाने के लिए एक अधिक उभरा हुआ बम्पर जोड़ सकती है, साथ ही टेल लैंप के बीच एक लाइटबार भी लगा सकती है, हालांकि तस्वीरों में यह दिखाई नहीं दे रहा है.
फीचर के मामले में, उम्मीद है कि ह्यून्दे, पंच के साथ बेहतर प्रतिस्पर्धा करने के लिए कैबिन के अंदर अधिक आरामदायक और सुविधाजनक फीचर्स के साथ तकनीकी पेशकश को मजबूत करेगी.
मैकेनिकली रूप से, हमें एक्स्टर में बहुत अधिक बदलाव की उम्मीद नहीं है; इसमें पहले की तरह ही 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मैनुअल और एएमटी विकल्पों के साथ उपलब्ध रहेगा. ह्यून्दे की ट्विन-सिलेंडर तकनीक वाला फैक्ट्री-निर्मित सीएनजी मॉडल भी उपलब्ध हो सकता है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय ह्युंडई मॉडल्स
- ह्युंडई क्रेटाएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.73 - 20.2 लाख
- ह्युंडई एक्सटरएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.49 - 9.57 लाख
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्स-शोरूम कीमत₹ 6.87 - 10.52 लाख
- ह्युंडई वेन्यूएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.9 - 15.69 लाख
- ह्युंडई वरनाएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.69 - 16.98 लाख
- ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओसएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.47 - 7.92 लाख
- ह्युंडई क्रेटा एन लाइनएक्स-शोरूम कीमत₹ 16.35 - 20.09 लाख
- ह्युंडई अल्काजारएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.5 - 21.21 लाख
- ह्युंडई आयोनिक 5एक्स-शोरूम कीमत₹ 53.71 लाख
- ह्युंडई ओराएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.98 - 8.42 लाख
- ह्युंडई आई20 एन लियानएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.14 - 11.6 लाख
- ह्युंडई क्रेटा ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 18.02 - 24.55 लाख
- ह्युंडई वेन्यू एन लाइनएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.55 - 15.48 लाख
अपकमिंग कार्स
- महिंद्रा कशूव900एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- वॉल्वो EX 60एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- स्कोडा कुशाकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11 - 19 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 12, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 13, 2026
- बीएमडब्ल्यू एक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 75 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 16, 2026
- इसुज़ू डी-मैक्स ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 22 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 17, 2026
- टाटा सिएरा ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 17, 2026
- ऑडी ई कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 19, 2026
- स्कोडा एलरोकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 24, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- ट्रायंफ Tracker 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.1 - 2.35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- होंडा एक्टिवा 7जीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 80,000 - 95,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 10, 2026
- हीरो करिज्मा XMR 250एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- सुज़ुकी Hayabusa 2026एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 15, 2026
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स