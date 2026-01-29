पत्रिकायूज़्ड कार्स
भारत में लॉन्च से पहले ह्यून्दे एक्सटर फेसलिफ्ट टैस्टिंग के दौरान दिखी

ह्यून्दे पंच से बेहतर प्रतिस्पर्धा करने के लिए साल के अंत में अपडेटेड एक्स्टर को पेश करने की उम्मीद कर रही है.
Calendar-icon

द्वारा कारएंडबाइक टीम

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 29, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • बाहरी बदलाव 2026 में आने की संभावना है
  • 1.2 लीटर पेट्रोल और सीएनजी इंजन के विकल्प बरकरार रहने की उम्मीद है
  • पंच से बेहतर प्रतिस्पर्धा करने के लिए इसमें और अधिक फीचर्स जोड़े जा सकते हैं

ह्यून्दे एक्स्टर को जल्द ही एक नया फेसलिफ्ट मिलने वाला है और अपडेटेड माइक्रो-एसयूवी का एक टैस्ट मॉडल भारतीय सड़कों पर देखा गया है. ह्यून्दे की लोकप्रिय टाटा पंच की प्रतिद्वंदी एक्सटर ने 2023 के मध्य में भारत में डेब्यू किया था और पिछले कुछ वर्षों में इसमें कई छोटे-मोटे अपडेट किए गए हैं.

Hyundai Exter facelift spied 1

टैस्टिंग मॉडल के आगे और पीछे के हिस्से को भारी तरह ढका गया है, जिससे संकेत मिलता है कि मुख्य डिज़ाइन अपडेट संभवतः इन्हीं हिस्सों पर केंद्रित होंगे. ऐसा लगता है कि मॉडल में H-पैटर्न वाले ऊंचे स्थान पर लगे LED डे-टाइम रनिंग लैंप बरकरार हैं, और चौकोर प्रोजेक्टर हेडलाइट्स भी अपरिवर्तित दिख रही हैं. हालांकि, बम्पर डिज़ाइन में बदलाव हो सकता है, क्योंकि टेस्टिंग मॉडल पर ग्रिल वर्टिकल रूप से बड़ी दिखाई दे रही है - संभवतः क्रेटा और अल्काज़ार जैसे मॉडलों के अनुरूप, ताकि इसे अधिक मस्कुलर लुक दिया जा सके.

 

यह भी पढ़ें: ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक को मिला अब 100 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट

 

पीछे का हिस्सा ढके होने के कारण डिज़ाइन में कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा है, हालांकि टेल लैंप मौजूदा मॉडल के समान ही लग रहे हैं, जिनमें H-आकार के लाइटिंग एलिमेंट लगे हैं. ह्यून्दे एक्सटर को हैचबैक लुक से कुछ हद तक बचाने के लिए एक अधिक उभरा हुआ बम्पर जोड़ सकती है, साथ ही टेल लैंप के बीच एक लाइटबार भी लगा सकती है, हालांकि तस्वीरों में यह दिखाई नहीं दे रहा है.

Hyundai Exter facelift spied 2

फीचर के मामले में, उम्मीद है कि ह्यून्दे, पंच के साथ बेहतर प्रतिस्पर्धा करने के लिए कैबिन के अंदर अधिक आरामदायक और सुविधाजनक फीचर्स के साथ तकनीकी पेशकश को मजबूत करेगी.

 

मैकेनिकली रूप से, हमें एक्स्टर में बहुत अधिक बदलाव की उम्मीद नहीं है; इसमें पहले की तरह ही 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मैनुअल और एएमटी विकल्पों के साथ उपलब्ध रहेगा. ह्यून्दे की ट्विन-सिलेंडर तकनीक वाला फैक्ट्री-निर्मित सीएनजी मॉडल भी उपलब्ध हो सकता है.

# Hyundai India# Hyundai Exter# Hyundai Exter SUV# Hyundai Exter facelift# 2026 Hyundai Exter facelift# Cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी ने 2025 में स्कोडा की बिक्री में 107% की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
    स्कोडा ने 50,000 काइलाक बनाने का आंकड़ा पार किया
  • फास्ट चार्जिंग से 10% से 80% तक चार्ज होने का दावा किया गया समय 58 मिनट से घटकर 39 मिनट हो जाता है.
    ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक को मिला अब 100 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट
  • भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 6/7 सीटों वाले वाहनों के लिए फास्टैग वार्षिक पास के उपयोग के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है.
    3 रो वाली कारों पर फास्टैग वार्षिक पास मान्य नहीं? NHAI ने पेश किया स्पष्टीकरण
  • रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, आयात शुल्क में कमी 15,000 यूरो (लगभग रु.16 लाख) से अधिक कीमत वाले सभी वाहनों पर लागू हो सकती है.
    भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के तहत कारों पर आयात शुल्क 40% तक कम होने की संभावना: रिपोर्ट
  • स्कोडा ने एक नए स्पोर्टलाइन वैरिएंट की भी पुष्टि की है जो इस साल के अंत में लाइनअप में शामिल होगा.
    स्कोडा काइलाक क्लासिक+ और प्रेस्टीज+ की कीमतें आईं सामने
