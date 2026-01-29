भारत में लॉन्च से पहले ह्यून्दे एक्सटर फेसलिफ्ट टैस्टिंग के दौरान दिखी

ह्यून्दे एक्स्टर को जल्द ही एक नया फेसलिफ्ट मिलने वाला है और अपडेटेड माइक्रो-एसयूवी का एक टैस्ट मॉडल भारतीय सड़कों पर देखा गया है. ह्यून्दे की लोकप्रिय टाटा पंच की प्रतिद्वंदी एक्सटर ने 2023 के मध्य में भारत में डेब्यू किया था और पिछले कुछ वर्षों में इसमें कई छोटे-मोटे अपडेट किए गए हैं.

टैस्टिंग मॉडल के आगे और पीछे के हिस्से को भारी तरह ढका गया है, जिससे संकेत मिलता है कि मुख्य डिज़ाइन अपडेट संभवतः इन्हीं हिस्सों पर केंद्रित होंगे. ऐसा लगता है कि मॉडल में H-पैटर्न वाले ऊंचे स्थान पर लगे LED डे-टाइम रनिंग लैंप बरकरार हैं, और चौकोर प्रोजेक्टर हेडलाइट्स भी अपरिवर्तित दिख रही हैं. हालांकि, बम्पर डिज़ाइन में बदलाव हो सकता है, क्योंकि टेस्टिंग मॉडल पर ग्रिल वर्टिकल रूप से बड़ी दिखाई दे रही है - संभवतः क्रेटा और अल्काज़ार जैसे मॉडलों के अनुरूप, ताकि इसे अधिक मस्कुलर लुक दिया जा सके.

पीछे का हिस्सा ढके होने के कारण डिज़ाइन में कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा है, हालांकि टेल लैंप मौजूदा मॉडल के समान ही लग रहे हैं, जिनमें H-आकार के लाइटिंग एलिमेंट लगे हैं. ह्यून्दे एक्सटर को हैचबैक लुक से कुछ हद तक बचाने के लिए एक अधिक उभरा हुआ बम्पर जोड़ सकती है, साथ ही टेल लैंप के बीच एक लाइटबार भी लगा सकती है, हालांकि तस्वीरों में यह दिखाई नहीं दे रहा है.

फीचर के मामले में, उम्मीद है कि ह्यून्दे, पंच के साथ बेहतर प्रतिस्पर्धा करने के लिए कैबिन के अंदर अधिक आरामदायक और सुविधाजनक फीचर्स के साथ तकनीकी पेशकश को मजबूत करेगी.

मैकेनिकली रूप से, हमें एक्स्टर में बहुत अधिक बदलाव की उम्मीद नहीं है; इसमें पहले की तरह ही 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मैनुअल और एएमटी विकल्पों के साथ उपलब्ध रहेगा. ह्यून्दे की ट्विन-सिलेंडर तकनीक वाला फैक्ट्री-निर्मित सीएनजी मॉडल भी उपलब्ध हो सकता है.