ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक को मिला अब 100 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट

ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक अब 100 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिससे सार्वजनिक फास्ट चार्जर्स पर लगने वाला समय कम हो जाएगा. अब तक यह इलेक्ट्रिक वाहन 50 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता था, जिससे 10 से 80% चार्ज होने में लगभग 58 मिनट लगते थे, जो अब घटकर कंपनी के दावे के अनुसार 39 मिनट रह जाएगा. यह बदलाव इलेक्ट्रिक एसयूवी के सॉफ्टवेयर अपडेट का हिस्सा है, जिसे मौजूदा क्रेटा इलेक्ट्रिक मालिकों को भी चरणबद्ध तरीके से ओटीए अपडेट के माध्यम से दिया जाएगा. इसके लिए किसी हार्डवेयर बदलाव की आवश्यकता नहीं है.

रु.20-30 लाख की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों की भरमार के साथ, इस सेगमेंट में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है. जहां एक ओर इस सेगमेंट में इलेक्ट्रिक कारें अपना दबदबा बनाए हुए हैं, वहीं थोड़ी अधिक कीमत पर बिकने वाली इलेक्ट्रिक कारें बड़ी बैटरी और अधिक सीटें देने वाले नए प्रतिद्वंद्वियों से कड़ी टक्कर का सामना कर रही हैं.

फिलहाल, क्रेटा इलेक्ट्रिक दो बैटरी पैक विकल्पों के साथ उपलब्ध है – 42kWh और 51.4kWh – जिनकी दावा की गई रेंज क्रमशः 420-510 किमी है. ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक के कई वैरिएंट बेचती है (कीमत लिस्ट में 32 विकल्प हैं). दोनों बैटरियां 3 मुख्य ट्रिम्स – एग्जीक्यूटिव, स्मार्ट और एक्सीलेंस में उपलब्ध हैं. छोटे 42kWh बैटरी पैक के साथ एक अतिरिक्त प्रीमियम ट्रिम भी उपलब्ध है.

क्रेटा इलेक्ट्रिक के छोटे बैटरी वैरिएंट की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमतें रु.18.02 लाख से शुरू होकर रु.22.33 लाख तक जाती हैं. बड़े बैटरी वैरिएंट (लॉन्ग रेंज या LR) की कीमतें रु.20 लाख से शुरू होकर रु.23.96 लाख तक जाती हैं.

जनवरी 2026 तक ये कीमतें केवल वाहन के लिए थीं. इसके अलावा, ग्राहक चाहें तो रु.70,000 का अतिरिक्त भुगतान करके होम चार्जर का विकल्प भी चुन सकते हैं.