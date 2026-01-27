पत्रिकायूज़्ड कार्स
ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक को मिला अब 100 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट

फास्ट चार्जिंग से 10% से 80% तक चार्ज होने का दावा किया गया समय 58 मिनट से घटकर 39 मिनट हो जाता है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 27, 2026

Story

हाइलाइट्स

  • एसयूवी के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट के तहत तेज़ चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है
  • दावा की गई रेंज पर कोई असर नहीं पड़ेगा
  • मौजूदा मालिकों को यह अपडेट OTA के माध्यम से उपलब्ध कराया गया

ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक अब 100 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिससे सार्वजनिक फास्ट चार्जर्स पर लगने वाला समय कम हो जाएगा. अब तक यह इलेक्ट्रिक वाहन 50 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता था, जिससे 10 से 80% चार्ज होने में लगभग 58 मिनट लगते थे, जो अब घटकर कंपनी के दावे के अनुसार 39 मिनट रह जाएगा. यह बदलाव इलेक्ट्रिक एसयूवी के सॉफ्टवेयर अपडेट का हिस्सा है, जिसे मौजूदा क्रेटा इलेक्ट्रिक मालिकों को भी चरणबद्ध तरीके से ओटीए अपडेट के माध्यम से दिया जाएगा. इसके लिए किसी हार्डवेयर बदलाव की आवश्यकता नहीं है.

Creta EV 16

रु.20-30 लाख की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों की भरमार के साथ, इस सेगमेंट में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है. जहां एक ओर इस सेगमेंट में इलेक्ट्रिक कारें अपना दबदबा बनाए हुए हैं, वहीं थोड़ी अधिक कीमत पर बिकने वाली इलेक्ट्रिक कारें बड़ी बैटरी और अधिक सीटें देने वाले नए प्रतिद्वंद्वियों से कड़ी टक्कर का सामना कर रही हैं.

 

यह भी पढ़ें: ह्यून्दे क्रेटा की बिक्री ने 2025 में 2 लाख की बिक्री का आंकड़ा पार किया

 

फिलहाल, क्रेटा इलेक्ट्रिक दो बैटरी पैक विकल्पों के साथ उपलब्ध है – 42kWh और 51.4kWh – जिनकी दावा की गई रेंज क्रमशः 420-510 किमी है. ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक के कई वैरिएंट बेचती है (कीमत लिस्ट में 32 विकल्प हैं). दोनों बैटरियां 3 मुख्य ट्रिम्स – एग्जीक्यूटिव, स्मार्ट और एक्सीलेंस में उपलब्ध हैं. छोटे 42kWh बैटरी पैक के साथ एक अतिरिक्त प्रीमियम ट्रिम भी उपलब्ध है.

Hyundai Creta Electric image 52

क्रेटा इलेक्ट्रिक के छोटे बैटरी वैरिएंट की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमतें रु.18.02 लाख से शुरू होकर रु.22.33 लाख तक जाती हैं. बड़े बैटरी वैरिएंट (लॉन्ग रेंज या LR) की कीमतें रु.20 लाख से शुरू होकर रु.23.96 लाख तक जाती हैं.

 

जनवरी 2026 तक ये कीमतें केवल वाहन के लिए थीं. इसके अलावा, ग्राहक चाहें तो रु.70,000 का अतिरिक्त भुगतान करके होम चार्जर का विकल्प भी चुन सकते हैं.

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 6/7 सीटों वाले वाहनों के लिए फास्टैग वार्षिक पास के उपयोग के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है.
    3 रो वाली कारों पर फास्टैग वार्षिक पास मान्य नहीं? NHAI ने पेश किया स्पष्टीकरण
  • रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, आयात शुल्क में कमी 15,000 यूरो (लगभग रु.16 लाख) से अधिक कीमत वाले सभी वाहनों पर लागू हो सकती है.
    भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के तहत कारों पर आयात शुल्क 40% तक कम होने की संभावना: रिपोर्ट
  • स्कोडा ने एक नए स्पोर्टलाइन वैरिएंट की भी पुष्टि की है जो इस साल के अंत में लाइनअप में शामिल होगा.
    स्कोडा काइलाक क्लासिक+ और प्रेस्टीज+ की कीमतें आईं सामने
  • यह नया प्लांट खोराज में गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) द्वारा उपलब्ध कराई गई 1,750 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा.
    मारुति सुजुकी गुजरात में नया प्रोडक्शन प्लांट लगाने के लिए रु.35,000 करोड़ का करेगी निवेश
  • फेसलिफ्टेड पेट्रोल इंजन वाली पंच कार को एडल्ट यात्रियों की सुरक्षा के लिए 32 में से 30.58 और बच्चों की सुरक्षा के लिए 49 में से 45 अंक मिले हैं.
    टाटा पंच फेसलिफ्ट ने भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में हासिल की पूरे 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग
