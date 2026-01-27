ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक को मिला अब 100 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित जनवरी 27, 2026
हाइलाइट्स
- एसयूवी के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट के तहत तेज़ चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है
- दावा की गई रेंज पर कोई असर नहीं पड़ेगा
- मौजूदा मालिकों को यह अपडेट OTA के माध्यम से उपलब्ध कराया गया
ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक अब 100 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिससे सार्वजनिक फास्ट चार्जर्स पर लगने वाला समय कम हो जाएगा. अब तक यह इलेक्ट्रिक वाहन 50 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता था, जिससे 10 से 80% चार्ज होने में लगभग 58 मिनट लगते थे, जो अब घटकर कंपनी के दावे के अनुसार 39 मिनट रह जाएगा. यह बदलाव इलेक्ट्रिक एसयूवी के सॉफ्टवेयर अपडेट का हिस्सा है, जिसे मौजूदा क्रेटा इलेक्ट्रिक मालिकों को भी चरणबद्ध तरीके से ओटीए अपडेट के माध्यम से दिया जाएगा. इसके लिए किसी हार्डवेयर बदलाव की आवश्यकता नहीं है.
रु.20-30 लाख की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों की भरमार के साथ, इस सेगमेंट में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है. जहां एक ओर इस सेगमेंट में इलेक्ट्रिक कारें अपना दबदबा बनाए हुए हैं, वहीं थोड़ी अधिक कीमत पर बिकने वाली इलेक्ट्रिक कारें बड़ी बैटरी और अधिक सीटें देने वाले नए प्रतिद्वंद्वियों से कड़ी टक्कर का सामना कर रही हैं.
यह भी पढ़ें: ह्यून्दे क्रेटा की बिक्री ने 2025 में 2 लाख की बिक्री का आंकड़ा पार किया
फिलहाल, क्रेटा इलेक्ट्रिक दो बैटरी पैक विकल्पों के साथ उपलब्ध है – 42kWh और 51.4kWh – जिनकी दावा की गई रेंज क्रमशः 420-510 किमी है. ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक के कई वैरिएंट बेचती है (कीमत लिस्ट में 32 विकल्प हैं). दोनों बैटरियां 3 मुख्य ट्रिम्स – एग्जीक्यूटिव, स्मार्ट और एक्सीलेंस में उपलब्ध हैं. छोटे 42kWh बैटरी पैक के साथ एक अतिरिक्त प्रीमियम ट्रिम भी उपलब्ध है.
क्रेटा इलेक्ट्रिक के छोटे बैटरी वैरिएंट की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमतें रु.18.02 लाख से शुरू होकर रु.22.33 लाख तक जाती हैं. बड़े बैटरी वैरिएंट (लॉन्ग रेंज या LR) की कीमतें रु.20 लाख से शुरू होकर रु.23.96 लाख तक जाती हैं.
जनवरी 2026 तक ये कीमतें केवल वाहन के लिए थीं. इसके अलावा, ग्राहक चाहें तो रु.70,000 का अतिरिक्त भुगतान करके होम चार्जर का विकल्प भी चुन सकते हैं.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय ह्युंडई मॉडल्स
- ह्युंडई क्रेटाएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.73 - 20.2 लाख
- ह्युंडई एक्सटरएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.49 - 9.57 लाख
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्स-शोरूम कीमत₹ 6.87 - 10.52 लाख
- ह्युंडई वेन्यूएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.9 - 15.69 लाख
- ह्युंडई वरनाएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.69 - 16.98 लाख
- ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओसएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.47 - 7.92 लाख
- ह्युंडई क्रेटा एन लाइनएक्स-शोरूम कीमत₹ 16.35 - 20.09 लाख
- ह्युंडई अल्काजारएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.5 - 21.21 लाख
- ह्युंडई आयोनिक 5एक्स-शोरूम कीमत₹ 53.71 लाख
- ह्युंडई ओराएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.98 - 8.42 लाख
- ह्युंडई आई20 एन लियानएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.14 - 11.6 लाख
- ह्युंडई क्रेटा ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 18.02 - 24.55 लाख
- ह्युंडई वेन्यू एन लाइनएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.55 - 15.48 लाख
अपकमिंग कार्स
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 28, 2026
- वॉल्वो EX 60एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- महिंद्रा कशूव900एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- स्कोडा कुशाकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11 - 19 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 12, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 13, 2026
- इसुज़ू डी-मैक्स ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 22 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 17, 2026
- टाटा सिएरा ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 17, 2026
- ऑडी ई कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 19, 2026
- स्कोडा एलरोकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 24, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- ट्रायंफ Tracker 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.1 - 2.35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- होंडा एक्टिवा 7जीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 80,000 - 95,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 10, 2026
- हीरो करिज्मा XMR 250एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- सुज़ुकी Hayabusa 2026एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 15, 2026
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स